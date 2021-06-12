يجلب تعليم الوالدين فوائد كبيرة لبقاء الطفل على قيد الحياة، ووجد الباحثون

‎ ‎دراسة واحدة من الدراسات القليلة التي تبحث في تعليم الأم والأب، وإيجاد التأثيرات الوقائية لكليهما

سياتل, ‎ 12‎يونيو‎/‎حزيران 2021 ‎2021 /PRNewswire/ –‎ وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في معهد القياسات الصحية والتقييم ‎(IHME) ‎في كلية الطب بجامعة واشنطن ومركز أبحاث عدم المساواة الصحية العالمية ‎(CHAIN) ‎أن الانخفاض الكبير في مخاطر وفاة الأطفال يرتبط بزيادة عدد سنوات التعليم للوالدين‎.‎

وفقاً للدراسة، قللت سنة واحدة من تعليم الأم من خطر الوفاة للأطفال دون سن الخمس سنوات بنسبة 3%، والأطفال المولودين لأمهات حصلن على 12 عاماً من التعليم أقل عرضة للوفاة بنسبة 30% قبل سن الخامسة، بالمقارنة مع أولئك المولودين لأمهات لم يسبق لهن التعليم. وخفضت اثنا عشر عاماً من التعليم للوالدين من خطر وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 17% مقارنة بمن لم يحصلوا على أي سنوات تعليم.

قال هانتر يورك، المؤلف الرئيسي للدراسة: “هذا البحث مثير بسبب اتساق الآثار الإيجابية للتعليم عبر المناطق الجغرافية وعبر الزمان”. “في حين أن هذا الدليل ليس سببياً، فإنه يشير إلى علاقة تتجاوز تأثير السلوكيات المرتبطة بتدني التعليم، مثل التدخين، أو سياسات التدخلات التي تهدف إلى تحسين معدلات نجاة الأطفال بغض النظر عن مستوى التعليم للوالدين، مثل تنظيم الأسرة المجاني. هذه الآليات مهمة وتؤثر على العلاقة بين التعليم وصحة الطفل، لكن نتائجنا تشير إلى الدور المفيد للتعليم في حد ذاته”.

سلط مؤلفو الدراسة الضوء على أهمية إجراء المزيد من الأبحاث حول التعليم للوالدين، والذي تمت دراسته أقل بكثير من تعليم الأم.

قالت الدكتورة إيمانويلا جاكيدو، أحد كبار مؤلفي الدراسة: “حتى بعد التحكم في تعليم الأم، لا يزال تعليم الأب مهماً”. “غالبية الدراسات تنظر فقط إلى سنوات تعليم الأم، ولكن من الضروري فهم وتحليل العلاقة بين الاثنين، وليس استبعاد مساهمة تعليم الأب في بقاء الطفل على قيد الحياة.”

تضمن ذلك أكثر من 300 دراسة من 92 دولة في التحليل، حيث تم تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين مولود حي. وجد الباحثون أن التأثير الوقائي لتعليم الوالدين يزداد قوة مع زيادة عمر الطفل، ولكنه كان مهماً لجميع الفئات العمرية تحت 5 سنوات.

بالنسبة لحديثي الولادة (0-27 يوماً)، فإن كل سنة إضافية من تعليم الأم تقلل من خطر الوفيات بنسبة 1.5%. وكل عام من التعليم للوالدين يقلل من المخاطر بنسبة 1.1%.

بالنسبة للرضع (1-11 شهراً)، فإن كل سنة من تعليم الأم تقلل من خطر الوفيات بنسبة 3.7%. وكل عام من التعليم للوالدين يقلل من المخاطر بنسبة 1.8%.

بالنسبة للأطفال الصغار (1-4 سنوات)، فإن كل سنة من تعليم الأم تقلل من خطر الوفيات بنسبة 4.4%. وكل عام من التعليم للوالدين يقلل من المخاطر بنسبة 2.2%.

وكانت العلاقة الموجودة عبر المناطق وبعد التحكم في الثروة أو الدخل، ومستوى تعليم الشريك، ونوع الطفل.

وقال الدكتور تيري أندرياس إيكيمو، رئيس مركز أبحاث التفاوتات الصحية العالمية، “هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات في معدل وفيات الأطفال، وقد تكون الاستثمارات في التعليم أساسية لتحقيق ذلك”. “لقد حان الوقت لإدراج التعليم في جدول أعمال السياسة الدولية كمحدد عالمي لبقاء الطفل على قيد الحياة”.

والأهم من ذلك، وجدت الدراسة أيضاً أن تأثير كل عام إضافي من التعليم على بقاء الطفل على قيد الحياة ظل كما هو بالنسبة للتعليم الابتدائي والثانوي والعالي – مما يشير إلى أن التركيز على التعليم الابتدائي فقط يفقدنا الفرص لتقليل عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة والتي تمنح الأطفال أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة.

قال كام سريبادا، أحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة: “حتى عبر الأجيال، التعليم والصحة مرتبطان”. “يجب أن يكون الوصول الشامل إلى التعليم الجيد أولوية من السنوات الأولى إلى التعليم العالي، وذلك لدعم الجيل الحالي في الوصول إلى إمكاناته ومساعدة الجيل القادم على البقاء والازدهار.”

تم تمويل الدراسة من قبل مجلس البحوث النرويجي، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، ومؤسسة روكفلر – جامعة بوسطن المعنية بالمحددات الاجتماعية والبيانات واتخاذ القرار (لجنة ثري-دي).

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حول معهد القياسات الصحية والتقييم

معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) هو منظمة أبحاث صحية عالمية مستقلة في كلية الطب بجامعة واشنطن توفر قياساً صارماً وقابلاً للمقارنة لأهم المشاكل الصحية في العالم وتقييم الاستراتيجيات المستخدمة لمعالجتها. يلتزم معهد القياسات الصحية والتقييم بالشفافية ويتيح هذه المعلومات على نطاق واسع بحيث يكون لدى صانعي السياسات الدليل الذي يحتاجونه لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تخصيص الموارد لتحسين صحة السكان.

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