‫أجريكورب إنترناشيونال تجمع 17.5 مليون دولار لتصبح أكبر شركة ناشئة في مجال تصدير التوابل في إفريقيا

تقوم أجريكورب ببناء عمليات لتعزيز أنظمة الغذاء العالمية؛ من المقرر أن تزيد طاقتها الإنتاجية إلى 7000 طن متري

لاجوس، نيجيريا 3 سبتمبر / أيلول 2021/PRNewswire/ — أجريكورب جمعت الشركة النيجيرية الدولية لإنتاج التوابل ومعالجتها وتصديرها 17.5 مليون دولار في تمويل الفئة أ لزيادة قدرتها على المعالجة حتى 7000 طن متري تم جمع هذا الصندوق من Vami Nigeria وOne Capital LLC وAFEX. قادت شركة Vami التي تتخذ من نيجيريا مقراً لها جولة التمويل بحصولها على 11.5 مليون دولار من حقوق الملكية، بينما قدم المستثمرون الآخرون تمويل رأس المال العامل للشركة. عمل Ernst & Young (نيجيريا) كمستشارين للمعاملات بينما عمل Elisio Law Office وPavestone Legal كمستشارين قانونيين.

تأسست شركة أجريكورب في عام 2018 من قبل كينيث أوبياجولو وويل أموتيميرن، وهي تساهم في تلبية الطلب المتزايد على التوابل كمواد للتصدير. تُظهر البيانات من وزارة الزراعة النيجيرية أنه على الرغم من كونها ثالث أكبر مصدر للزنجبيل على مستوى العالم، فإن إنتاج الزنجبيل في نيجيريا يبلغ 31 مليون طن متري بينما يبلغ الطلب 65 مليون طن متري، مما يترك فجوة قدرها 34 مليون طن متري. بينما تمثل نيجيريا أكثر من 16٪ من الإنتاج العالمي للزنجبيل، فإنها تحصل على أقل من 4٪ من حصة سوق التصدير.

قال كينيث أوبياجولو ، الرئيس التنفيذي لشركة أجريكورب ” نعتقد أنه من خلال زيادة قدرتنا إلى 7000 طن متري، سنزيد من إمكاناتنا لتعزيز أرباح النقد الأجنبي لنيجيريا من خلال التصدير، والمساهمة بحصتنا في تحسين الناتج المحلي الإجمالي النيجيري من الزراعة، والعمل كنموذج يستحق الشباب الأفارقة الذين يطمحون لأن يكونوا أصحاب أعمال زراعية نريد أن نظهر لهم أن ذلك ممكن ومفيد للغاية أيضًا “.

وفقًا للمستثمرين الرئيسيين، Vami نيجيريا، “لقد قمنا بقيادة الجولة لأننا رأينا مسار نمو واضحًا وتأثيرًا اجتماعيًا قويًا ومسارًا ماليًا ممتازًا وتعاونًا عالميًا مع الشركاء الرئيسيين. والأهم من ذلك، أن عمق المعرفة والعاطفة والمرونة للفريق لا مثيل له.

قالت سميرة أدي أديبي، المدير الإداري في AFEX، “لقد أبرمت أعمالنا الأخرى تعاملات مع أجريكورب في عدة مناسبات وشهدت نموًا للأعمال بمرور الوقت. نحن ملتزمون الآن بتوفير رأس المال العامل الذي يحتاجونه لتوسيع نطاق عملياتهم على أي مستوى “.

سيتطلب الأمر نهجًا جريئًا لوضع نيجيريا على رادار التصدير العالمي من خلال زيادة الاستثمارات لبناء أنظمة معالجة بسيطة للتوابل والمنتجات الزراعية الأخرى. تهدف أجريكورب إلى أن تكون تلك الشركة الجريئة التي تقف في طليعة تعزيز أنظمة الغذاء العالمية.