‫أرباح شركةسيجين للربع الثاني من عام 2021 تبين نمو إيراداتها بنسبة 11 بالمائة سنويًا

– الإيرادات المُحققة البالغة 303.7 مليار وون كوري جنوبي (ما يعادل 269.1 مليون دولار أمريكي) هو رقم قياسي للربع الثاني من العام، بزيادة قدرها 11 بالمائة سنويًا

– تحقيق إيرادات النصف الأول من عام 2021 بما يبلغ 655.5 مليار وون كوري جنوبي (ما يعادل 580.8 مليون دولار أمريكي) بنسبة 58 بالمائة اعتمادًا على إجمالي المبيعات في السنة المالية 2020

– توقع ظروف السوق المواتية في النصف الثاني وسط زيادة الإقبال على إجراء اختبارات فيروس كوفيد-19 نتيجةً للانتشار السريع لمتحور دلتا

سول، كوريا الجنوبية, 24 أغسطس 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Seegene (KQ 096530) التي تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية والمتخصصة في مجال التشخيص الجزيئي اليوم عن النتائج المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وذكرت التقارير الصادرة من شركة Seegene أن إجمالي مبيعاتها السنوية قد بلغ 303.7 مليار وون كوري جنوبي (ما يعادل 269.1 مليون دولار أمريكي) بزيادة قدرها 11% مقارنة بنفس المدة من العام المنصرم، أمّا الربح التشغيلي فقد شهد انخفاضًا سنويًا طفيفًا حيث بلغ 144.2 مليار وون كوري جنوبي (ما يعادل 127.8 مليون دولار أمريكي)، إذ اعتمدت الشركة استراتيجيات مختلفة لتحقيق نموها طويل الأجل، بما في ذلك الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير، واستقدام موظفين أكفاء تخصصوا في قطاع التشخيص الجزيئي، وفي الواقع، فقد أنفقت شركة Seegene مبلغًا وقدره 33.2 مليار وون كوري جنوبي (ما يعادل 29.4 مليون دولار أمريكي) على نفقات البحث والتطوير في النصف الأول من عام 2021 فقط، وهو ما يتجاوز إجمالي نفقات البحث والتطوير للعام السابق البالغة 26.2 مليار وون كوري جنوبي (ما يعادل 23.2 مليون دولار أمريكي)، وبلغ أيضًا عدد الموظفين 1008 موظف اعتبارًا من يونيو 2021، بزيادة قدرها 42% من نهاية عام 2020.

ومع ذلك سجلّت الشركة نموًا كبيرًا في إجمالي إيرادات النصف الأول لعام 2021 بقيمة قدرها 655.5 مليار وون كوري جنوبي (ما يعادل 580.8 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يمثل بدوره نموًا كبيرًا بنسبةٍ قدرها 84% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2020، و58% من إجمالي الإيرادات السنوية المُحققة لعام 2020. وعلى الرغم من ارتفاع معدلات مبيعات الشركة السنوية في الربع الثاني، إلّا أنه أظهر انخفاضًا بنسبة 14% مقارنة بالربع السنوي السابق. وأوضح مسؤول الشركة أن الانخفاض الطفيف في إجمالي الإيرادات يرجع إلى حد كبير إلى سياسة التسعير الصادرة عن الشركة والتي وُظّفت توظيفًا استراتيجيًا يهدف إلى ضمان حصة الشركة في السوق العالمية. ونظرًا أن البلدان الأوروبية بدأت بحملات التطعيم مؤخرًا، فربما أسهم ذلك في تراجع معتدل في الإيرادات.

وفي الوقت نفسه، تبدو توقعات الشركة للنصف الثاني من العام مبشرةً بالخير نسبيًا، إذ يتزايد الطلب على مجموعات أدوات اختبار كوفيد-19 بفضل سياسة تسعير الشركة وبسبب ظهور تحورات كوفيد-19 شديدة العدوى، مثل متحور دلتا، فضلاً عن ذلك، تتزايد مبيعات الكواشف التشخيصية غير المرتبطة بفيروس كوفيد-19 والأدوات الأخرى بطريقةٍ مستمرةٍ، وبالتالي من المرجح أن تظهر النتائج المالية للشركة أداءً إيجابيًا في النصف الثاني من عام 2021،

وقد أوضح ميونغكون كيم، مدير عام أول في إدارة المعلومات والعلاقات العامة قائلًا: “ما زال توقع تطورات الوباء صعبا نوعًا ما، ولكن من الضروري إجراء فحوصات المراقبة في ظل ظهور تحورات الفيروس الجديدة. فالكواشف المتعددة الأهداف التي تصنعها الشركة قادرةً على اكتشاف تحورات كوفيد-19 الرئيسية في اختبار واحد مع تقديمها بأسعارها تنافسية أيضًا”. وأضاف: “بفضل قيامنا أيضًا بتوسيع نطاق سوقنا في مناطق جديدة، مثل بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية، سنصبح قادرين على تحقيق نتائج ذات قيمة على الساحة العالمية”.

وون كوري جنوبي/دولار أمريكي = 1,128.55 (30/06/2021) سعر الصرف الحالي

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