‫أهم 8 اتجاهات لصناعة الأمن في عام 2022

هانغتشو، الصين، 10 فبراير / شباط 2022 /PRNewswire/ — مع حلول عام 2022، يواصل العالم تحمل الجائحة. لكن الصناعة الأمنية، وبلا شك، استمرت في التحول والتكيف والتطور على الرغم من صناعة الأشياء. حتى أن العديد من الاتجاهات قد تسارعت في هذا الاتجاه. بالإضافة إلى “الأمن المادي” التقليدي، فإن مجموعة من الحدود مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني تتصدرها بسرعة كيانات كبيرة وصغيرة في صناعتنا.

بكل ما يبدو، فإن صناعة الأمن في مرحلة إعادة تعريف نفسها. ينتقل مجال صناعة الأمن من مجرد حماية الأمن والسلامة ليشمل نطاقًا أوسع من الأنشطة التي من شأنها توسيع السلامة مع جلب مستويات جديدة من الذكاء والاستدامة للمجتمعات والشركات والمجتمعات.

وهنا، ترغب شركة Hikvision مشاركة بعض أفكارنا وتوقعاتنا حول الاتجاهات الرئيسية التي من المحتمل أن تؤثر على صناعة الأمن في عام 2022 وربما في المستقبل.

1. سيكون الذكاء الاصطناعي في كل مكان

وفي الوقت الحاضر، يعد الذكاء الاصطناعي شائعًا جدًا في صناعة الأمن. لقد أدرك المزيد من العملاء في الصناعة قيمة الذكاء الاصطناعي، ووجدوا استخدامات جديدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في سيناريوهات مختلفة. إلى جانب شركة ANPR، وتنبيهات الأحداث الآلية، وتقليل الإنذارات الكاذبة، يتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطبيقات أوسع، مثل الكشف عن معدات الحماية الشخصية (PPE)، وأجهزة اكتشاف السقوط القديمة، واكتشاف سطح الألغام، وأكثر من ذلك بكثير. وفي الوقت نفسه، شهدنا أيضًا مزيدًا من التعاون عبر الصناعة، مع قيام الشركات المصنعة للأمان بفتح منتجات أجهزتها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية، وإطلاق منصات مفتوحة للعملاء لإنشاء وتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم لتلبية الاحتياجات المخصصة.

لقد كان الذكاء الاصطناعي أحد التقنيات الأساسية لإعادة تشكيل صناعة الأمن. للاستفادة من تحسين الخوارزميات، فضلاً عن تحسين أداء الحوسبة وانخفاض تكلفة الرقائق بسبب تقدم تقنية أشباه الموصلات في السنوات الأخيرة، تعمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي تدريجياً على تشكيل الوظائف والقدرات الأساسية المقبولة من قبل جميع القطاعات في الصناعة، و نتوقع نزعة أقوى للتأكيد على أن “الذكاء الاصطناعي سيكون في كل مكان”.

2. سوف تقوم الذكاء الاصطناعي للأشياء ( AIoT ) برقمنة وانتشار قطاعات الصناعة

مع المزيد من الكاميرات الأمنية وأجهزة الأمان الأخرى التي يتم توصيلها بالشبكة، أصبحت صناعة الأمن جزءًا مهمًا من عالم إنترنت الأشياء، مما يثري قدراته البصرية. من الواضح أن حدود صناعة الأمن غير واضحة، وتتجاوز مجال الأمن المادي. وفي الوقت نفسه، فإن تعميم تقنية الذكاء الاصطناعي يمكّن الأجهزة المتصلة من أن تصبح “أشياء” ذكية في عالم إنترنت الأشياء. يؤدي الجمع بين الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، أو كما نسميه، الذكاء الاصطناعي للأشياء، إلى نقل صناعة الأمن إلى مستوى أعلى، وأتمتة تدفقات العمل والإجراءات الخاصة بالمؤسسات والمساعدة في التحول الرقمي لمختلف قطاعات الصناعة مثل الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، البيع بالتجزئة والتعليم والرعاية الصحية، وغيرهم.

من وجهة نظرنا، توفر تقنية الذكاء الاصطناعي للأشياء المزيد من الإمكانيات لهذه الصناعة من خلال التوسع السريع في تطبيقات الأجهزة والأنظمة الأمنية. وفي الوقت نفسه، يتم إضافة المزيد من قدرات الإدراك مثل الرادار والليدار (Lidar) وقياس درجة الحرارة واستشعار الرطوبة واكتشاف تسرب الغاز إلى الأجهزة والأنظمة الأمنية لجعلها أكثر قوة. تتحمل هذه الأجهزة الجديدة العديد من المهام التي كانت تتطلب قبل بضع سنوات فقط عدة أجهزة مختلفة، تغطي كلاً من وظائف الأمان والوظائف الذكية الأخرى لعالم دائم التطور.

3. ستعمل الأنظمة المتقاربة على تفكيك صوامع البيانات

سيستغل العمال في جميع أنحاء المؤسسات الخاصة وقطاعات الخدمات العامة على حد سواء فرصة التخلص من “صوامع البيانات” المعيقة. تخلق البيانات والمعلومات المتناثرة والمعزولة في أنظمة أو مجموعات متباينة حواجز أمام مشاركة المعلومات والتعاون، مما يمنع المديرين من الحصول على نظرة شاملة لعملياتهم. وهنا، ثبت أن التقارب بين أنظمة المعلومات المختلفة هو نهج فعال؛ ونأمل أن يكون كافياً لكسر تلك الصوامع.

أصبح واضحًا، أن الاتجاه السائد في صناعة الأمن كان بذل الجهود لتقريب الأنظمة حيثما كان ذلك ممكنًا، بما في ذلك الفيديو، والتحكم في الوصول، والإنذارات، والوقاية من الحرائق، وإدارة الطوارئ، على سبيل المثال لا الحصر. وعلاوة على ذلك، فإن المزيد من الأنظمة غير الأمنية، مثل الموارد البشرية، والتمويل، والمخزون، وأنظمة اللوجستيات تتقارب أيضًا في منصات إدارة موحدة لزيادة التعاون ودعم الإدارة في اتخاذ قرارات أفضل بناءً على بيانات وتحليلات أكثر شمولاً.

4. ستكون الحلول والخدمات المستندة إلى السحابة ضرورية

السحابة ليست اتجاهاً جديداً في صناعتنا، مثل الذكاء الاصطناعي، لكنها اتجاه آخذ في التوسع. يمكننا أن نرى الزخم يدفع المزيد والمزيد من الشركات للاستفادة من حلول وخدمات الأمان المستندة إلى السحابة، من أسواق الأعمال الصغيرة إلى مستويات المؤسسات. لقد أدى الوباء إلى تسريع الانتقال إلى العمليات القائمة على السحابة للأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم، كما نشهد حتى الآن.

كما ترغب جميع الشركات في منصات أو خدمات توفر البساطة، مع أقل عدد ممكن من الأصول لإدارتها، وإعداد بسيط قدر الإمكان. هذا هو بالضبط المكان الذي توفر فيه السحابة خدماتها. ومع توفر البنية التحتية للاستضافة السحابية، ليست هناك حاجة لخادم أو برنامج محلي. يمكن للمستخدمين التحقق بسهولة من حالة أصولهم وأعمالهم في الوقت الفعلي، وتلقي الأحداث الأمنية والإنذارات بسرعة، وإنجاز استجابات الطوارئ ببساطة باستخدام تطبيق الهاتف المحمول. بالنسبة لمشغلي الأعمال الأمنية، فإن السحابة تمكنهم من مساعدة عملائهم عن بعد في تكوين الأجهزة، وإصلاح الأخطاء، وصيانة أنظمة الأمان وترقيتها، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة أفضل.

5. سيكون التصوير الأمني شديد الوضوح قياسيًا في أي طقس، وتحت أي ظروف، وفي أي وقت من النهار أو الليل

من الضروري دائمًا أن تحافظ كاميرات الفيديو الأمنية على وضوح الصورة وتلتقط التفاصيل على مدار 24 ساعة في اليوم، في أي طقس وتحت أي ظرف. لقد حظيت الكاميرات المزودة بتقنية التصوير في الإضاءة المنخفضة التي تعرض صورًا عالية الدقة وملونة بالألوان في الليل وفي البيئات المظلمة تمامًا بترحيب كبير في السوق. نحن نشهد تطبيق التكنولوجيا الرائعة على المزيد من طرز الكاميرا، بما في ذلك كاميرات 4K و الكاميرات الواسعة و PTZ. وعلاوة على ذلك، ومن أجل تصوير فيديو أمني أوضح في ظروف الرؤية الضعيفة، خاصة في الطقس القاسي، يتم استخدام مستشعرات التصوير عالية الأداء وتقنية ISP وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للكاميرات الحفاظ على الوضوح وتفاصيل الرؤية.

لا يمكن تجاهل الاتجاه نحو دمج عدسات متعددة في الكاميرات الجديدة، عند الحديث عن تقنية التصوير. كما أن الكاميرات أحادية العدسة محدودة في قدرتها على الحصول على مزيد من التفاصيل على مسافات أكبر والحصول على الصورة الكاملة في أماكن واسعة النطاق. فإنه تؤدي فقط وظيفة واحدة أو أخرى. ولكن من خلال استخدام عدستين أو أكثر من عدسات التصوير في كاميرا واحدة، يمكن للكاميرات متعددة العدسات تقديم صور بانورامية ومناظر مفصلة ومكبرة لنفس الموقع الكبير في نفس الوقت. التطبيقات بما في ذلك المطارات والموانئ ومحطات العبور ومواقف السيارات والملاعب والساحات سترى هذه الكاميرات متعددة العدسات كنعمة على كل المستويات.

6. سيؤدي التحكم في الوصول البيومتري إلى زيادة الأمان والكفاءة

وفي العقود الماضية، ابتعد نظام التحكم في الوصول المصرح به كثيرًا بعيدًا عن المفاتيح والرموز السرية وبطاقات الهوية. كما أننا نجد أنفسنا الآن ندخل في عصر القياسات الحيوية. وقد أصبح سوق التحكم في الوصول مشغولًا بسرعة بالمصادقات البيومترية، من التعرف على بصمات الأصابع وبصمة اليد إلى التعرف على الوجه وقزحية العين.

توفر ضوابط الوصول البيومترية مزايا متأصلة، مثل زيادة الأمان والكفاءة مع تقليل التزييف. هذه الضوابط تتحقق في غضون ثوانٍ – أو أجزاء من الثواني – ويمنعون الاتصال الجسدي غير الضروري. توفر القزحية وبصمة اليد والتعرف على الوجه تحكمًا في الوصول دون لمس، وهي ممارسة صحية مفضلة أكثر فأكثر نتيجة للوباء.

7. سوف يسلط نهج الثقة الصفرية ( Zero Trust ) الضوء على الأمن السيبراني

مع وجود المزيد من أجهزة الأمان المتصلة عبر الإنترنت أكثر مما يتخيله أي شخص، أصبح الأمن السيبراني يمثل تحديًا هائلاً في الصناعة. قُدمت مؤخرًا أنظمة أكثر صرامة لأمن البيانات وحماية الخصوصية في الأسواق الرئيسية في العالم، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي وقانون أمن البيانات في الصين، مما يفرض مطالب أعلى على الأمن السيبراني. وفي عام 2021، أقنعتنا العديد من هجمات برامج الفدية البارزة على مجموعة متنوعة من المؤسسات بعبارات لا لبس فيها أنه يجب على الشركات في كل صناعة تعزيز بنية أمان الشبكة وتقوية وسائل الحماية عبر الإنترنت.

إذن، كيف نعالج مخاوف الأمن السيبراني المتزايدة؟ على الرغم من تطوير المفهوم بالفعل في عام 2010، فقد أصبح مصطلح “الثقة الصفرية” كلمة ساخنة في السنوات الأخيرة فقط. إنها مبادرة استراتيجية تم تطويرها لمنع انتهاكات البيانات من خلال القضاء على مفهوم الثقة من بنية شبكة مؤسسة ما، الثقة المعدومة متجذرة في فلسفة “لا تثق أبدًا، تحقق دائمًا”. تم قبول هذا المفهوم بشكل كامل في صناعة تكنولوجيا المعلومات وهو الآن أيضًا ينتقل ببطء ولكن بثبات إلى مجال الأمن المادي، حيث أصبح تدريجياً جزءًا مهمًا من عالم إنترنت الأشياء.

8. التصنيع الأخضر والمبادرات منخفضة الكربون سوف تتخذ خطوات كبيرة

الإجماع موجود في: المبادرات منخفضة الكربون تقدرها المجتمعات في جميع أنحاء العالم. في سوق الأمان، رأينا أن المنتجات التي تتميز باستهلاك منخفض للطاقة أصبحت الخيارات المفضلة للعملاء، كما أن الطلب على الكاميرات التي تعمل بالطاقة الشمسية آخذ في الازدياد.

وفي الوقت نفسه، تدفع القوانين واللوائح والسياسات المحلية التي تقيد معايير انبعاثات الكربون لمؤسسات التصنيع الصناعات نحو تبني ممارسات أكثر وعياً بالبيئة في عملياتها اليومية وإنتاجها، والتي تشمل استخدام المزيد من المواد الصديقة للبيئة واعتماد تصاميم متعددة موفرة للطاقة في المنتج عمليات التصنيع. يسعدنا أن نرى المزيد من مصنعي صناعة الأمان يستكشفون التصنيع “الأخضر”، وهم ملتزمون بخفض إنتاجهم من الكربون. على الرغم من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، فقد بدأت الحركة. نتوقع أن نرى خطوات كبيرة في هذا المجال في عام 2022.

اكتشف المزيد

لمعرفة المزيد حول أي شيء تمت مناقشته هنا، أو لاكتشاف رؤى Hikvision التي تقدم أحدث اتجاهات الأمان، يرجى زيارة موقعنا موقع Hikvision مدونة .