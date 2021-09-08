‫إنجاز هام رئيسي في HolyGrail 2.0، مبادرة العلامات المائية الرقمية التي تهدف إلى إحداث ثورة في إعادة تدوير العبوات البلاستيكية

ستبدأ التجارب شبه الصناعية في المرحلة التالية من مبادرة العلامات المائية الرقمية للاتحاد الأوروبي، بقيادة AIM – رابطة العلامات التجارية الأوروبية، وبدعم من Alliance من أجل القضاء على النفايات البلاستيكية.

بيفيرتون، أوريغون, 7 سبتمبر 2021 — /PRNewswire/ أعلنت اليوم شركة ديجيمارك (Digimarc) (Nasdaq: DMRC) أنها قد دخلت في تجارب شبه صناعية، وهي المرحلة التالية من التطوير للفرز الذكي للنفايات كجزء من مبادرة العلامات المائية الرقمية HolyGrail 2.0، بقيادة AIM، وهي رابطة العلامات التجارية الأوروبية، وبدعم من Alliance من أجل القضاء على النفايات البلاستيكية.

مع بدء التجارب شبه الصناعية، تسير مبادرة HolyGrail 2.0 على الطريق الصحيح لإطلاق المرحلة المرتقبة للغاية من العروض التوضيحية في السوق والتجارب على نطاق صناعي، مع إمكانية إضافة المنتجات ذات العلامات المائية الرقمية إلى المتاجر في الدنمارك وفرنسا وألمانيا بحلول النصف الأول من عام 2022.

وبصفتها المزود المختار لتقنية العلامات المائية الرقمية، تعمل ديجيمارك مع اثنين من موردي الماكينات، بيلينك إس تي (Pellenc ST) وتومرا (Tomra)، من أجل تطوير وحدات إضافية لوحدات فرز الكشف الخاصة بهم. ومن المقرر إجراء الاختبار عبر تجارب في موقعين للاختبار في أكتوبر 2021. وستُجرى عروض توضيحية للنموذج الأولي لوحدة كشف الفرز في مركز موارد أماجر (“ARC” Amager Resource Centre) في كوبنهاجن في 19 أكتوبر و 18 نوفمبر 2021. ويمكن لأصحاب المصلحة المهتمين التسجيل هنا.

يُمثِّل هذا الإنجاز الهام العام الثاني من مشروع HolyGrail 2.0، الذي نما ليشمل أكثر من 130 شركة ومنظمة عبر السلسلة القيّمة الكاملة للتعبئة والتغليف.

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حول شركة ديجيمارك

شركة ديجيمارك (NASDAQ: DMRC) هي شركة رائدة وقائدة في حلول العلامات المائية الرقمية والتعرف التلقائي على الوسائط، بما في ذلك التعبئة والتغليف، والطباعة التجارية، والصور الرقمية، والصوت، والفيديو. تساعد ديجيمارك العملاء على تعزيز الكفاءة والدقة والأمان عبر سلاسل التوريد على أرض الواقع وسلاسل التوريد الرقمية. قم بزيارة www.digimarc.com وتابعنا على لينكد إن وتويتر لمعرفة المزيد.

حول مبادرة العلامات المائية الرقمية HolyGrail 2.0

مبادرة العلامات المائية الرقمية HolyGrail 2.0 – بقيادة AIM – رابطة العلامات التجارية الأوروبية، وبدعم من Alliance من أجل القضاء على النفايات البلاستيكية – هي مشروع تجريبي يهدف إلى إثبات الجدوى التقنية للعلامات المائية الرقمية من أجل الفرز الدقيق لنفايات التغليف، بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية لحالة الأعمال على نطاق واسع. العلامات المائية الرقمية هي رموز غير محسوسة، بحجم طابع بريدي، تغطي سطح عبوات السلع الاستهلاكية وتحمل مجموعة واسعة من السمات. والهدف هو أنه بمجرد دخول العبوة في منشأة لفرز النفايات، يمكن اكتشاف العلامة المائية الرقمية وفك تشفيرها بواسطة كاميرا عالية الدقة على خط الفرز، والتي بعد ذلك – بناءً على السمات المنقولة (على سبيل المثال، المواد الغذائية مقابل المواد الغير غذائية) – تكون قادرة على فرز العبوات في التدفقات المقابلة. سيؤدي ذلك إلى تدفقات فرز أفضل وأكثر دقة، وبالتالي سيؤدي ذلك أيضًا إلى عمليات إعادة التدوير عالية الجودة التي تفيد السلسلة القيّمة الكاملة للتعبئة والتغليف.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/461519/digimarc_logo.jpg

الفيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=XMjg_GuLDZI

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1609147/Holy_Grail_2_ Point_0_Logo.jpg