‫اجتماع الجامعات الأفريقية أيام 14-16 يونيو/حزيران في جهودها لزيادة التعاون، والقدرة، وتعزيز نتائج التعليم العالي

ومن بين الشركاء في الاجتماع لعام 2021 جامعة جوندار، وكيبلر، ومركز الابتكارات الاجتماعية، وجامعة غانا، وآينيت ألولوم. ويمكن لجميع المشاركين المهتمين الحضور مجانًا.

ولقد صرحت روز دود، مديرة التعليم التعاوني، قائلة: “إن النطاق والسرعة المطلوبين لتحقيق التحول في التعليم العالي بقارة أفريقيا أكبر من قدرات أي مؤسسة منفردة؛ فهو يتطلب التعاون بين عدة شركاء وأصحاب مصالح، مع وجود أجندة مشتركة ومثابرة في تحقيق رؤية تعزيز نتائج التعليم العالي، بالأخص للطلبة”.

هذا هو المؤتمر السنوي الخامس للتعليم التعاوني، والذي قد انطلق في عام 2017 بتنظيم جامعة آشيسي، كمنصة لتبادل الأفكار وتنفيذها في التعليم العالي الأفريقي. من المتوقع أن يشارك أكثر من 400 معلم في المناقشات وورش العمل خلال انعقاد المؤتمر. سيشمل المؤتمر أيضًا “قمة الالتزام” التي يمكن للجامعات خلالها طرح المنح وتلقيها لتنفيذ المشاريع والأفكار التي تم تصورها أثناء انعقاد المؤتمر.

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نبذة عن التعليم التعاوني

منذ عام 2017، كانت فعالية التعليم التعاوني تركز على عقد اجتماعات مع مؤسسات التعليم العالي في أفريقيا لرفع مستوى نتائج التعليم في القارة بشكل جماعي ومستدام. مع وجود 34 عضوًا حاليًا في الشبكة، أشرك الاجتماع التعاوني المئات من المعلمين وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء أفريقيا في اللقاءات المباشرة وجهًا لوجه والافتراضية. ويستمر الاجتماع التعاوني في إنماء الشراكات والتعاون، كما يرحب بالنقاش من جميع المؤسسات المهتمة في القارة.

للتواصل الإعلامي:أوفيسمر أديجي

oadjei@ashesi.edu.gh

(+233) 242817174

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