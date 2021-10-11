‫اختتام القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2021 بإعلان دبي السابع

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 أكتوبر 2021 : تحت شعار “حشد الجهود لمستقبل مستدام” نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بمشاركة العديد من المسؤولين والمتحدثين والشخصيات العالمية. وشهدت القمة جلسات حوارية وندوات ضمن محاورها الأربعة: “الشباب”، “الابتكار والتكنولوجيا الذكية”، “سياسات الاقتصاد الأخضر”، و”التمويل الأخضر”.

وفي ختام القمة، أطلق معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر “اعلان دبي 2021”

إعلان دبي

· ندرك أن أزمة المناخ تشكل تهديدًا عالميًا ملحًا تتجاوز آثاره الأجندة البيئية لتشمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

· نؤكد أن التعافي المستدام والأخضر يجب أن يوجه جهودنا لإعادة بناء الاقتصاد بعد جائحة كوفيد-19، وكذلك للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين وإبقاء ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة؛ بما يتماشى مع اتفاقية باريس “كوب 21”.

· نشجع الشراكات الشاملة التي تشكل فيها الحكومات، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني، جزءًا من العمل الجماعي للأجيال الحالية والقادمة.

· نشجع المزيد من الدعم نحو التحول للاقتصاد الاخضر منخفض الكربونمن خلال تطوير استراتيجية وخارطة طريق للهيدروجين الأخضر في دبي.

· ستواصل المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر القيام بدورهاكمنصة رائدة للتعاون الدولي وتبادل المعارف ونقل التقنيات الحديثة بين الدول المتقدمة والنامية، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة لأقل الدول نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، بهدف تعزيز وضع وتنفيذ سياسات الاقتصاد الأخضر على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

· بينما نتطلع إلى تنفيذ الالتزامات المتعلقة بأهداف اتفاقية باريس، نقدم دعمنا الكامل للمساهمة في نجاح الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نوفمبر 2021 في اسكتلندا، المملكة المتحدة.

· سنعمل على تنسيق ومواءمة الاستجابة الإقليمية لتغير المناخ بهدف التنفيذ الفعال للمساهمات المحددة وطنياً وغيرها من الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بالمناخ من خلال مركز التعاون الإقليمي التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التابع للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، وذلك خلال أسبوع المناخ الإقليمي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022 خلال انعقاد الدورة المقبلة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في إكسبو 2020 دبي في مارس 2022.

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