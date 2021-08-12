‫ارتفاع صافي أرباح أيبك في النصف الأول 2021 لتصل 21.22 مليون دولار بنمو نسبته 135% على أساس سنوي

رام الله- فلسطين, 12 أغسطس / آب 2021 /PRNewswire/ — أعلن السيد طارق العقاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) عن تحقيق مجموعة أيبك صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 21.22 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2021 بنمو نسبته 135.33% على أساس سنوي، مشيراً أن حصة مساهمي أيبك من هذه الأرباح بلغت 19.2 مليون دولار أمريكي بنمو نسبته 160%. وبلغت الايرادات الكلية 517.7 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2021 بنمو بلغت نسبته 27.6% على أساس سنوي.

وفي تصريحه، أعرب العقاد عن ارتياحه بتحقيق هذه النتائج المميزة، مشيراً الى التطورات التي حدثت في شركات المجموعة خلال النصف الأول من هذا العام، حيث قامت شركة سنيورة للصناعات الغذائيةبشراءPolonez لصناعة اللحوم الشهيرة في تركيا في صفقة بلغت قيمتها الاجمالية 28.3 مليون دولار أمريكي، ويأتي هذا الاستحواذ تماشياً مع خطط سنيورة الاستراتيجية للنمو وزيادة حصتها السوقية الإقليمية والدولية من خلال توسيع خطوط الانتاج في مصانعها، وكذلك استهداف أسواق جديدة. كما قامت أيبك ببيع كامل حصتها في الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)، وتأتي هذه الصفقة في إطار رؤية أيبك بالتركيز على التطوير والتوسع بالعمل في القطاعات الاستراتيجية الأخرى. وبلغتمجمل قيمة الصفقة (شاملة قيمة الأسهم المباعة وسداد مديونية برافو تجاه البنوك وقيمة المخالصة الضريبية) مبلغ 23 مليون دولار، وقد بلغت قيمة الربح المعترف به في قائمة الأرباح والخسائر الموحدة المرحلية الموجزة مبلغ 4.67 مليون دولار أمريكي.

توزيع أرباح على المساهمين بحوالي 16 مليون دولار أمريكي

وأضاف العقاد أن أيبك قامت بتوزيع أسهم مجانية على مساهميها عددها 8.8 مليون سهم بنسبة 9.15% من القيمة الإسمية للسهم، وقد أصبح رأس المال المدفوع للشركة بعد هذا التوزيع 105 مليون دولار أمريكي. كما قامت أيبك بتوزيع أرباح نقدية بلغت 7.215 مليون دولار أمريكي ما نسبته 7.5%، وبذلك بلغت مجمل توزيعات الأرباح حوالي 16 مليون دولار أمريكي أي بنسبة 16.65%.

حول أيبك

وأيبك هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات والعراق وتركيا من خلال شركاتها التابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد، وتوظف ما يزيد عن 2500 كادر في شركات المجموعة.

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