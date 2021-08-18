‫الاتحاد الدولي للكوتشينج يعلن عن انطلاقة احتفاله الافتراضي الثاني لجائزة “البريزم” للتميّز المؤسسي في الشرق الأوسط لعام 2021 تحت عنوان ” الكوتشينج المؤسسي خيال أم حقيقة”

لكنسينغتون، كنتاكي, 18 أغسطس / آب 2021 /PRNewswire/ —

سيتم الاحتفال بجائزة البريزم للتميّز المؤسسي في الشرق الأوسط لعام 2021 في 29 أيلول (سبتمبر) الساعة 7:30 مساءً بتوقيت دبي حسب ما تم الإعلان عنه من قبل الاتحاد الدولي للكوتشينج.

يحتفل الاتحاد الدولي للكوتشينج (ICF) بنمو وتطور الكوتشينج المؤسسي والاحترافي في الشرق الأوسط بالإعلان عن الشركات والمؤسسات الخمس والتي تم ترشيحهم من قبل ممارسي مهنة الكوتشينج الاحترافي وأعضاء الإتحاد المعتمدين لجائزة “البريزم” للتميّز المؤسسي في الشرق الأوسط. إن هذه الشركات والمؤسسات هي شركة بترول أبوظبي الوطنية، كلية أبوظبي للإدارة الحكومية، البنك الأهلي عُمان ، أرامكس البحرين ، وصندوق التنمية الصناعية السعودي. من بين الفائزين السابقين بهذه الجائزة شركة أرامكس الدولية (دبي) لعام (2017)، ومعهد البحرين للإدارة العامة لعام (2018) ، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) لعام (2019) ، ومركز قطر المالي لعام (2020)

إن هذه الجائزة تُعد من أهم الجوائز الدولية تنافسية في مجال الكوتشينج الاحترافي المؤسسي، بحيث تحتفي بالشركات والمؤسسات التي تتبع أسلوب ومنهجية الكوتشينج المؤسسي وفقاً للمعايير المهنية والاحترافية العالية للاتحاد الدولي للكوتشينج والتي من شأنها معالجة الأهداف الإستراتيجية الرئيسية، وتشكيل الثقافة التنظيمية لدى الشركات، وإحداث تأثيرات إيجابية ملحوظة وقابلة للقياس من خلال الكوتشينج المؤسسي.

حفل توزيع جوائز البريزم للشرق الأوسط لهذا العام هو حدث مجاني على الإنترنت، يتم استضافته باللغة الإنجليزية، ويتضمن حلقة نقاش تفاعلية مع ممثلي الشركات السابقين والفائزين بهذه الجائزة بما في ذلك شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (Du) و معهد البحرين للإدارة العامة(BIPA ) . التسجيل مفتوح من خلال الرابط https://www.icf-events.org/ chapter-event/5th-icf-middle- prism-award-ceremony/ . بإمكانكم أيضا الاطلاع على قصة نجاح مركز قطر المالي والشركة العُمانية الهندية للأسمدة

يُمثل الإتحاد الدولي للكوتشينج في الشرق الأوسط فروع محلية في أكثر من 10 دول تضم بمجملها أكثر من 900 ممارس محترف للكوتشينج (أعضاء ومعتمدين) ، ممن استوفوا متطلبات الإتحاد الصارمة للعضوية والاعتمادية . بحيث تتكاتف جهودهم مجتمعين من خلال عملائهم ومتلقي حدمة الكوتشينج في عملية إبداعية ومحفزة للتفكير تُلهم المستفيدين لزيادة إمكاناتهم الشخصية والمهنية إلى أقصى حدودها وفقًا لتعريف الإتحاد لعميلة الكوتشينج الاحترافي.

يُعتبر لاتحاد الدولي للكوتشينج (ICF) هو أكبر منظمة عالمية تقود وتتصدر تقدم وتطوير مهنة الكوتشينج وتعزز دوره كجزء لا يتجزأ من مجتمع دائم التطور والازدهار. تأسس الإتحاد في عام 1995، ويمثله أكثر من 39000 عضو في أكثر من 145 دولة ومنطقة لتحقيق أهداف مشتركة لتعزيز الوعي المجتمعي والمؤسسي عن ماهيًة الكوتشينج ودعم النزاهة المهنة من خلال التعلم مدى الحياة والالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية. الأمر الذي يتم من خلال عمل الدوائر الست التي تشكل بمجملها الإتحاد الدولي للكوتشينج كلٌ حسب مهمته ودوره الفريد لتحقيق الرؤية العالمية للاتحاد وذلك بتمكين ممارسي مهنة الكوتشينج المحترفين ومستفيدي خدمة الكوتشينج واعتماد مراكز تدريب الكوتشينج المحترف والمنظمات والمجتمعات والعالم أجمع.

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