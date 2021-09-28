‫بنك ABC يطلق خدمة رقمية مبتكرة لفتح الحسابات للشركات والمؤسسات المالية بالتعاون مع شركة Fenergo

تعاونت شركة Fenergo مع بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية) لإطلاق خدمة رقمية مبتكرة لفتح حسابات لعملائه من ا لشركات والمؤسسات المالية تنفيذًا لاستراتيجية البنك للتحوّل الرقمي الشامل .

يعلن المزود الرائد في التحوّل الرقمي وإدارة دورة حياة العميلFenergo أن بنك ABC، البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قام بإطلاق خدمة رقمية تستند على تقنيات السحابة الأصلية وتتيح للعملاء من الشركات والمؤسسات المالية فتح حسابات مع البنك بشكل أسرع وأسهل مما يساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين خدمة العملاء.

تأسس بنك ABC في عام 1980، ويقع مقره الرئيسي في المنامة، بمملكة البحرين، حيث يتواجد في 15 دولة عبر خمس قارات، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والأميركتين وآسيا. ويأتي تعاون البنك مع شركة Fenergo ضمن استراتيجية رقمية شاملة للخدمات المصرفية للشركات والتي تهدف إلى إحداث تحوّل جذري في تجربة العملاء من خلال حلول مصرفية تتسم بالسلاسة والبساطة. وتقدم شركة Fenergo لبنك ABC نظرة شاملة لبيانات عملاء الشركات مما يسهل سير عمل موظفي البنك.

تقوم المنصة التابعة لشركة Fenergo على إنهاء عملية فتح الحسابات للعملاء الجدد رقميا بشكل أسرع من خلال ربط النظام الجديد بمقدمي خدمات البيانات للشركات وفحص الأسماء، حيث تضمن تغطية Fenergo قواعد “اعرف عميلك” ومكافحة غسل الأموال والضوابط الرقابية في أكثر من 100 منطقة لضمان التزام البنك مع اللوائح الجديدة في أسواقه عبر خمس قارات.

صرح السيد صائل الوعري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC : “تتمثل مهمتنا في تلبية تطلعات العملاء في جميع أنحاء العالم من خلال خدمات وحلول مصرفية تتميز بسهولتها وسلاستها والحصول عليها بأقل مجهود. ويساعد نظام إدارة دورة حياة العميل من Fenergo والذي يتيح رقمنة عملية فتح حسابات العملاء وأتمتتها بطريقة سريعة، الأمر الذي سيحقق هدفنا في تقديم الخدمات المصرفية المواكبة لاحتياجات العملاء في عالم غير تلامسي سريع الوتيرة.”

صرح مارك مورفي، الرئيس التنفيذي لشركة Fenergo : “يسعدنا أن نقدم لبنك ABC نظاماً يوفر منصة واحدة لخدمة عملاء البنك من الشركات والمؤسسات المالية، كما يعزز انتاجية الخدمات المقدمة من قبل الموظفين والعملاء على حد سواء. ويعتبر بنك ABC مثالًا رائعًا لمؤسسة مالية ملتزمة بالابتكار وتدشين أفضل الحلول الرقمية لتقديم رحلة استثنائية للعملاء”.

صرح كورماك شيدي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة Fenergo “يعتبر بنك ABC سبّاقاً عندما يتعلق الأمر بالتحوّل الرقمي، سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو على مستوى العالم، إذ أن التوجه للتحوّل الرقمي داخل البنك يأتي من الإدارة التنفيذية العليا وهذا مثال رائع على الرؤية الاستراتيجية الشاملة. وإننا نتطلع إلى نشر نظام إدارة دورة حياة العميل الخاص بنا لبنك ABC ليس لعمليات المقر الرئيسي فحسب وانما عبر فروع البنك حول العالم أيضًا “.

لقد أصبحت الخدمة الرقمية لفتح حسابات الشركات والمؤسسات المالية لعملاء بنك ABC متاحة الآن من خلال مقره الرئيسي في البحرين وفرعه في مركز دبي المالي العالمي، ومن المقرر إطلاق نفس الخدمة لعملاء البنك في فروعه المختلفة خلال الربع الأول من عام 2022.

نبذة عن بنك ABC

يُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في الصناعة المصرفية في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية للشركات وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمعة ومنتجات الخزانة وأسواق المال والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” في البحرين.