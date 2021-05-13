‫”بيجو لايف” تستضيف بث مباشر للألعاب مع لعبة (مواجهة الأبطال – MLBB) على “يوتيوب” و “فيسبوك”.

دبي ،دولة الإمارات العربية المتحدة, 13 مايو / أيار 2021 /PRNewswire/ — تستعد “بيجو لايف” Bigo Live، منصة البث المباشر العالمية الرائدة، لتنظيم واستضافة مسابقة تفاعلية مشوقة مع لعبة “ MLBB – مواجهة الأبطال“ على “يوتيوب” و “فيسبوك“، وذلك في يوم السبت الموافق 15 مايو 2021 من الساعة 4:00 مساءً وحتى 9:00 مساءً ( بتوقيت السعودية).

و المعرف الخاص ببيجو لمحبي الالعاب هو @Leayellow و.@dorra و@ 429744188 و@374759840 و@ Mariam_maro، اللواتي سيلهبن أجواء المنافسة من خلال التفاعل مع الجمهور في واحدة من الألعاب الأكثر حماساً وتشويقاً. ولجعل البثوث المباشرة أكثر قبولاً وجاذبية، سيحظى المشاهدين بفرصة استرداد الرموز المشفرة (الأكواد)، وسيحظى كذلك اللاعبون الأكثر تميزاً بفرصة للفوز بلوح تزلج من إنتاج علامة تجارية مشتركة.

(المذيعين المشاركين من “بيجو لايف”)

وقال المتحدث باسم “بيجو لايف” Bigo Live، “إن الألعاب عبر الإنترنت ليست مجرد شكل آخر من أشكال المنافسة أو الترفيه، ولكنها طريقة جديدة للتعرف على أشخاص آخرين يتشاركون الميول والاهتمامات ذاتها، بحيث يتسنى لهم التواصل معاً وتأسيس علاقات اجتماعية مثمرة وبناءة فيما بينهم.” وأضاف بالقول، “نعتقد بأننا اليوم في حاجة إلى توفير بيئة ممتعة وحاضنة للجميع، ونحن على ثقة بأن طرح هذا التحدي بالتعاون مع لعبة (مواجهة الأبطال – MLBB) على “يوتيوب” سيثبت بأننا نسير على الدرب الصحيح لبلورة تلك الأهداف. ومن دواعي سرورنا أن نستمتع معاً بأجواء المرح والترفيه التي سيقدمها هذا النشاط، ونتطلع إلى الترحيب بالمزيد من اللاعبين والمواهب الصاعدة والمساهمة في تكوين مجتمعات جديدة قائمة على التواصل، واستضافة أحداث مماثلة من البث المباشر للألعاب عبر الإنترنت خلال الأشهر المقبلة.”

أظهر تقرير (Strategy & Middle East) الصادر بعنوان: ألهب حماس اللعبة (Skin in the Game)، بأن سوق الرياضة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي يتوقع أن يصل حجمه إلى 821 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2021 – بزيادة قدرها 693 مليون دولار أمريكي عن العام 2017.

تعد الرياضة الإلكترونية والألعاب عبر الإنترنت من العناصر والمكونات الأكثر أهمية بالنسبة لمنصة “بيجو لايف”.تخطط “بيجو لايف” للتعاون مع اكثر الالعاب شهرة لاستضافة احداث في الشرق الأوسط وتعزيز التكامل الاجتماعي للاستمتاع بالألعاب من خلال البث المباشر.وبالإضافة لذلك، ستواصل “بيجو لايف” الترحيب بمشاهير ونجوم الألعاب الإلكترونية على منصتها، وستقدم الدعم والتوجيه حول كيفية اكتشاف وتنمية المهارات المطلوبة لممارسة هذه الألعاب بالنسبة للمستخدمين الذين يطمحون بأن يكونوا لاعبين محترفين.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1508794/image_849502_ 44605848.jpg

شعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1476800/Bigo_Live_Logo. jpg