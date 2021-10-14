‫”بينتا سيكيورتي” تَعرِض جهاز WAPPLES في أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — ستَعرِض شركة بينتا سيكيورتي سيستمز إنك (.Penta Security Systems Inc) -وهي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني من كوريا الجنوبية- جهاز جدار حماية تطبيقات الويب الخاص بها WAPPLES في جناح معرض شريك القناة الخاص بها راس إنفوتك (RAS Infotech) في أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2021. ويُقام جيتكس في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر، وهو أكبر معرض لتكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويستقطب أكثر من 100000 زائر كل عام.

جهاز WAPPLES من بينتا سيكيورتي من الجيل الثالث لجدران حماية تطبيقات الويب المعتمد من الجمعية الدولية لأمن الحاسوب (ICSA)؛ لطالما كان رائدًا في حصة السوق لمدة خمس سنوات متتالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وقد اكتسب مؤخرًا شعبية متزايدة بين المؤسسات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية. وبدأ دخول بينتا سيكيورتي إلى سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عندما دخلت في شراكة مع شركة راس إنفوتك، وهي المزود الرئيسي لحلول الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا مع شبكة تضم أكثر من 200 بائع.

وفي أقل من عامين، تم تبني WAPPLES من قِبَل العديد من الشركات والمؤسسات العامة والمنظمات الغير حكومية في المنطقة بسبب زيادة الهجمات على الويب أثناء وباء كوفيد-19، كما ورد في تقرير اتجاهات هجمات الويب النصف سنوي لـ بينتا سيكيورتي، والذي يوضح عددًا متزايدًا من هجمات تصفية الامتدادات في آسيا وهجمات تصفية العناوين الرئيسية في أفريقيا.

وقد تم تصميم WAPPLES من أجل التصدي لهذا التهديد المتزايد. وتأتي أكبر ميزة له من محرك COCEPTM الخاص به، وهو محرك اكتشاف من ابتكار الشركة يعمل على قواعد منطقية قائمة على الذكاء الاصطناعي بدلاً من استخدام قوائم التوقيع التقليدية، مما يتيح دفاعًا قويًا ضد جميع مخاطر أمان تطبيقات الويب العشرة الأولى في مشروع أمان تطبيق الويب المفتوح (OWASP) والحماية من ثغرات الهجوم دون انتظار. والأهم من ذلك، أنها تَعرِض معدل إيجابي زائف قريب من الصفر، مما يضمن أداء النظام إلى أقصى حد.

قال دي إس كيم، كبير مسؤولي الاستراتيجيات في بينتا سيكيورتي، “لقد دفع كوفيد-19 الرقمنة في جميع القطاعات والمناطق تقريبًا في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك فقد أدت هذه الثورة أيضًا إلى اندلاع موجة جديدة من الهجمات الإلكترونية الأكثر تطورًا، مما يشكل خطرًا أكبر على المؤسسات”. “نأمل أن تتمكن المزيد من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الاستفادة من WAPPLES والبقاء بأمان في هذا العصر الجديد”.

اكتشف المزيد حول WAPPLES وراس إنفوتك في جناح H2-D20 بين 17 و 21 أكتوبر، أو قم بزيارة pentasecurity.com/ product/wapples .

حول شركة بينتا سيكيورتي