‫تطلق سي أف أي أكثر من 250 عملة رقمية لا مثيل لها

تطلق مجموعة سي أف أي، مزود التداول العالمي الحائز على جوائز عديدة، أكثر من ٢٥٠ منتجًا ثوريًا جديدًا للعملات الرقمية على منصة MetaTrader 5

دبي الامارات العربية المتحدة, 9 فبراير / شباط 2022 لا تتضمن مجموعة العملات الرقمية الجديدة الفريدة التي تقدمها سي أف أي المنتجات التقليدية الموجودة في جميع أنحاء الصناعة فحسب، بل تشمل أيضًا عددًا هائلاً من العملات الرقمية الجديدة مثل البيتكوين مقابل الذهب والبيتكوين مقابل داو جونز وغيرها. وتتوفر هذه العملات كعقود مقابل الفروقات وتلبي احتياجات العديد من المتداولين مع توفر الرافعة المالية، وهي مثالية للمتداولين على المدى القصير، ومنتج آخر من دون رافعة مالية أو رسوم للأشخاص الذين يتطلعون إلى إنشاء محافظ عملات رقمية طويلة الأجل.

وبصرف النظر عن المجموعة الفريدة من نوعها، لا تتطلب العقود مقابل الفروقات للعملات الرقمية محفظة، أو الحاجة إلى تحويل الأموال. وأخيرًا، أصبحت متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما يتماشى مع ساعات التداول العالمية للعملات الرقمية. وسيستمر المتداولون في الاستمتاع بالوصول إلى أكثر من 11000 منتج إلى جانب هذا المنتج الرائد، بما في ذلك الأسهم، وأزواج العملات الأجنبية، والسلع، والمؤشرات، وصناديق الاستثمار المدرجة، والعملات الرقمية، من منصة واحدة ومع مزود تداول عالمي.

علّق هشام منصور وإدواردو فاخوري، المؤسسان والمديران الإداريان لمجموعة سي أف أي، قائلان:” نتطلع دائمًا في سي أف أي إلى التفوق أكثر وأكثر، وهذه المرة، مع هذا المنتج الفريد الذي لا مثيل له، وبناءً على وعدنا، تمكنا من توفير مجموعة منتجات دائمة التوسع ليتمكن المتداولون والمستثمرون من العثور على فرص جديدة وتنويع ممتلكاتهم. وتتجاوز هذه الإضافة المحددة إلى نطاقنا الحالي مرونة العقود مقابل الفروقات مع الرافعة المالية وبدونها وتتعمق في عالم جديد تمامًا من التداول.”

وقال الدكتور ديميتريوس زامبوغلو، المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة سي أف أي:” بينما لعب الطلب على العملات الرقمية دورًا في إضافته على منصتنا، سمحت لنا بنيتنا التحتية المُحسَّنة بإنشاء مجموعة جديدة تمامًا من المنتجات التي لم يتم تقديمها للناس بعد. ونقدم عرضين في عرضٍ واحد إلى جانب المنتج الفريد من نوعه، حيث يتمكن العملاء من التداول مع الرافعة المالية أو من دونها وفي شروط التداول الأكثر تنافسية والخدمة الأفضل التي تُعرف بها سي أف أي. وبعبارة أخرى، نحن لا نقدّم شيئًا جديدًا فحسب، بل نضيف منتجًا مقاومًا للمستقبل يسمح للمتداولين بالتعامل مع سوق جديد لسنوات عديدة قادمة.”

مجموعة سي أف أي

مجموعة سي أف أي هي مزود تداول عالمي حاصلة على العديد من الجوائز في الأسواق المالية وخبرة تزيد عن 23 سنة وتتضمن مجموعة من الشركات المرخصة في لندن، لارنكا، بيروت، عمان، دبي، وبورت لويس وغيرها.

تقدّم سي أف أي لعملائها شروط تداول متفوقة بما فيها التداول بفروقات سعرية تبدأ من الصفر وبدون عمولات مع سرعة بالتنفيذ. ايضاً إمكانية التداول بدون حد أدنى للإيداع بأكثر من 11,000 منتج من الأسهم، الفوركس، السندات، المؤشرات وصناديق الاستثمار المدرجة والعملات الرقمية في أكثر من 19 سوق مالي. تشتهر مجموعة سي اف بتميزها في خدمة ومتابعة عملائها وتزويدهم بتقارير وتحاليل فنية يومية وتوفر ندوات تعليمية مجانية عبر الانترنت بالإضافة الى مدير حساب لتقديم الدعم وضمان توفير أفضل تجربة تداول لعملائها في أكثر من 100 دولة حول العالم.

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Wissam Chehade

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