‫تطلق TCL أجهزة تلفاز Premium Mini LED لعام 2021 بأداء 8K لا يصدق

هونج كونج، 9/سبتمبر/2021/ PRNewswire/– في فعاليات تحت عنوان ” رؤية التطور”، أعلنت اليوم TCL لللإلكترونيات (1070.هونج كونج)، أحد الأطراف المهيمنة على صناعة التلفاز العالمية، وشركة الإلكترونيات الاستهلاكية الرائدة سلسلتها الأخيرة X وتمثلMini LED TVs, X925 PRO OD Zero Mini LED 8K TV، وX925 Mini LED 8K TV، التي تعرض تلفزيون جوجل.

إلى جانب تقديم EISA Premium LCD TV 2021-2022 الحائز على جائزة TCL Mini LED 4K TV 65C825.

ستُقدم سلسلة 2021X لأول مرة في أوروبا، وأستراليا، والمملكة العربية السعودية، والمزيد من الأسواق خلال الأيام القادمة.

شاهد فعاليات الحدث في أي وقت على www.tcl.com/tcl-transcend- vision-2021/index.html

قال شاويونج تشانج، الرئيس التنفيذي لشركة TCL للإلكترونيات أن “الأداء المذهل لسلاسل تلفاز TCL X يرجع إلى تقنية TCL Mini LED ، ويحتل كلا من X925 PRO، X925 وضعًا جيدًا لقيادة سوق Mini LED TV المتميز”

تقدم تقنية سلسلة X Mini LED TV للمشاهدين تجربة مشاهدة فريدة، مع ال LEDs الأصغر حجما، والأكثر عددًا التي تتيح المزيد من مناطق التحكم في التباين،

يُيتميز X925 PRO’s OD Zero Mini LED بحجم أصغر 700 مرة عن LED التقليدي، بما يتيح سمكًا فريدًا يتميز بمظهر رفيع للغاية ومذهلا يضيف لتجربة المشاهدة الاستثنائية.

مقارنةً بتلفاز TCL X915 8K QLED

إلى جانب تجربة 8 الحقيقية، تتبع سلسلة X نوع QLED الذي يعزز حجم الألوان بأكثر من 100%، بما يزيد عن بليون لون.

وللحصول على تجربة صوتية رائعة، بعيدًا عن إبراز Onkyo and Dolby Atmos®، يعتبر X925 PRO مزودًا ب 5.1.2 قناة سمعية رائعة، بأكثر من 25 مكبر صوت، ومخرج سمعي بقدرة 160 وات ، بينما يتمتع X925 ب 2.1 قناة، ومخرج بقدرة 60 وات، ويتيحان معًا تجربة صوتية قوية ومذهلة.

أدت توجهات التصميم المستقبلية والمذهلة ل TCL مثل الشريحة الميكانيكية، ومكبرات الصوت المغطاة بالجلد، والتصميم الصوتي العاكس إلى إمكانية تحقيق مظهرًا رفيعا للغاية ومذهلا ل X925 PRO‘

تتضمن أيضًا سلسلةX حزمة MEMC 120 هرتز، و Game Master يتميز ب HDMI 2.1*، إلى جانب واي فاي 6، ومعدل تحديث متغير، ووضع النوم المنخفض التلقائي، و eARC يقدم أفضل الصور والصوتيات الممكنة للألعاب، وعروض التلفاز، والأفلام.

* قد يختلف مظهر المنتج ووظائفه وتوافره باختلاف البلدان / المناطق.

يتوافر مساعد جوجل باللغات، والبلدان/ المناطق المختارة.

تسمى تجربة برنامج هذا الجهاز بتلفزيون جوجل، وهو علامة تجارية لشركة جوجل ذ.م.م * تُعَد جوجل (Google) و Google Duo ، والعلامات الأخرى بمثابة علامات تجارية مملوكة لشركة جوجل ذ.م.م.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1610724/Xseries_TV_ Global.jpg