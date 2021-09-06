‫تعلن شركة ميد-ألاينس (MedAlliance) عن تسجيل أول مريض في دراسة بحثية تشمل 3300 مريض مقيدين لكشف الفرق بين البالون المملوء بعقار سيروليموس مقابل دعامة مملوئة بالعقاقير

جنيف،6 سبتمبر / أيلول 2021/PRNewswire/ – يسر شركة ميد-ألاينس (MedAlliance) أن تعلن عن تسجيل أول مريض في الدراسة التاجية العشوائية المحكمة الرائدة “SELUTION DeNovo“. تستخدم هذه الدراسة SELUTION SLR ™، وهو بالون مستحدث مملوء بالعقاقير من نوع سيروليموس، مقابل دعامة ليموس المملوئة بالعقاقير.

هذه هي أكبر دراسة عن البالون المملوء بالعقاقير بدأت على الإطلاق، حيث تم تسجيل أكثر من 3300 مريض في حوالي 50 موقعًا في 15 دولة. يتم اختيار المرضى عشوائياً قبل أي تحضير للأوعية لتعكس الممارسة الطبية الحالية ولتقليل التحيز. أهداف الدراسة هي إثبات، في كل من سنة وخمس سنوات، عدم التمييز وبالتالي التفوق على فشل الأوعية الدموية المستهدفة.

تم تصميم هذه الدراسة لتغيير الممارسة الطبية، حيث يتم علاج غالبية المشاركين في دراسة دينوفو للأوعية التاجية حاليًا بدعامة معدنية دائمة. يقوم (SELUTION SLR) بإزالة سيروليموس لأكثر من 90 يومًا، على غرار الدعامة المملوئة بالعقاقير، ولكن دون ترك سقالة معدنية، والتي ارتبطت بمعدل مضاعفات بنسبة 2 ٪ سنويًا.

علق الباحث الرئيسي الدكتور خوان إف إغليسياس، من مستشفيات جامعة جنيف، سويسرا “يسعدنا المشاركة في دراسة عشوائية مستقبلية قوية، والعمل مع بعض المؤسسات والمشغلين الرائدين في العالم للإجابة على هذه الأسئلة المهمة للمرضى والأطباء على حد سواء”. “نحن متحمسون لأن نكون أول مركز مسجل في هذه الدراسة المهمة. أظهر الاستخدام الأولي لهذا البالون المملوء بالعقاقير مستوى عالٍ من قابلية التنفيذ، لا سيما في الأوعية الصغيرة والفروع الجانبية “.

“هذه الدراسة هي الأكبر والأكثر طموحًا على الإطلاق لفهم المنفعة العائدة على المريض من البالون المملوء بالعقاقير مقابل أحدث جيل من الدعامة المملوئة بالعقاقير. نأمل أن نثبت أن بالون ليموس المملوء بالعقاقير يمكن أن يحل محل دعامة مملوئة العقاقير في معظم الإصابات التاجية بدراسة دينوفو ، تمامًا كما حلت دعامة ليموس المملوئة بالعقاقير محل دعامة مملوئة بعقار الباكليتاكسيل “، كما أضاف جيفري بي جامب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميد-ألاينس (MedAlliance).

ويشتمل البالون المملوء بالدواء من لشركة ميد-ألاينس (MedAlliance) على خزانات دقيقة وفريدة من نوعها مصنوعة من بوليمر قابل للتحلل الحيوي مختلط مع عقار السيروليموس المضاد لإعادة تضيق الأوعية الدموية. وتوفر هذه الخزانات الدقيقة إطلاقًا مضبوطًا ومستداماً للعقار يصل حتى 90 يومًا1. لقد ثبت أن الإطلاق الممتد لسيروليموس من الدعامات فعال للغاية في كل من الأوعية الدموية التاجية والمحيطية، وتتيح تقنية الالتصاق الخلوية الخاصة بشركة ميد-ألاينس (MedAlliance) إمكانية تثبيت الخزانات الدقيقة على البالونات والالتصاق بتجويف الوعاء عند تسليمها عبر بالون رأب الأوعية.

حصل البالون المملوء بدواء سيروليموس من شركة ميد-ألاينس (MedAlliance)، والمعروف باسم SELUTION SLR ™، على اعتماد بعلامة (CE) لعلاج مرض الشريان المحيطي في فبراير/شباط 2020 ولعلاج أمراض الشرايين التاجية في مايو/أيّار 2020. منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بالون (SELUTION SLR) بأربعة تصنيفات رائعة للشرايين التاجية والأوعية الدموية الطرفية ومؤشرات الناسور الشرياني الوريدي.

للتواصل الإعلامي:

ريتشارد كينيون

rkenyon@medalliance.com

‎+44 7831 569940

نبذة عن شركة ميد-ألاينس ( MedAlliance )

شركة ميد-ألاينس (MedAlliance) هي شركة خاصة متخصصة في مجال التقنية الطبية. يقع مقر الشركة الرئيسي في نيون، في سويسرا، ولها مكاتب في ألمانيا وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. تُعد شركة ميد-ألاينس (MedAlliance) شركة متخصصة في تطوير التكنولوجيا الرائدة وتسويق منتجات تركيبة أجهزة الأدوية المتقدمة لعلاج أمراض الشرايين التاجية والمحيطية. للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.medalliance. com

1- تركيز الدواء موضح على الخزانات الدقيقة والنسيج – البيانات مذكورة في ملف (M.A. Med Alliance SA)

الصورة‎ – ‏ https://mma.prnewswire.com/ media/1605899/Selution_SLR.jpg