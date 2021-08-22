‫تعلن MedAlliance عن تسجيل أول مريض في دراسة جدوى ضعف الانتصاب الوظيفي باستخدام البالون الناضح بدواء سيروليموس

نيون، سويسرا، 22 أغسطس 2021 /PRNewswire/ — أعلنت MedAlliance عن تسجيل أول مريض في دراسة جدوى تتعلق بضعف الانتصاب الوظيفي (ED) باستخدام البالون الناضح بدواء سيروليموس الخاص بها [DEB]. أُجريت هذه الدراسة في جامعة روما تور فيرغاتا، في إيطاليا، تحت إشراف الباحث المسؤول عن الدراسة، أستاذ باثولوجيا القلب والأوعية الدموية التداخلية جوزيبي سانجيورجي.

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم جدوى وسلامة رأب الوعاء باستخدام بالون ناضح بدواء السيروليموس في المرضى الذين يعانون من ضعف الانتصاب الوظيفي ومرض تضيق الشريان الفرجي الداخلي القاصي و/ أو تضيق الشريان القضيبي، باستخدام قسطرة البالون البسيط القديم كأداة مقارنة. سيتم تسجيل ما مجموعه 10 مرضى في دراسة الجدوى، والتي ستؤدي عند نجاح النتائج إلى دراسة خاصة بضعف الانتصاب الوظيفي بصورة أكبر لتشمل حوالي 50 مريضًا.

قال البروفيسور سانجيورجي: “نحن متحمسون للغاية للنتائج المحتملة التي ستظهرها هذه الدراسة”. “هناك نسبة كبيرة من مرضى ضعف الانتصاب الوظيفي الذين لا يستجيبون للعلاج بالعقاقير التقليدية، وقد اقترحت الدراسات الأولية أن البالونات الناضحة بالدواء يمكن أن توفر الحل. ويمكن أن يكون البالون المستخدم في هذه الدراسة، والذي يوفر إطلاقًا بطيئًا لسيروليموس، حلًا مناسبًا على وجه التحديد.”

تشير التقديرات إلى أن 300 مليون رجل في جميع أنحاء العالم قد تأثروا بضعف الانتصاب الوظيفي في عام 2020، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 322 مليون بحلول عام 2025. وكان ما يقرب من 30٪ من هؤلاء المرضى تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عامًا. والسبب الأكثر شيوعًا لضعف الانتصاب الوظيفي هو أمراض الأوعية الدموية. تعود 70% من الأسباب الجسدية لضعف الانتصاب الوظيفي إلى قصور الدورة الدموية للقضيب. مثبطات الفوسفوديستراز 5 (مثل الفياجرا، سياليس) هي أكثر أشكال العلاج الدوائي شيوعًا لضعف الانتصاب الوظيفي، ولكن ما يصل إلى 50٪ من أولئك الذين تلقوا العلاج يعانون من استجابة دون المطلوب. العلاج البديل المحتمل لهؤلاء المرضى هو علاج الشريان الفرجي و/ أو شريان القضيب عن طريق الجلد، باستخدام دعامة تاجية أو بالون رأب الوعاء التاجي عن طريق الجلد. تم الإبلاغ عن الإصابة بمرض تصلب الشرايين الانسدادي في الشرايين الفرجية والقضبية والحرقفية مما يؤدي إلى قصور في الدورة الدموية في شرايين القضيب، وبذلك يؤثر على ما يصل إلى 75٪ من المرضى الذين يعانون من ضعف الانتصاب الوظيفي.

قال جيفري ب جامب، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة MedAlliance “هذه دراسة مثيرة للغاية بالنسبة لنا، حيث نعتقد أنها ستوضح إمكانات البالون الناضح بدواء السيروليموس الخاص بنا في مساعدة أعداد كبيرة من المصابين بضعف الانتصاب الوظيفي الذين لا يستجيبون للعلاجات الأخرى”

وتشتمل تقنية البالون الناضح بالدواء من شركة MedAlliance على خزانات دقيقة وفريدة من نوعها مصنوعة من بوليمر قابل للتحلل الحيوي مختلط مع عقار السيروليموس المضاد لإعادة تضيق الأوعية الدموية. وتوفر هذه الخزانات الدقيقة إطلاقًا مضبوطًا ومستداماً للعقار يصل حتى 90 يومًا1. لقد ثبت أن الإطلاق الممتد لسيروليموس من الدعامات فعال للغاية في كل من الأوعية الدموية التاجية والمحيطية، وتتيح تقنية الالتصاق الخلوية الخاصة بشركة MedAlliance إمكانية تثبيت الخزانات الدقيقة على البالونات والالتصاق بتجويف الوعاء عند تسليمها عبر بالون رأب الأوعية.

حصل البالون الناضح بدواء سيروليموس من Med Alliance، والمعروف باسم SELUTION SLR ™، على اعتماد علامة CE لعلاج مرض الشريان المحيطي في فبراير 2020 ولعلاج أمراض الشرايين التاجية في مايو 2020. المنتج متوفر الأن في أوروبا وجميع البلدان الأخرى حيث يتم الاعتراف بعلامة CE. SELUTION SLR غير مرخصة حاليًا لعلاج ضعف الانتصاب الوظيفي.

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نبذة عن شركة MedAlliance

MedAlliance هي شركة خاصة متخصصة في مجال التقنية الطبية. يقع مقر الشركة الرئيسي في نيون، في سويسرا، ولها مكاتب في ألمانيا وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. تُعد شركة MedAlliance شركة متخصصة في تطوير التكنولوجيا الرائدة وتسويق منتجات تركيبة أجهزة الأدوية المتقدمة لعلاج أمراض الشرايين التاجية والمحيطية. للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.medalliance. com

1. تركيز الدواء موضح على الخزانات الدقيقة والنسيج – البيانات مذكورة في ملف M.A. Med Alliance SA

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