‫تلتزم جريت وول موتورز “GWM” بالحياد الكربوني، مع إجراء البحث والتطوير المُكثف في مجال التكنولوجيا الهجينة 

تعد التكنولوجيا الهجينة جزءًا أساسيًا من الخطة الإستراتيجية الشاملة لدى جريت وول موتورز “GWM“. انطلاقًا من مفهوم البحث والتطوير من أجل “الاستثمار الكبير”، صممت جريت وول موتورز “GWM” بشكل مستقل وطورت منصة L.E.M.O.N. من خلال جهود على مدار خمس سنوات، واستثمار بقيمة 20 مليار يوان. يمكن تكييف هذه المنصة مع بنيتين هجنتين مختلفتين، وهما بنية التقنية الهجينة المخصصة (DHT) وبنية P2/P2+P4.

تتميز منصة .L.E.M.O.N بإمكانية تحقيق تقنية DHT، وهي تقنية هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء ومتكاملة للغاية، الأداء الأمثل في جميع نطاقات السرعة وجميع السيناريوهات من خلال التنسيق بين المحرك الهجين الفعال والنظام الهجين ثنائي المحرك لتزويد المستخدمين بتجارب قيادة سريعة وسلسة وهادئة واقتصادية.

تم تزويد HAVAL H6 HEV، والتي ظهرت لأول مرة عالميًا في تايلاند في يونيو، بهذه التقنية. بمجرد إطلاقها، أحدث حِراكًا في سوق سيارات الطاقة المحلية الجديدة، إلى جانب استحسان المستخدمون المحليون لها. احتلت مبيعاتها السوقية المرتبة الأولى في قطاع السوق في تايلاند خلال فترة وجيزة.

اعتمدت WEY MAQIDUO (الاسم باللغة الصينية) هذه التقنية أيضًا، والذي تم إطلاقها في معرض تيانجين “Tianjin” الدولي للسيارات في 29 سبتمبر 2021. كان هذا الطراز الجديد ذا استجابة السريعة للطاقة، إلى جانب قدرة تسارع قوية، وتغيير سلس للتروس، وقيادة هادئة ومريحة بأوضاعٍ مختلفة. نظرًا لاستخدام بطارية HEV ذات الطاقة العالية والسعة الكبيرة، فأنها تتميز بأنها موفرة للوقود تمامًا مع نطاق قيادة إجمالي يصل إلى 1100 كم واستهلاك شامل للوقود يبلغ 4.7 لترًا لكل 100 كم فقط.

إضافة إلى ما سبق، تتبنى WEY Coffee 01 PHEV بنية هجينة من P2+P4. كمّا ظهرت السيارة في معرض Automobil-Ausstellung الدولي الذي أُقيم في ميونيخ في 6 سبتمبر 2021. يتم تثبيت محرك الدفع هذا على التوالي على المحاور الأمامية والخلفية لكي يضاهي نظام الدفع الرباعي الكهربائي من دون عمود الدفع الدوار. يتميز هذا المزيج بقوة شديدة وكفاءة اقتصادية سليمة في حال تطبيقه في أوضاع متعددة وأنماط قيادة متنوعة ومرونة. كما أنه طاقة هجينة مدمجة مناسبة لأوضاع متعددة في Coffee 01 PHEV، مما يدعم قدرة تسارع تبلغ 5 ثوان لكل 100 كم وسرعة قصوى تبلغ 235 كم لكل ساعة.

شملت النماذج المزودة بمنصة L.E.M.O.N. من التكنولوجيا الهجينة حاليًا علامتين تجاريتين رئيسيتين، وهما HAVAL وWEY. بعد ذلك، سيتم إطلاق المزيد من السيارات الكهربائية الهجينة لاحقًا لتوفير تجربة قيادة خالية من المشاكل وفعّالة للمستخدمين حول العالم بشكل مستمر.

تصر جريت وول موتورز “GWM” أيضًا على اتباع طرق تقنية متعددة بما في ذلك الطاقة الهجينة والكهربائية النقية والطاقة الهيدروجينية بالإضافة إلى امتلاك العديد من الاحتياطيات التقنية مثل البطاريات الخالية من الكوبالت وبطاريات Dayu، وبالتالي تضع خطة فنية شاملة في مجال الطاقة النظيفة.

ذكر جاك وي، رئيس مجلس إدارة جريت وول موتورز “GWM”، خلال مؤتمر الإستراتيجية لعام 2025، قائلاً أن GWM تتوقع استثمارًا يصل إلى إجمالي 100 مليار يوان خلال السنوات الخمس المقبلة في البحث والتطوير، لا سيما الكهرباء النقية، وطاقة الهيدروجين، والتقنيات الهجينة، في سبيل الحفاظ على مكانتها التقنية الرائدة.