‫”تي باي موبايل” تتعاون مع “هواوي” لإتاحة سداد قيمة التطبيقات عبر مشغلي الاتصالات – أكثر من 60 مليون مشترك يستفيدون من الخطوة

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 18 أغسطس / آب 2021 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم “تي باي موبايل”، منصة خدمات المدفوعات الرقمية المتكاملة، عن إطلاق المرحلة الأولى من شراكتها الاستراتيجية مع “هواوي”، والرامية إلى مساعدة مطوري التطبيقات على تحقيق الدخل من تطبيقاتهم. وتسري الشراكة على 12 مشغلًا للاتصالات المحمولة في سبع دول بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يتيح لأكثر من 60 مليون مشترك شراء التطبيقات من متجر HUAWEI AppGallery وسداد قيمتها من خلال خدمة الفوترة المباشرة عبر شركات الاتصالات.

وجرت خلال النصف الأول من العام 2021 التعامل مع ملايين معاملات السداد من خلال خدمة الفوترة المباشرة عبر شركات الاتصالات في الأردن والبحرين وتونس وسلطنة عُمان وقطر والكويت ومصر. كذلك اكتسب المطورون فرصة التواصل مع عدد من كبرى الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات، مثل “أورانج” و”وي” والاتصالات السعودية و”أوريدو” و” ڤودافون” و”عُمانتل” و”زين”.

وتمكّن الشراكة الاستراتيجية، التي أُعلن عنها لأول مرة في سبتمبر 2020، المطورين المحليين والعالميين من تحصيل المدفوعات الواردة من مبيعات تطبيقاتهم وخدماتهم في قسم “المشتريات داخل التطبيقات” عبر متجر HUAWEI AppGallery.

وبهذه المناسبة، قالت سحر سلامة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “تي باي موبايل”، إن التعاون مع “هواوي” يتواصل عن كثب في إطار التزام الجانبين بدعم المطورين والمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مُعبرة عن سرورها بالتوسّع الذي شهدته هذه الشراكة خلال مدة قصيرة. وأضافت: “تأتي هواوي في صدارة الإقبال على الهواتف الذكية وفي طليعة معدلات انتشارها في المنطقة، وهو ما يتجلى في النمو بمقدار عشرة أضعاف في أحجام المدفوعات من خلال خدمة الفوترة المباشرة عبر شركات الاتصالات، والتي نشهدها شهريًا”.

من جانبه، أكّد آدم شياو، المدير العام لخدمات الأجهزة المحمولة لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن رضا المستهلكين يأتي دائمًا في قمة الأولويات الواردة في استراتيجية الشركة، مشيرًا إلى أن الشراكة بين “تي باي موبايل” وهواوي “شهادة مصادقة على ذلك”. وقال: “سيحظى مستخدمو أجهزة هواوي بإمكانية الدفع مقابل التطبيقات والخدمات المفضلة لديهم بسهولة من خلال خدمة الفوترة المباشرة عبر شركات الاتصالات، وذلك باستخدام رقم الهاتف المحمول فقط ودون الحاجة إلى حساب مصرفي. وتتسم هذه الخدمة بالأهمية الحيوية، لا سيما عندما يكون سداد قيمة المعاملات عبر الإنترنت بالطريقة التقليدية غير ممكن للعديد من مستخدمي الهواتف الذكية ممن ليست لديهم حسابات مصرفية”.