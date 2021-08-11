‫جريت وول موتورز تعقد مؤتمرًا إلكترونيًا للموزعين الخارجيين لعام 2021 بهدف تحقيق فوز عالمي من خلال التغيير المستمر

باودينغ، الصين، 11 أغسطس 2021 / PRNewswire/ – في 9 أغسطس، عقدت شركة جريت وول موتورز (GWM) مؤتمرًا إلكترونيًا للموزعين الخارجيين لعام 2021 تحت عنوان “للتغيير وللمستقبل”. وتمت دعوة ممثلين مما يقرب من 200 موزع خارجي من أكثر من 60 دولة ومنطقة مثل روسيا وأستراليا وجنوب إفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية للمشاركة في المؤتمر الذي يُبث مباشرة. يهدف هذا المؤتمر إلى توضيح مفهوم التغيير المستمر، ونقل استراتيجية جريت وول موتورز، وتعزيز الثقة في الاستراتيجية من خلال مراجعات الأداء.

حققت جريت وول موتورز نموًا في المبيعات في ظل الميل المستمر للعودة إلى الحالة الطبيعية جراء ما سببته جائحة كوفيد-19 ونقص الرقائق على مستوى العالم. بدءًا من شهر يناير وحتى شهر يوليو 2021، تجاوز الحجم الإجمالي لمبيعات جريت وول موتورز 700,000 وحدة، بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 49.9%، وتجاوزت المبيعات الخارجية 74,000 وحدة، بزيادة سنوية قدرها 176.2% تمثل 10.4% من إجمالي المبيعات مما يدل على مدى الإمكانات الهائلة التي طورتها للسوق العالمية ومدى تقدم استراتيجيتها في ظل الوضع الجديد. وساهم ذلك في تشجيع الموزعين الخارجيين على التغلب على الصعوبات التي تواجههم وتحقيق إنجازات. منحت جريت وول موتورز جوائز رواد المبيعات (Sales Pioneer Awards) للموزعين الأربعة الرائدين في تشيلي والمملكة العربية السعودية وكوت ديفوار وأوكرانيا.

واستنادًا إلى ما تم تحقيقه واستراتيجية 2025، أشار منغ شيانغ جو، الرئيس الدوري لشركة جريت وول موتورز، في المؤتمر إلى أن الطريقة الوحيدة لتحقيق فوز عالمي تتمثل في التغيير المستمر. وشجع جميع أعضاء جريت وول موتورز على الفوز في خضم هذا التغيير العالمي، والحرص على إبراز مكانة جريت وول موتورز بين المنافسين الآخرين من خلال التركيز على الفوز المتعلق بالمنتج وإيلاء الاهتمام بعمليات المستخدمين.

استنادًا إلى استراتيجية عملية الفئات، ستحرص جريت وول موتورز على أن تحقق منتجاتها نجاحًا عالميًا من خلال “تطوير منتج واحد” و “تمايز الفئات”، والفوز بالمنافسة العالمية من خلال توفير منتجات عالية الجودة. وفقًا للاتجاه العالمي للكهرباء والشبكات والذكاء، ستقود جريت وول موتورز قطاع الطاقة الجديد بمجموعة كاملة من طرازات EV، وتعتمد على القوة التقنية لتعزيز مكانتها الرائدة كعلامة تجارية ذكية، وابتكار منتجات أكثر ذكاءً وأمانًا وصديقة للبيئة للمستخدمين العالميين.

وعلى أساس الفوز من خلال ما تقدمه من منتجات، ستكسب جريت وول موتورز قلوب المستخدمين من خلال الابتكار في جميع المجالات من خلال تنفيذ “إصلاحات جذرية للمؤسسات”، والفوز في النهاية من خلال بناء علامة تجارية مشهورة على مستوى العالم. وعند اتباع العمليات المنهجية للمستخدمين، ستجذب جريت وول موتورز أيضًا عددًا متزايدًا من المستخدمين من خلال تحسين عمليات التسويق وتكرار الأساليب المتبعة، ودمج نظام بيئي ذكي ومبتكر للخدمات لتجاوز توقعات المستخدمين العالميين وتحقيق الانشطار الذي طالما وعدت به.

هذا وقد شددت جريت وول موتورز في المؤتمر على الموزعين الخارجيين على الأهداف الاستراتيجية لجعل الحجم العالمي للإنتاج والمبيعات يصل إلى 4 ملايين وحدة، والمبيعات الخارجية تصل إلى مليون وحدة بحلول عام 2025. ستأخذ جريت وول موتورز قطاع المنتجات الجديدة كذخيرة والعملية الشاملة للمستخدمين كهدف لإعداد تجارب متنوعة متعلقة بالمنتجات وأساليب مبتكرة للمستخدمين العالميين، ستواصل جريت وول موتورز التغيير والفوز بالمستقبل في المسابقات العالمية.

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