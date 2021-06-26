‫حازت تاج على لقب أقوى علامة تجارية للفنادق في العالم

~ معترف بها من قبل الشركة الإستشارية الرائدة لتقييم العلامات التجارية حول العالم – براند فاينانس

مومباي, الهند, 26 يونيو / حزيران 2021/PRNewswire/ — أعلنت شركة الفنادق الهندية (IHCL) ، أكبر شركة ضيافة في جنوب آسيا، أن علامتها التجارية الشهيرة، Taj ، تم تصنيفها كأقوى علامة تجارية للفنادق في العالم من قبل براند فاينانس، الشركة الإستشارية الرائدة في تقييم العلامات التجارية في تقريرها السنوي “Hotels 50 2021“. يتضمن هذا التقرير العلامات التجارية الأكثر قيمة وقوة للفنادق في جميع أنحاء العالم.

فال السيد بونييت شاتوال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الفنادق الهندية، “هذه لحظة فخر لصناعة الضيافة الهندية على الساحة العالمية. إن تصنيف تاج كأقوى علامة تجارية للفنادق في العالم هو شهادة على الثقة الراسخة التي يضعها ضيوفنا فينا باستمرار، والدفء والرعاية الصادقة التي يجسدها موظفونا يومًا بعد يوم. وسنواصل سعينا للارتقاء بتجارب الضيافة الفاخرة ذات المستوى العالمي وتقديم سحر العلامة التجارية تاج لجميع المنتفعين من خدماتنا.”

حازت تاج على مؤشر إجمالي لقوة العلامة التجارية بلغ 89.3 من 100، مع حصولها على تصنيف AAA فيما يتعلق بالشعور بالألفة بين العملاء، ومستوى رضا الموظفين وسمعة الشركة بالإضافة إلى خدمة العملاء ذات المستوى العالمي.

قال ديفيد هاي، الرئيس التنفيذي لـ براند فاينانس، “نحن متحمسون للإعلان عن تاج كأقوى علامة تجارية للفنادق في العالم. لقد صمدت العلامة التجارية التي تحمل إرث عمره قرن من الزمان والحريصة على تقديم الضيافة الهندية الكريمة على الرغم من التحديات التي تمثلها الجائحة الحالية. لقد اعتمد المسافرون حول العالم على العلامات التجارية واختبروها بطرق مختلفة وبرزت تاج في المقدمة.”

كما سلط تقرير Hotel 50 2021 الضوء على نجاح الشركة في تنفيذ إستراتيجيتها إعادة الضبط 2020، والتي وفرت إطارًا مُغيرًا للمسار، مما ساعد العلامة التجارية تاج في التغلب على التحديات المرتبطة بالوباء.

لمعرفة المزيد، انقر هنا للوصول إلى التقرير الكامل بواسطة الذي عرضته براند فاينانس.

حول شركة الفنادق الهندية المحدودة

تجمع شركة الفنادق الهندية المحدودة ( IHCL ) والشركات التابعة لها مجموعة من العلامات التجارية والشركات التي تقدم مزيجًا من الضيافة الهندية الحميمة والخدمة ذات الطراز العالمي.. تمتلك IHCL محفظة مكونة من 221 فندقًا بما في ذلك 55 فندقًا قيد التطوير على مستوى العالم عبر 4 قارات، و12 دولة وفي أكثر من 100 موقع. وتشمل هذه المحفظة تاج – العلامة التجارية الشهيرة للمسافرين الأكثر تميزًا، SeleQtions ، ومجموعة محددة من الفنادق Vivanta ، وفنادق متطورة رفيعة المستوى و جينجر ، التي تمثل ثورة في قطاع الفنادق الفاخرة.

فيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1551767/Taj_Strongest_ Brand.mp4