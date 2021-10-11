‫حقل سينوبك للغاز الصخري فيولنغ يسجل رقما قياسيا جديدا للإنتاج التراكمي يبلغ 40 مليار متر مكعب

الغاز الصخري هو غاز طبيعي غير تقليدي موجود في الصخر الطيني الغني بالمواد العضوية وطبقاته البينية في حالة مختلطة أو حرة. المكون الرئيسي للغاز الصخري هو الميثان، وهو مصدر طاقة نظيف وفعال وكيميائي صناعي، يستخدم على نطاق واسع في الغاز السكني، وإمدادات الحرارة الحضرية، وتوليد الطاقة، ووقود السيارات، والإنتاج الكيميائي.

يبلغ إنتاج حقل الغاز الصخري فيولنغ التابع لشركة سينوبك 20 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز ويمكنه تلبية متطلبات الغاز لـ 40 مليون أسرة، مما يساهم في التحول السريع للطاقة النظيفة، ويضمن أمن الطاقة الوطني ويساعد على تحقيق أهداف الوصول إلى ذروة الكربون وحياد الكربون.

يقع حقل الوقود الصخري للغاز فيولنغ في منطقة فيولنغ في مدينة تشونغنغ وهو أحد مصادر الغاز الرئيسية لخط أنابيب غاز سيشوان الشرقي الصيني وهو يعتبر أساسا لترويج سينوبك لتعميم الغاز في الحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي. بدأ بناء حقل غاز فيولنغ في كانون الأول/ديسمبر 2012 وكان في ذلك الوقت أول اكتشاف تجاري كبير للغاز الصخري خارج أميركا الشمالية. دخل المشروع مرحلة التطوير التجاري قبل الموعد المحدد في آذار/مارس 2014 وأصبح أول حقل غاز صخري كبير الحجم في الصين يدخل مرحلة التطوير التجاري. كما جعل هذا الحقل الصين ثالث دولة في العالم تحقق تنمية تجارية للغاز الصخري بعد الولايات المتحدة وكندا.

دخل حقل الغاز هذا مرحلة التشغيل في العام 2017 كما كان مقررًا بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 10 مليارات متر مكعب، مما قلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 12 مليون طن سنويًا، وهو ما يعادل زراعة 110 ملايين شجرة أو إخراج 8 ملايين سيارة من الطرق في الصين. وضع التطوير الناجح لحقل غاز فيولنغ الصخري علامة فارقة جديدة في تاريخ تنمية الطاقة في الصين وفتح فصلًا جديدًا لثورة الطاقة في البلاد.

نموذج إدارة مبتكر يتيح “السرعة الصينية” لتطوير الغاز الصخري

وضعت شركة سينوبك جيانغان لحقول النفط معايير عالمية لتحسين تنظيم الإنتاج والتشغيل بالإضافة إلى البناء القياسي، مما أدى إلى تسريع وتحسين الإنتاجية وبناء حقل الغاز بشكل كبير لبناء قدرة إنتاج الغاز الصخري البالغة 10 مليارات متر مكعب في ثلاث سنوات فقط. وقد أصبح حقل الغاز أول حقل غاز صخري كبير الحجم في الصين يصل إنتاجه إلى 10 مليارات متر مكعب، مما مكن “السرعة الصينية” التي لفتت الأنظار حول العالم.

الآن، تم خفض فترة البناء للحفر والتكسير إلى النصف. كان اكتشاف بئر Jiaoye 1HF لحقل الغاز في حال إنتاج مستمر لأكثر من 3000 يوم. وأنتج بئر آخر، Jiaoye 6-2HF، أكثر من 330 مليون متر مكعب من الغاز حيث يحتفظ البئر بسجلين لأطول فترة تطوير لآبار الغاز الصخري المحلية وأعلى إنتاج تراكمي لبئر فردي.

وفقًا لتقييم أجرته وزارة الموارد الطبيعية الصينية في تشرين الأول/أكتوبر 2020، بلغ إجمالي الاحتياطيات المؤكدة لحقل الغاز الصخري في حقل فولينج 792.641 مليار متر مكعب.

بدءًا من نقطة الصفر، دأبت شركة سينوبك على استكشاف وتكسير ودمج خمسة أنظمة تكنولوجية لتطوير الغاز الصخري بما في ذلك اختبار غاز التكسير المرحلي للآبار الأفقية الطويلة والتنمية الخضراء، ووضع أساس نظري وتقني متين لاستكشاف وتطوير الغاز الصخري على نطاق واسع في الصين.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، حصلت شركة سينوبك على “جائزة الريادة الدولية” من قبل القمة العالمية الخامسة للنفط والغاز الصخري لاكتشاف حقل فيولنغ للغاز الصخري. وفي العام 2018، فاز مشروع “الاستكشاف والتطوير الفعال لحقل الغاز الصخري البحري الواسع النطاق في فيولنغ” بالجائزة الأولى في جوائز التقدم العلمي والتكنولوجي الوطنية.

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