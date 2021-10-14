‫داتومكون تستعرض قوة تحليلات الفيديو في سياق تحوّل الأعمال في جناحها في “Ai Everything” ضمن مشاركتها الأولى في معرض جيتكس

تهدف الشركة الناشئة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات إلى تقديم حلول تتسم بالفاعلية والكفاءة التي من شأنها أن تقود إلى نتائج جديدة لتعيد تعريف إمكانات المؤسسات

حلول الرؤية الحاسوبية تمكن المؤسسات من أتمتة أعمالها وتعزيز مستواها التنافسي في عالم يتسم بسرعة تغيّره

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 14 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ — تسعى داتومكون، الشركة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات ومقرها في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، إلى تسليط الضوء على فوائد تحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحكومات والشركات في جميع أنحاء المنطقة، وذلك في جناحها في “Ai Everything” ضمن معرض جيتكس العالمي. تأسست داتومكون عام 2018، وتعد شركة ناشئة ديناميكية توفر حلول الذكاء الاصطناعي التنافسية التي طورتها أفضل المواهب في هذا المجال بهدف تلبية الطلب المتزايد في المنطقة على حلول التكنولوجيا المتقدمة.

ستكون هذه المشاركة المستقلة هي الأولى لشركة داتومكون في هذا الحدث، وتحرص الشركة الناشئة على عرض مجموعتها من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منصة مساحتها 100 متر مربع. تحت شعار “التطلع للمستقبل، اغتنام الفرص”، ستتاح لزوار جناح الشركة في “Ai Everything” فرصة التعرف على مجموعة من حلول داتومكون وحالات الاستخدام المصممة لدعم الشركات والمؤسسات من خلال الرؤى القابلة للتنفيذ والتي تؤدي إلى نتائج ملموسة.

ويعد برنامج ™INSIGHT AI أحد أبرز الحلول التي ستعرضها داتومكون، وهو برنامج متخصص بالرؤية الحاسوبية ومملوك للشركة. يعمل برنامج تحليلات الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي على استكشاف وتمييز الأشياء والميزات من تدفقات الفيديو والصور المسجلة بشكل فوري لتمكين اتخاذ القرارات بسرعة. وإلى جانب تحسين مستويات الأمان بشكل كبير، تبرز قدرات البرنامج في مجالات أتمتة مهام الإشراف والمراقبة.

ويتضمن معرض داتومكون “مركز القيادة والتحكم“، والذي سيسلط الضوء على حالات الاستخدام التي تشمل إدارة الموانئ، والصحة والسلامة والبيئة، فضلاً عن إنفاذ القانون. كما ستقدم داتومكون مستوى جديداً من الابتكار في جناحها، حيث ستعرض “قارئ الموجات الدماغية“، والذي يمثل واجهة ذات نطاق ترددي عالٍ قادرة على قراءة الموجات الدماغية للشخص وتحويلها إلى تمثيلات بصرية.

وتعليقاً على مشاركة الشركة في معرض جيتكس، قال سيزار أندريس لوبيز، الرئيس التنفيذي لشركة داتومكون: “يسرنا أن نعرض مجموعتنا المميزة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أول مشاركة مستقلة لنا في معرض جيتكس العالمي. يحرص فريقنا على التفاعل مع زوار الحدث والمشاركين فيه، كما سيحرص على تسليط الضوء على كيفية تلبية شركتنا لاحتياجاتهم الفريدة، ومساعدتهم في تحقيق قيمة إضافية جديدة، ودفع مستواهم التنافسي في عالمنا الحالي الذي يشهد تغييرات جذرية في جميع القطاعات”.

كما ستسلط داتومكون الضوء في جناحها على العديد من العروض التوضيحية التفاعلية التي تبيّن ميزات وقدرات حل INSIGHT AI™ من خلال بث الفيديو المباشر، حيث سيتم التعريف بمزايا التعرف على الوجه والعواطف والجنس، وتقدير العمر والحالة، واكتشاف الأشياء، إضافة إلى ميزة عدّ الأشخاص.

كما سيعرض جناح داتومكون نتاج تعاونها مع عدد من شركائها التكنولوجيين، مثل شركة سوس، وغيغابايت، وإيروسمارت، وأكسيس، وآي دي آي إس. للاطلاع على حلول شركة داتومكون وكيفية مساعدتها للمؤسسات والشركات على اغتنام الفرص، تفضلوا بزيارة جناح الشركة في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 8، المنصة B35.

نبذة عن شركة داتومكون

تُعد شركة داتومكون (داتوم كونسالتانتس) شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات مقرها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست الشركة الناشئة عام 2018، وتركز على توفير حلول مؤثرة من خلال تطوير شبكات عصبية مخصصة تلبي متطلبات التشغيل الآلي الأكثر تعقيداً في المؤسسات.

توفر داتومكون حلول ذكاء اصطناعي متعددة القطاعات وقادرة على المنافسة عالمياً، حيث تم تطوير هذه الحلول من المواهب الرائدة في هذا المجال لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة على حلول التكنولوجيا المتقدمة. وتتميز الشركة بتمكنها ودرايتها العميقة لنماذج التعلم العميق وقدرتها على إدارة مشاريع علوم البيانات المعقدة بكفاءة، ما يجعلها شريكاً مفضلاً للمؤسسات والشركات التي تسعى إلى تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي.

تتمتع داتومكون بمعارف متخصصة وقدرات استثنائية فيما يتعلق بالاستفادة من رؤية الحاسوب في عمليات الكشف والمراقبة والإشراف والتفتيش. كما تعمل داتومكون كمستشار موثوق لعملائها، حيث توفر لهم خدمات استشارية بشأن خوارزميات الذكاء الاصطناعي والنمذجة وعلوم البيانات ومشاريع البيانات الضخمة.