‫رابطة ANICAV الإيطالية تقدّم تجربة تذوق وطهي تفاعلية للجمهور في إكسبو 2020 دبي

وتشارك في معرض إكسبو 2020 دبي عدّة مطاعم أوروبية، من بينها مطعم إم إيتينغ إيطاليا (M-EATING ITALY) الذي سيقيم “يومًا مفتوحًا” للجمهور في جناحه بالمعرض يوم 26 فبراير 2022 (من 11 صباحًا إلى 9 مساءً)؛ حيث سيعرض طهاة الرابطة الوطنية الإيطالية لمنتجي المعلبات الغذائية النباتية (ANICAV) وصفات رائعة وشهية لتحضير البيتزا ومكرونة النوكي الإيطالية باستخدام بقوليات أوروبية معلبة (Legumes from Europe)، بالإضافة إلى تحضير أطباق مبتكرة باستخدام نوع جديد من دقيق البقوليات.

ويُعدّ العدس والبازلاء من الأطعمة المشتركة بين الشعوب؛ لذا يمكن لمنتجات العدس والبازلاء الأوروبية المعلبة أن تسهم في التقريب بين الثقافات وأن تخلق جوًا من الألفة والتفاهم على موائد الطعام؛ لما تتميّز به من مذاق رائع وفوائد صحية واستدامة بيئية كبيرة تعود بالنفع على البشر والمجتمعات وعلى التربة التي تُزرع فيها.

يمكن زراعة البقوليات باستخدام كميات قليلة من المياه وبدون أسمدة نيتروجينية؛ لذا فبصمتها الكربونية منخفضة نسبيًا مقارنة بغيرها من المحاصيل؛ بل إنّ براعم البقوليات وجذورها يمكن أن تغذي التربة بالنيتروجين، وهو ما يعزز من جودة التربة. كما تنتج البقوليات مواد عضوية تغذي الميكروبات النافعة في التربة، وتُسهم في تحقيق تنوّع بيولوجي لسهولة زراعتها مع محاصيل أخرى.

وتتميز البقوليات الأوروبية المعلبة (Legumes from Europe) بأنّها أطعمة شهية ولذيذة المذاق وغنية بالبروتينات والألياف. كما أنّها منتجات طبيعية سهلة المضغ، ويمكن استخدامها في تحضير العديد من الأطباق الصحية الشهية؛ فعلى سبيل المثال: يمكن استخدام حبوب الحمص في تحضير وجبة حمص، وبازلاء البورلوتي (الكرانبري) في تحضير وجبة تشيلي، وبازلاء الكانيليني في تحضير حساء مينستروني، وحبوب الحمص أو العدس في تحضير وجبة بيلاف أو باستا. وباختصار، يمكننا القول بأنّ هذه البقوليات وجبات صحية شهية ولذيذة المذاق!

إضافة إلى ذلك، تتميّز البقوليات الأوروبية المعلبة (Legumes from Europe) بأنّها منتجات غنية بالبروتينات، كما أنّها سريعة التحضير. لذا، فهي توفر الساعات الطويلة اللازمة لنقع البقوليات الطازجة وطهيها؛ فليس على المستخدم سوى فتح العلبة والاستمتاع بوجبة لذيذة…

للاطّلاع على مزيد من المعلومات عن أماكن زراعة بقوليات Legumes from Europe، وكيفية زراعتها ومعالجتها، والإجراءات المطبقة في زراعتها لحماية البيئة، والعناصر الغذائية التي تحتوي عليها هذه النباتات الرائعة الغنية بالبروتينات والألياف؛ يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.legumesfromeurope.com .

يمكن إضافة مذاق الحمص اللذيذ للبيتزا التقليدية باستخدام الوصفة التالية:

الوصفة: بيتزا بالحمص والزيتون ودقيق الحمص

وقت التحضير: ساعتان و50 دقيقة

تكفي 4 أفراد

مكونات العجين:

400 جم دقيق خشن (مخصص للبيتزا)

120 جم دقيق حمص

20 جم خميرة خبز طازجة

زيت زيتون

ملح

مكونات حشو البيتزا:

طماطم مهروسة (باساتا)؛ حسب الرغبة

زيتون أسود (من منطقة البحر الأبيض المتوسط)؛ حسب الرغبة

100 جم من الحمص المعلب (بعد تصفيته)

جبن ريكوتا مملح أو أيّ جبن مبشور خشن مثل البيكورينو أو البارميزان؛ حسب الرغبة

زيت زيتون بكر ممتاز؛ حسب الرغبة

ملح وفلفل أسود طازج مطحون؛ حسب الرغبة

طريقة التحضير:

يُمزج الدقيق الخشن ودقيق الحمص في الوعاء مع إضافة قليل من الملح، والخميرة المفتتة، وملعقة صغيرة من الزيت، ثمّ يُضاف 250 مل من الماء ببطء إلى المزيج ويُقلّب جيدًا؛ ويُفضل مزج هذه المكونات في خلاط مزوّد بعجانة أو أيّ جهاز آخر مماثل. يُعجن المزيج حتى يصبح ناعمًا وطريًا؛ ثم يُغطى بمنشفة مبللة ويُترك حتى يختمر في مكان دافئ لمدّة ساعتين تقريبًا.

يُفرد العجين بعد ذلك ويُقطع إلى 4 قطع بيتزا على شكل دائري؛ وتُوضع كل قطعة منها على صينية مدهونة بالزيت، ثمّ تُوضع كمية مناسبة من الطماطم المهروسة والملح فوق كل قطعة منها وتُترك لمدّة 20 دقيقة ثمّ تُخبز في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 250 مئوية لمدّة 20 دقيقة تقريبًا. يتم إخراج البيتزا من الفرن بعد المدّة المحدّدة، ويُوضع فوقها الحمص، والكثير من جبن الريكوتا المبشور، والزيتون، والفلفل الأسود المطحون الطازج، وزيت الزيتون البكر الممتاز؛ ثمّ تُعاد إلى الفرن مرة أخرى وتُترك لبضع دقائق حتى يسخن الحمص ويذوب الجبن فوقها.

وبعد ذلك، يتمّ إخراج البيتزا من الفرن؛ وتُقدّم ساخنة.

نتمنى لكم الاستمتاع بتناول وجبة شهية بمذاق أوروبي!

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.legumesfromeurope.com

يمكن متابعة Legumes from Europe على حساباتها على:

https://www.facebook.com/ LegumesFromEuropeUAE/

https://www.instagram.com/ legumesfromeuropeuae/

للتواصل:

لوكا فورني

بريد إلكتروني: contact.uae@ legumesfromeurope.com

هاتف رقم: +971 4 3758574