‫”زيمو للأبحاث” تحصل على علامة CE IVD عن مجموعة EZ DNA Methylation-Lightning Kit الخاصة بها

تقنية ثنائي الكبريتيت المُثبتة مثالية للتطبيقات السريرية

إرفاين، كاليفورنيا, 24 سبتمبر 2021 — /PRNewswire/ أعلنت اليوم شركة زيمو للأبحاث (Zymo Research) أن مجموعة EZ للمَثْيَلَة البرقية للحمض النووي ( EZ DNA Methylation-Lightning Kit™) الخاصة بها قد حصلت على علامة CE IVD التي تسمح بتوزيع التكنولوجيا داخل السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي (EU). تُعَد المعالجة الكيميائية للحمض النووي باستخدام ثنائي الكبريتيت بمثابة شرط أساسي للعديد من الفحوصات التشخيصية القائمة على المَثْيَلَة. وتَستخدِم اختبارات التشخيص والفحص السريري، وخصوصًا تلك الخاصة بالسرطان وأمراض النمو الآن تنميط المَثْيَلَة للحمض النووي من أجل الكشف عن وجود المرض وتوجيه العلاج.

وقد نجحت كيمياء معالجة ثنائي الكبريتيت المُثبَتة والمؤكدة من زيمو للأبحاث بشكل كبير مع العينات السريرية نظرًا لقوة وكفاءة كيمياء تحويل السايتوسين إلى اليوراسيل التي تقلل أيضًا من تجزئة وانحلال الحمض النووي أثناء العملية. ويتم إجراء إزالة الكبريت وتنظيف “الحمض النووي المُحوَّل” باستخدام تقنية دوران فريدة، مما يسمح بشطف منخفض للغاية (10 ميكرو لتر). كما تُحقِّق المجموعة أعلى كفاءات التحويل للتحليل الأكثر دقة لمَثْيَلَة المصب. وتتميز مجموعة EZ DNA Methylation-Lightning Kit بكاشف تحويل جاهز للاستخدام، والذي يُبسِّط سير العمل لإكماله في خلال ما يزيد قليلاً عن ساعة واحدة. وتتوفر المجموعة بتنسيقات العمود الدوار والإنتاجية العالية 96 أنبوب اختبار.

قال مارك فان إيدن، نائب رئيس تطوير الأعمال في زيمو للأبحاث، “يعمل العلماء في زيمو للأبحاث دائمًا على انسيابية وتبسيط سير العمل لعملائنا. وتُعَد مجموعة EZ DNA Methylation-Lightning Kit بمثابة أحد الأمثلة على هذه الفلسفة”. “تدمج المجموعة العديد من الخطوات كثيفة العمالة المطلوبة من أجل تحويل ثنائي كبريتيت دقيق وكامل للحمض النووي، مما يجعل سير العمل المرهق بخلاف ذلك سهل الاستخدام ومتسقًا مرة تلو الأخرى. هذا مهم بشكل خاص لقابلية إعادة تكرار الفحص في العمليات التحليلية الحساسة مثل تسلسل الجيل التالي”.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة EZ DNA Methylation-Lightning Kit، قم بزيارة موقع ويب زيمو للأبحاث.

حول شركة زيمو للأبحاث

زيمو للأبحاث هي شركة مملوكة للقطاع الخاص تَخدِم المجتمع العلمي والتشخيصي بأحدث أدوات البيولوجيا الجزيئية منذ عام 1994. وتنعكس رؤية الشركة “جمال العِلم هو جعل الأشياء بسيطة” في جميع منتجاتها، من عِلم التخلق إلى تقنيات تنقية الحمض النووي/الحمض النووي الريبوزي. كما تُعرَف زيمو للأبحاث تاريخيًا بأنها الرائدة في عِلم ما فوق الجينوم، وهي تقوم بكسر الحدود بحلول جديدة لجَمع العينات، والقياسات الميكروبيولوجية، وأجهزة التشخيص، وتقنيات تسلسل الجيل التالي (NGS) عالية الجودة وسهلة الاستخدام. تابع زيمو للأبحاث على فيسبوك ولينكد إن وتويتر وإنستجرام.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/364743/Zymo_Research_ Corp_Logo.jpg