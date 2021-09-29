‫”ستاش أواي” تطلق محافظ مواضيعية

دبي، الإمارات العربية المتحدة – Media OutReach – 29 سبتمبر 2021 – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أطلقت “ستاش أواي” محافظ مواضيعية تتضمن ثلاثة أنواع: عوامل تمكين التكنولوجيا، ومستقبل تكنولوجيا المستهلك، والابتكار لتحسين الرعاية الصحية، ومع صناديق المؤشرات المتداولة تحت إشراف بعض أكبر مديري الصناديق في العالم، بما في ذلك “إيه آر كيه إنفست”، و”آي شيرز”، و”جلوبال اكس”، و”فان إك”.

لقد شهد حجم أصول الصناديق المواضيعية عالميًّا نموًا بمعدل سنوي قدره 37% منذ عام 2018. في عام 2020 وحده، سجلت أصول الصناديق المواضيعية نموًا بنسبة 77%. ولا تزداد شعبية الاستثمارات المواضيعية فحسب، بل إنها تتفوق أيضًا على قطاعات الأسهم التقليدية؛ إذ تمثل المحافظ المواضيعية ما يقرب من 40% من صافي مبيعات الصناديق الاستثمارية في الأسهم منذ عام 2017. *

تتميز المحافظ المواضيعية لدى “ستاش أواي” بإدارة المخاطر عن أي عرض آخر متاح لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، إذ يختار المستثمرون الجانب السلبي الذي يقدرون على تحمل مخاطره في عام معين، ثم تقوم منصة “ستاش أواي” بزيادة التعرض الموضوعي إلى أقصى قدر ممكن في حدود تلك المخاطر. وعلق “فريدي ليم” أحد مؤسسي “ستاش أواي” ورئيس قسم المعلومات قائلًا: “إن ذلك يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى الاستثمار الموضوعي دون المخاطرة الكامنة فيه”، وأضاف قائلًا: “تمثل الأصول غير المواضيعية المتبقية في المحفظة دورًا كبيرًا في إدارة المخاطر ونحن نطلق عليها اسم” الأصول المتوازنة “، ولا يقل دورها في محافظاتنا المواضيعية أهمية عن الأصول المواضيعية”.

وصرح “رمزي خليف” المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلًا: “تتمثل إحدى الإستراتيجيات الرئيسية لبناء الثروة في تنويع الاستثمارات حيث يمكن اغتنام الفرص. وكم يسعدنا تقديم المنتج المناسب الذي يفيد عملائنا في استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل، كما أنه يمثل فرصة مدهشة لأن نكون جزءًا من الصناعات التي يعتقد المستثمرون أنها ستحقق أكبر قدر ممكن من التأثير في المستقبل”

*https://www.ftadviser.com/investments/2021/07/30/thematic-investing-grows-by-77-per-cent-in-2020/

حول المواضيع

تتضمن عوامل تمكين التكنولوجيا مواضيع فرعية مثل الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، والحوسبة السحابية، والروبوتات، وأشباه الموصلات – إنها تقنيات غير مرئية من جانب المستهلكين ولكنها تمكن التقنيات الحديثة من إحداث تغيير كبير في العالم إلى الأفضل.

يقوم مستقبل تكنولوجيا المستهلك على الاستثمار في التكنولوجيا التي يستخدمها المستهلكون بشكل يومي: التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والألعاب، وشبكة الإنترنت، والتنقل، ووسائل التواصل الاجتماعي.

يتعلق الابتكار لتحسين الرعاية الصحية بالاستثمار في التقنيات التي تقوم بتحسين وتغيير طرق الحصول على صحة جيدة وكيفية الحفاظ عليها، ومع تطوير الأساليب العلاجية، وطرق التعافي. تتيح هذه المحفظة للمستثمرين فرصة التعرف على التكنولوجيا الحيوية، وعلم الجينوم، والمستحضرات الدوائية مثل الأسرّة الذكية والبرامج المستخدمة في تسلسل الجينوم.

حول “ستاش أواي”

“ستاش أواي” هي عبارة عن منصة رقمية لإدارة الثروات تقدم إدارة المحافظ الاستثمارية ومحافظ الأوراق المالية لكل من العملاء الأفراد والمحترفين. وهي تعمل في كل من سنغافورة، ماليزيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهونغ كونغ، وتايلاند.

منذ يناير 2021، تجاوزت الشركة مليار دولار أمريكي في الأصول الخاضعة للإدارة، ولقد حققت هذا الإنجاز بشكل أسرع مما استغرقه أكبر مديرو الثروات والخدمات المصرفية الرقمية في العالم مثل “بيترمينت” و”ويلثفرونت” للوصول إلى نفس الهدف. وفي عام 2020، حصلت الشركة على جائزة الريادة التكنولوجية من المنتدى الاقتصادي العالمي وأصبحت ضمن أعلى 10 شركات ناشئة على “لينكد إن.

للتواصل الإعلامي:

“جوزيف العم”، نائب المدير الإقليمي، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

هاتف:2641 581 54 971+

joseph.elam@stashaway.com