‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (‏CGTN): قصة حب Qixi: لحظات جميلة للرئيس شي جين بينغ وزوجته السيدة بينج ليوان

بكين، 16 أغسطس 2021 /PRNewswire/ — يصادف مهرجان تشيشي (Qixi Festival) اللقاء السنوي بين جنية وإنسان كان حبهما محظورًا في الأساطير الصينية. يُعرف أيضًا باسم المهرجان السابع المزدوج Double Seventh Festival، ويقع في اليوم السابع من الشهر السابع حسب التقويم الصيني القمري.

يهتم المهرجان الذي يجسد معاني الرومانسية العظيمة والحب الراسخ، بعيد الحب الصيني (Chinese Valentine’s Day).

يُعقد مهرجان تشيشي في 14 أغسطس من هذا العام. وفي هذا اليوم الخاص، دعونا نلقي نظرة على قصة حب الرئيس الصيني شي جين بينغ وزوجته السيدة بينغ ليوان.

تزوج الرئيس شي وبينج منذ 34 عامًا، وينظر الكثيرون في الصين إلى شي وبينج على أنهما مثال جيد للزواج.

“زوج موثوق به”

يُعرف الرئيس شي على نطاق واسع بأنه زعيم جيد مصمم على خدمة الشعب بإخلاص، ولكنه أيضًا رفيق عظيم و “زوج موثوق به”، على حد تعبير بينج.

صرح شي، سكرتير لجنة مقاطعة تشجيانغ للحزب الشيوعي الصيني آنذاك، في مقابلة تلفزيونية في عام 2004: “لدي عائلة سعيدة للغاية. أنا وزوجتي لدينا وظائفنا الخاصة، لكننا نعمل معًا لبناء الأسرة”.

على الرغم من أن شي وبينج كانا بعيدين بسبب واجبات العمل في معظم الأوقات، إلا أنهما كانا يتشاركان في التفاهم والاهتمام المتبادلين لبعضهما البعض.

يكون الجو باردًا جدًا في الشتاء في مقاطعة فوجيان حيث كان يعمل شي، لذلك قامت بينغ بخياطة لحاف لزوجها. عندما عمل بينغ مع احتفال عيد الربيع (Spring Festival Gala)، كان شي يُحضّر الزلابية وينتظر عودة زوجته إلى المنزل لحضور عشاء لم الشمل.

وقد صرح في المقابلة: “بعد مرور أكثر من عقد (10 سنوات) من الزمن على زواجي، أتصل بزوجتي عبر الهاتف كل يوم، رغم أنه ليس لدينا الكثير من الوقت لنكون معًا”.

كما اُلتقطت إحدى وعشرين صورة في المكتب حيث ألقى الرئيس شي خطاب رأس السنة الجديدة لعام 2021 مع العديد من الصور العائلية، بما في ذلك صورة للرئيس شي والسيدة بينج أمام النافورة الكبرى (Dashuifa)، أحد أشهر المواقع على أنقاض القصر الصيفي القديم (Old Summer Palace) في بكين وصورة واحدة للسيدة بينج في شبابها.

زوجان متواضعان ومقتصدان

تزوج الرئيس شي من السيدة بينج في سبتمبر 1987. تناولوا عشاءًا بسيطًا مع عدد قليل من الزملاء والأصدقاء كاحتفال، بدلاً من حفل زفاف تقليدي.

وعشية عيد الربيع في عام 2015، قام شي بزيارة قرية Liangjiahe في شمال غرب مقاطعة شنشي، حيث عمل سابقًا وعاش لما يقرب من سبع سنوات. وقد قام شي بتقديم زوجته بينج ليوان للمقيمين هناك باللهجة المحلية، قائلاً “هذه زوجتي”.

يدا بيد على المسرح العالمي

بعد ظهورهما معًا عدة مرات على المسرح الدولي، نالت قصة حب شي وبينج الإعجاب في جميع أنحاء العالم.

وفي أستراليا، أثناء إجراء عمليات التفتيش لسفينة الأبحاث العلمية الصينية Xuelong في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا)، عندما صعد شي إلى مقصورة أعلى، استدار ومد يده إلى زوجته السيدة بينج لمساعدتها على الصعود.

خلال زيارة دولية إلى دولة الهند في سبتمبر 2014، دُعيت السيدة بينج للجلوس على أرجوحة. وبعد التأرجح لفترة من الوقت، طلبت من شي الانضمام إليها. فسارع بالجلوس إلى جانبها، مستمتعًا بوقته مع بينج على الأرجوحة.

كما ارتدى الزوجان ملابس مطابقة في مناسبات مختلفة.

“لا تقطع الحب الحقيقي بسبب بُعد المسافات، ولا تنساه أبدًا في حياتك اليومية المزدحمة، ولا تتجاهلها أثناء العمل المتواصل”. وهذا ما قاله الرئيس شيء، وهذا ما تبناه.

https://news.cgtn.com/news/ 2021-08-14/Qixi-love-story- Sweet-moments-of-Xi-Jinping- and-his-wife-Peng-Liyuan- 12IqUZ0rYas/index.html