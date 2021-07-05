‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين رسميًا في “مجتمع شياوكانغ” حيث يحتفل الحزب الشيوعي الصيني بالذكرى المئوية

بكين، 5 يوليو 2021 /PRNewswire/ – في حفل كبير للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني يوم الخميس، أعلنت بكين رسميًا أنها أكملت هدفها المتمثل في بناء مجتمع مزدهر باعتدال من جميع النواحي.

ويمثل ذلك تتويجًا لرحلة الشعب الصيني التي استمرت 2500 عام لمتابعة “شياوكانغ” – حياة سلمية وسعيدة – من خلال 100 عام من المساعي الدؤوبة من قبل الحزب الشيوعي الصيني وكذلك أكثر من أربعة عقود من العمل الحكومي الدؤوب والبراعة الصينية.

“لقد حققنا الهدف المئوي الأول لبناء مجتمع مزدهر باعتدال من جميع النواحي”، كما قال الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ في التجمع الكبير.

عبَّرت الهتافات الصاخبة من الحشد في ميدان تيانانمن عن فخر وبهجة الأمة الصينية بأكملها في الوصول إلى هذا الإنجاز الصعب.

ماذا يعني “مجتمع شياوكانغ” في بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة؟

يستخدم الحزب الشيوعي الصيني كلمة “شياوكانغ” المتجذرة في الثقافة التقليدية الصينية لوصف أهداف التنمية التي تسعى البلاد جاهدة لتحقيقها. الصيغة الأكثر استخدامًا – “مجتمع شياوكانغ الشامل” – تجسد الأهداف الأوسع للحداثة والقضاء على الفقر.

يتضمن المفهوم “خطة مضاعفة الدخل”، تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ودخل الفرد لكل من سكان الحضر والريف بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام 2010.

أصبحت الصين، وهي دولة فقيرة نسبيًا قبل عقود فقط، ثاني أكبر اقتصاد في العالم حيث تجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 100 تريليون يوان (حوالي 15 تريليون دولار). بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها أكثر من 10000 دولار، أي أعلى 10 مرات مما كان عليه في عام 2000 – مما يجعل الصين واحدة من أعلى البلدان ذات الدخل المتوسط

أعلنت الدولة النصر في القضاء على الفقر المدقع على مستوى البلاد في نهاية عام 2020، وشهد سكان الحضر والريف على حد سواء أن دخلهم ينمو بسرعة.

في عام 2020، بلغ نصيب الفرد من الدخل المتاح 32,189 يوانًا (4,665 دولارًا أمريكيًا). انخفض معامل إنجل إلى 30.2 في المائة في عام 2020، من 60 في المائة قبل بضعة عقود، مما يشير إلى ارتفاع مستويات المعيشة في البلاد.

بحلول نهاية عام 2020، كان 1.36 مليار شخص – 95 في المائة من السكان – لديهم تأمين طبي أساسي. وفي الوقت نفسه ، تم شمول 999 مليون شخص – أكثر من 90 في المائة من السكان – في نظام المعاشات التقاعدية.

وذهب الطموح “المزدهر باعتدال” إلى أبعد من تلبية الاحتياجات الأساسية للناس. ووفقًا لما قال شي في يوم الخميس، “منذ يوم تأسيسه، جعل الحزب السعي وراء السعادة للشعب الصيني وتجديد شباب الأمة الصينية طموحه ومهمته”.

أظهر الإحصاء الوطني السابع للصين في عام 2020 أن مستوى تعليم الناس قد ارتفع بشكل مطرد، بينما شهدت صناعة الثقافة الصينية نموًا سريعًا. في عام 2019، بلغت الزيادة 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تقارب 1.7 نقطة مئوية عن عام 2010.

من حيث الموارد والبيئة، ازدادت نسبة الطاقة النظيفة بسرعة. في عام 2020، شكلت الطاقة النظيفة 24.3٪ من إجمالي استهلاك الطاقة في الصين.

بينما تشرع الصين في رحلة جديدة نحو الحداثة الاشتراكية، تعهد شي بأن يواصل الحزب الشيوعي الصيني ممارسة فلسفة التنمية المتمحورة حول الناس، ومعالجة اهتمامات الشعب وتعزيز الرخاء المشترك للجميع.

وكما أفاد في يوم الخميس “في الرحلة المقبلة، يجب أن نعتمد بشكل وثيق على الشعب لصناعة التاريخ”.

https://news.cgtn.com/news/ 2021-07-02/China-officially- in-a-Xiaokang-society-as-CPC- celebrates-centenary– 11zKFonw3mM/index.html

فيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=ViJ8Ba1uhoA