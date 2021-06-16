‫شركة أثينا جلوبال إديوكيشن ‎تصنع مكانة متميزة لنفسها بقطاع التعليم

وهي شركة تابعة لمجموعة ويستفورد إديوكيشن جروب، والتي تقدم خدمات التعليم العالي منذ عام 2009.

ما يجعل أثينا جلوبال إديوكيشن مختلفة هو استثمارها في التكنولوجيا مما ساعدها على تحسين التجربة الكلية لرحلة الدارس معها. استفادت أثينا جلوبال إديوكيشن من التكنولوجيا لتقوض نماذج التعليم الحالية وجعلها أكثر سهولة وبأسعار معقولة. وبأحدث التقنيات جنباً إلى جنب مع شراكتها مع جامعات مرموقة تتميز بإرث غني لمئات السنين، تجعلها فريدة من نوعها في قطاع التعليم العالي المتشبع.

وتتيح هذه التقنية لأثينا جلوبال إديوكيشن تقديم جميع برامجها عبر الإنترنت والتي يمكن للطلاب الوصول إليها من أي مكان. إنها مرنة بحيث يمكن للطلاب الدراسة بالسرعة التي تناسبهم. يتم تقديم البرامج من خلال دروس الفيديو. ويتم تعيين معلم شخصي لكل طالب. لا توجد امتحانات تحريرية للبرامج التعليمية.

والتكلفة الميسورة هي السمة المميزة لبرامج أثينا جلوبال إديوكيشن. أنظم السداد هي السداد لكل وحدة دراسية، والسداد الشهري والسداد على أقساط.

لدى أثينا جلوبال إديوكيشن العديد من الدورات التدريبية التي تم تطويرها لتعزيز المعرفة وقدرات التفكير النقدي للدارس وجعله خبيراً في مجاله.

تشمل برامجها الأكاديمية درجات الدكتوراه والماجستير والدبلومات من جامعة غولييلمو ماركوني بإيطاليا وجامعة كاتوليكا سان أنطونيو دي مورسيا بإسبانيا، المعتمدة من وزارة التعليم في بلد كل منهم.

تقدم برامج الشهادات المهنية من معهد تشارترد للإدارة بالمملكة المتحدة والهيئات المهنية الأخرى المرموقة مثل كامبريدج للمؤهلات الدولية بالمملكة المتحدة وهيئة البرامج المهنية الاسكتلندية بالمملكة المتحدة.

تفخر أثينا جلوبال إديوكيشن بمجتمعها الدولي المتنوع من الطلاب الذين نقلوا للمؤسسة ثقافة انتقائية فريدة من نوعها وعززت منظور العالمية. لطلاب من أكثر من 70 دولة.

“نظل متمسكين بمهمتنا المتمثلة في تثقيف الطلاب وتمكينهم في جميع أنحاء العالم من خلال دورات الحصول على الشهادات الأكاديمية والمهنية المتاحة لدينا عبر الإنترنت وبتكلفة معقولة. إننا نبدأ خطوات نحو تنفيذ قدرات الذكاء الاصطناعي وتقنيات قواعد البيانات المتسلسلة لتزويد طلابنا بتجربة شاملة وتعزيز كفاءة عملياتنا” هكذا قال السيد فيروز ثايرينيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ويستفورد إديوكيشن جروب.

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