‫شركة تكسوان تفوز بعدة جوائز أمن المعلومات المرموقة خلال مؤتمر آر أس أيه 2021

سان فرانسيسكو وتايبي، تايوان, 17 مايو / أيار 2021 /PRNewswire/ — يسر شركة تكسوان نتويركس، وهي شركة رائدة مزودة لحلول أمن التكنولوجيا التشغيلية، الإعلان عن أنها فازت بالجوائز التالية من مجلة سايبر ديفنس (الأمن السيبراني)، وهي مجلة أمن المعلومات الإلكترونية الرائدة في الصناعة:

· الأكثر ابتكارية في حماية البيئة التحتية الحرجة

· اختيار المحرر في أمان نقطة النهاية

“يسر شركة تكسوان نتويركس أن تحصل على واحدة من أكثر جوائز الأمن السيبراني المرموقة والمرغوبة في العالم من مجلة سايبر ديفنس. نحن نعرف أن المنافسة ستكون صعبة، ومع وجود حكام كبار يقودون خبراء تقنية المعلومات من جميع أنحاء العالم، لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة،” كما قال الدكتور تيرينس ليو، الرئيس التنفيذي لشركة تكسوان نتويركس.

المرجعية التبادلية: الصورة متوفرة على ( http://www.apimages.com ) –

الأمن السيبراني لنظام السيطرة الصناعي هو كل شيء عن “حماية الأشياء الصغيرة من المشاكل الكبيرة.” يعد نشر أجهزة التكنولوجيا التشغيلية غير الآمنة بطبيعتها وتركيب حلول الأمان المناسبة مصدرًا ثابتًا للمخاطر المحتملة على مالكي الأصول. غالبًا ما تكون ممارسات الأمن السيبراني الشائعة لتكنولوجيا المعلومات مثل الملكية المحددة بوضوح والتحديثات المنتظمة والتصحيحات صعبة للغاية في البيئة الصناعية الحديثة. تعمل تكسوان نتويركس على تبسيط هذه المشكلات وحلها من خلال نشر تقنية هي الأولى من نوعها، ويعترف بها الآن من قبل حكام محترفين في جوائز أمن المعلومات العالمي للعام 2021.

وقال غاري إس ميليفسكي، ناشر موقع مجلة الدفاع السيبراني، “تجسد تكسوان ثلاث ميزات رئيسية نتطلع إليها في التحكيم لتصبح فائزة: فهم تهديدات الغد، اليوم، وتوفير حل فعال من حيث التكلفة، والابتكار بطرق غير متوقعة يمكن أن تساعد في إيقاف الاختراق التالي.”

يسر شركة تكسوان نتويركس أن تكون عضوًا في هذه المجموعة المرموقة من الفائزين، والموجودة هنا: http://www. cyberdefenseawards.com .

يرجى العثور على مزيد من المعلومات على: https://www.gcpr.de/ presse-meldungen/txone- networks-winner-of-the-global- infosec-awards-2021 .

غلوبال كوم للعلاقات العامة – نتويرك جي أم بي أتش

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