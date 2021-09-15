‫شركة كاسيو تطلق أول G-SHOCK MUDMASTER المصنوع من الكربون المُشكّل

ساعة جديدة مقاومة للأتربة والطين مُصنعة من مواد وهيكل مبتكر لتوفر شكلاً أصغر حجمًا وأكثر رقة

طوكيو، 15 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ – أعلنت شركة كاسيو كمبيوتر ليمتد عن أحدث إضافة إلى سلسلة “G” من ساعات “G-SHOCK” المقاومة للصدمات، والتي صُممت لتتحمل أقسى ظروف الاستخدام. تُعد ساعات “MUDMASTER GWG-2000” الجديدة هو الأولى في سلسلة “G-SHOCK” التي تُصنع من الكربون المُشكّل، وتمتاز بأنها خفيف الوزن ومتينة.

كمّا تُعد ساعات “GWG-2000” هي أحدث إضافة إلى سلسلة “MUDMASTER” من ذات الهيكل المقاوم للأتربة والطين، وكذلك تصميمها للاستخدام في البيئات التي بها الكثير من الأتربة أو الرمل أو الطين أو الغبار أو الأنقاض. تُعد هذه المرة الأولى من نوعها في “G-SHOCK” حيث تستخدم “GWG-2000” الجديدة الكربون المُشكّل، وهو مادة تُستخدم في تصنيع الطائرات وسيارات السباق.

الكربون المُشكّل عبارة عن نوع خاص من الراتينج المُقوى بألياف الكربون، وهو مادة أخف من الفولاذ المقاوم للصدأ، وكذلك قوة تحمل للضغط تفوق الفولاذ المقاوم للصدأ. نظرًا لإمكانة انضغاط الكربون المُشكّل واتخاذه أشكال مُعقدة، يُستخدم الكربون المُشكّل في العروة التي تربط الإطار بالسوار على كلا الجانبين، مما يحمي وجه الساعة من الناحية الهيكلية.

يتكون الكربون المُشكل عن طريق عجن الجسيمات الدقيقة من ألياف الكربون في الراتنج، والتي تُشكّل بعد ذلك في قالب ضغط عند درجة حرارة وضغط مرتفعين. عند النظر إليها من زوايا معينة، تظهر جزيئات الكربون الدقيقة على السطح، وتشكل نمطًا عشوائيًا باللونين الأسود والرمادي يبدو جذابًا وفريدًا من نوعه حقًا.

تتميز الساعة أيضًا بوجود أزرار “مقاومة للطين” مطورة حديثًا بشكل كامل. يضمن الجمع بين أماكن الأزرار المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمواد العازلة الداخلية المصنوعة من السيليكون، والتي تمتص الصدمات وتمتع التسريب بشكل محكم، توفير أداء أفضل لمقاومة الغبار والطين.

تُصنع العلبة من راتينج مُقوى بألياف الكربون خفيف الوزن ومتين. تمت إعادة ترتيب المواد والهيكل بهدف جعل الهيكل أقل سمكًا بمقدار 1.9 مم من الطراز السابق*. كمّا أن السوار المُستوحى من الترس الاحترافي مزخرف بنمط المقابض المطاطية المانعة للانزلاق التي تظهر في المركبات المُتخصصة والآلات الثقيلة، كما أن الأزرار مخرشة لتحكم أفضل، مما يجعلها أداة فعّالة للغاية وقوية. تتوفر “GWG-2000” بثلاثة ألوان: رمادي أحادي اللون، وكاكي يشبه المظهر العسكري، وبيج رملي.

*MUDMASTER GWG-1000

الطراز اللون GWG-2000-1A1 رمادي GWG-2000-1A3 كاكي GWG-2000-1A5 بيج رملي

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