‫شركة Forever Oceans توقع صفقة مع الحكومة البرازيلية لأكبر امتياز بحري في العالم لإنتاج المأكولات البحرية المستدامة

– منطقة امتياز تعزيز الوظائف تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة واشنطن العاصمة

– تزيد الصفقة التاريخية من قدرة إنتاج الأسماك الزعنفية في Forever Oceans بأكثر من 25% وتضع البرازيل كرائد ناشئ في المأكولات البحرية المستدامة

برازيليا، البرازيل، 14 يناير 2022 /PRNewswire/ — التقى بيل بيان، الرئيس التنفيذي لشركة Forever Oceans ، إحدى الشركات المبتكرة الرائدة في مجال المأكولات البحرية المستدامة، اليوم مع خورخي سيف جونيور، وزير تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك والتوريد لتوقيع اتفاقية الامتياز التي تضع البرازيل على الطريق الصحيح لتصبح رائدة في إنتاج المأكولات البحرية المستدامة. تسمح الاتفاقية الأولية التي تبلغ مدتها 20 عامًا لشركة Forever Oceans بتربية الأسماك في المحيطات داخل حاويات آلية في منطقتين تقعان على بعد 7-15 كيلومترًا (4.3-9.3 ميلًا) قبالة الساحل البرازيلي لولاية باهيا. يمثلون معًا أكبر امتياز بحري تم تقديمه على الإطلاق للاستزراع المائي البحري المستدام، بمساحة إجمالية تبلغ 64,200 هكتار، وهي مساحة تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة واشنطن العاصمة. ومن المتوقع أن تخلق العملية ما يصل إلى 500 فرصة عمل خلال السنوات الثماني المقبلة.

صرح سيف: “بساحل يزيد طوله عن 8,500 كيلومتر، تعد البرازيل إحدى الحدود الرئيسية لإنتاج الأسماك، حيث توفر، بالإضافة إلى الغذاء الصحي، فرص العمل والدخل. هذه الاتفاقية التاريخية للبرازيل وستضع البلاد على طريق تنمية تربية الأحياء المائية البحرية المستدامة”.

في عام 2018، أنتج السوق العالمي للاستزراع المائي البحري 7.3 مليون طن متري من الأسماك الزعنفية بقيمة 35.4 مليار دولار أمريكي(1). من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الأسماك الزعنفية من تربية الأحياء المائية البحرية بمقدار ثلاثة أضعاف ليصل إلى 21 مليون طن متري بحلول عام 2050(2)، نظرًا لأن المزيد من المستهلكين يدمجون الأسماك كجزء من نظام غذائي صحي.

كما صرح بيين: “ستساعدنا هذه الاتفاقية على تلبية الطلب المتزايد على المأكولات البحرية اللذيذة والمغذية، كما تمنحنا مساحة للتوسع والنمو بسرعة، وفرصة لتطوير أكبر قدرة للمأكولات البحرية المستدامة في العالم. سنقدم نهجنا المختلف لمياه البرازيل، مع تطبيق خبرتنا في تربية الأحياء المائية والحفظ والابتكار لتربية الأسماك اللذيذة والغنية بالبروتينات في مياه أعماق المحيطات بطريقة صديقة للبيئة ومستدامة للغاية، وهي جيدة للناس والكوكب”.

بالإضافة إلى الموقع الجديد في البرازيل، تمتلك شركة فيرجينيا، التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، منشأة أبحاث وتكنولوجيا في هاواي، وعمليات خارجية في بنما وتخطط لعملية خارجية في إندونيسيا.

في البرازيل، ستقوم الشركة بتربية المحيطات Forever Oceans Amberjack، المعروفة محليًا باسم “Olho de Boi” أو Remeiro. أُشيد بهذه الأسماك الزعنفية متعددة الاستخدامات لمذاقها وبروتينها وتغذيتها وهي غنية بأوميغا-3.

ستعمل المفرخات البرية في إيلهيوس، باهيا، البرازيل، على تربية زريعة الأسماك من البيض لوضعها في حظائر كبيرة في أعماق المحيط، مما يمكنها من السباحة والنمو في بيئة محمية وأكثر طبيعية. في البداية، تم التخطيط لـ 24 حاوية آلية داخل منطقتي المحيط، والتي تضم مناطق تربية الأحياء المائية الصديقة للبيئة. من المتوقع أن تخلق العملية في البرازيل ما يقرب من 300-500 وظيفة ذات رواتب جيدة على مدى السنوات الثماني المقبلة بمجرد تحقيق القدرة الكاملة.

في سبتمبر 2021، تم تسمية Forever Oceans في قائمة أفضل 25 مبتكرًا في المأكولات البحرية في مجلة Top 25 Seafood Innovators .

نبذة عن Forever Oceans

Forever Oceans هي شركة مبتكرة رائدة في مجال المأكولات البحرية المستدامة. مهمتنا هي توفير طريقة جديدة للعالم لإنتاج المأكولات البحرية اللذيذة والمستدامة التي تفيد الناس والكوكب. نحن نعرف الأسماك ونعرف الحفظ ونطبق ابتكارات فريدة. وتتضمن هذه العبوات القوية حيث يتم أتمتة المهام اليومية باستخدام أنظمة متقدمة. إنهم يضمنون أن عملياتنا فعالة ومتكاملة مع البيئة وداعمة للمجتمعات المحلية. اُعتبرت Forever Oceans مؤخرًا كواحدة من أكثر شركات المأكولات البحرية ابتكارًا في أمريكا من قبل Seafood Source.

يقع مركز الأبحاث والتكنولوجيا الخاص بنا في هاواي، ولدينا عمليات خارجية في بنما بالبرازيل وواحد مخطط له في إندونيسيا. ستكون المأكولات البحرية المستدامة لدينا في مطاعم الولايات المتحدة في أوائل عام 2022. تعرف على المزيد حول Forever Oceans في ForeverOceans.com ..

1 منظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة لأمم المتحدة https://www.fao.org/fishery/ en/aquaculture/en

2 “توقعات المزارع المائية البحرية لـ Oceans’ Future to 2050″. تقرير 2021 من خلال DNV.

https://www.dnv.com/ Publications/marine- aquaculture-forecast-to-2050- 202391

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