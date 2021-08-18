‫كاسيو تطلق الطراز الثاني المميز بتوقيع روى هاكيمورا

التصميم مستوحى من العلم الوطني لدولة بنين، موطن أسلاف هاكيمورا

طوكيو، 18 أغسطس 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة اليوم عن إطلاق ساعة GM-110RH، وهي إضافة جديدة خاصة إلى عائلة جي شوك (G-SHOCK) من ساعات اليد المقاومة للصدمات. تُعد ساعة GM-110RH الطراز الثاني الصادر بتوقيع ومصمم بالتعاون مع محترف الرابطة الوطنية لكرة السلة (إن بي إيه – NBA) وهو اللاعب روى هاكيمورا.

كما يُعد هاكيمورا أول مواطن ياباني على الإطلاق يتم اختياره في الجولة الأولى من سحب الرابطة الوطنية لكرة السلة (2019). وهذا الموسم، لا يزال هاكيمورا يمثل العمود الفقري لفريقه، ومن المتوقع تطور تأثيره في المستقبل. وقعت شركة كاسيو اتفاقية شراكة عالمية مع اللاعب هاكيمورا في نوفمبر من عام 2019 للوقوف بجانبه في مواجهة التحديات الصعبة التي تنتظره.

كما تُعد ساعة GM-110RH الجديدة نموذجًا فريدًا صُمم بالتعاون مع اللاعب هاكيمورا، وهو أحد محبي ساعات جي شوك منذ أن كان في المدرسة. يستند طراز GM-110RH على الإصدار GM-110، وهو الإصدار الذي يتميز بالحافة المصممة من المعدن والتصميم العصري. كما يتميز وجه الساعة وحلقة السوار في ساعة GM-110RH بلمسات باللون الأصفر والأحمر والأخضر مستوحاة من ألوان علم دولة بنين، موطن أجداد هاكيمورا. أما عقرب الساعات فقد جاء باللون الأصفر في حين جاء عقرب الدقائق باللون الأحمر، أما القرص الداخلي فجاء باللون الأخضر ووصلات على شكل كسر متشابك في شكل حرف Y للحصول على رؤية مثالية.

هذا التصميم الجديد ليس تقليديًا كأن يأتي بسوار أساسي من مادة اليوريثان الأسود فحسب، بل أنه أيضًا مزود بسوار من مادة اليوريثان مع زخرفة غرب أفريقية مستوحاة من الملابس التقليدية في تلك المنطقة؛ ومن السهل التبديل فيما بينها. شعار “الساموراي الأسود” بتوقيع هاكيمورا محفور على اللوحة الخلفية وحلقة الشريط والتعبئة الخاصة. ويمثل الرمز (hachi ومعناه في اللغة اليابانية الرقم ثمانية ويُكتب بهذا الشكل “八“) كلًا من اسمه ورقم القميص.

وقد هاكيمورا بما يلي عن الطراز الجديد: “الساعة مستوحاة من جذوري العائلية في بنين وأفريقيا، وهذا ما يجعلها مهمة جدًا بالنسبة لي. كما يستدعي تصميم السوار ووجه الساعة عناصر من ثقافة دولة بنين ويسرني ما قامت به شركة كاسيو من تحويل أفكاري إلى واقع ملموس”.