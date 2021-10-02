‫كشف النقاب عن مفهوم سيارة “كون Kun” سايك موتورزSAIC Motor في معرض إكسبو دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 1 أكتوبر / تشرين أول 2021 / PRNewswire / — اليوم، تم الكشف فعليًا عن فكرة سيارة “كون” ذاتية التشغيل التي تعمل بالطاقة الجديدة من شركة سايك موتورز – معارض النجوم للجناح الصيني بمعرض إكسبو دبي 2020، في متحف إكسبو العالمي في شنغهاي.

وسيفتتح معرض دبي إكسبو رسميًا في الأول من أكتوبر. وستشكل أحدث أفكار شركة سايك موتور وهي سيارة “كون” أكثر عناصر المعرض إبهارًا إلى جانب نظام بايدو الصيني للملاحة بالأقمار الصناعية ونظام السكك الحديدية عالية السرعة بالصين، مما يدل على القوة المبتكرة والتكنولويجيا الرائعة الفريدة من نوعها التي تقدمها الصين للعالم. وفي الوقت نفسه، ستقدم العلامتان التجاريتان المملوكتين ذاتيًا لشركة سايك موتورز أم جي MG وماكسوس MAXUS أحدث الطرازات كمركبات رسمية مخصصة لجناح الصين خلال معرض إكسبو.

رؤية “التنقل الذكي” لحياة أفضل

يُعرف معرض إكسبو الدولي، الذى يمتد تاريخه الطويل لما يزيد عن 160 عامًا، بأنه “الحدث الاوليمبى فى الدوائر الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية” وقد أصبح مسرحًا عالميًا لعرض الأفكار والمفاهيم ووسائل التكنولوجيا الجديدة. “كل شيء يبدأ مع معرض إكسبو الدولي”. ولقد دخلت القطارات ووسائل الإضاءة والهواتف والطائرات والطرق السريعة وغيرها من وسائل التكنولوجيا والمفاهيم التى أُطلقت لأول مرة في معرض إكسبو الدولي في الحياة اليومية للناس وعززت بقوة التقدم المستمر للمجتمع البشرى.

في معرض إكسبو شنغهاي 2010، أنشأت شركة سايك موتورز جناحًا لمشروع السيارات، ليضع صورة منشودة “للدخول في عام 2030” بدون انبعاثات، وبدون حوادث مرورية، وتجنب الاعتماد على النفط والاختناقات المرورية.

وخلال معرض إكسبو دبي 2020، ستقدم شركة سايك موتورز مفهوم سيارة “كون” التي ابتكرتها بالشراكة مع فرق التصميم التطلعي في مدينتي شنغهاي ولندن. وقد أُقتبست فكرة سيارة “كون” من أسطورة “اللوياثان” في التحليق السعيد لجوانغ زي، المستوحاة من “العالم والصين، والجبل والبحر”، لتدمج سيارة “كون” بين تفاعل الذكاء الحيوي، والطاقة الضوئية، مقعد انعدام الجاذبية، وتفاعل الصورة الثلاثية الأبعاد وتقنيات القيادة الذاتية المتقدمة، وتقدم صورة جميلة للتنقل الذكي الذي لا تقيده المسافات في المستقبل وانصهار بيئات الإنسان والمركبات. وستقدم تجربة فريدة من نوعها من خلال “نظرة سريعة على التكنولوجيا، ونظرة على المستقبل، ونظرة على الصين” لجمهور معرض إكسبو من جميع أنحاء العالم.

صورة “نظيفة وذكية” للعلامة التجارية الصينية

تمثل شركة سايك موتورز مجال صناعة السيارات في الصين وتكوّن بفاعلية صورة مبتكرة “نظيفة وذكية” في معرض إكسبو دبي. لقد أنشأت شركة سايك موتورز سلسلة عالمية لصناعة السيارات بما في ذلك البحث والتطوير والتسويق والخدمات اللوجستية وقطع الغيار والتصنيع والتمويل والسيارات المستعملة وما إلى ذلك. وترحب بمنتجاتها وخدماتها أكثر من 70 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم.

واستنادًا إلى مزايا وسائل التكنولوجيا المبتكرة مثل السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة والشبكات الذكية، تعمل شركة سايك موتورز بنشاط في خلق قدرة تنافسية دولية متميزة. وخلال الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام، تجاوزت مبيعات الشركة في الأسواق الخارجية 370,000 وحدة، بزيادة سنوية قدرها 106.4٪، لتحتل المرتبة الأولى في المبيعات الخارجية لشركات السيارات الصينية. من بين هذه المبيعات، وصلت مبيعات العلامة التجارية أم جي MG إلى 182,000 وحدة بزيادة قدرها 83.9٪ على مدار العام. وقد وصلت مبيعات العلامة التجارية أم جي في البلدان المتقدمة ما يقرب من 40٪ لتفوز بلقب “أكبر علامة تجارية واحدة صينية للمبيعات في الخارج”. بلغت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة من العلامات التجارية المملوكة ذاتيًا في البلدان الأوروبية المتقدمة ما يقرب من 19,000 وحدة، بزيادة سنوية قدرها 133٪، لتحتل الصدارة في قطاعات السيارات في بعض الدول مثل المملكة المتحدة والنرويج والدنمارك وأيسلندا. وفي الوقت ذاته، يحظى نظام الشبكات الذكية “i-Smart” بشعبية بين المستهلكين في تايلاند والهند وإندونيسيا ودول أخرى. وقد اُستُخدم في أكثر من 30 طراز في الخارج ونشّط أكثر من 130,000 مستخدم.

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