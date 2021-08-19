‫كورتيس راندال، المدير الإبداعي التنفيذي لشركة أسكيرا، يحصد جائزة ستيفي البرونزية® خلال فعاليات دورة 2021 من حفل توزيع جوائز الأعمال الدولية®

سيتم تكريم الفائزين خلال حفل افتراضي في 8 ديسمبر/كانون الأول

دبي، الإمارات العربية المتحدة،19 أغسطس / آب 2021/PRNewswire/ – فاز (Curtis Randall) كورتيس راندال، المدير الإبداعي التنفيذي لشركة ASCIRA (أسكيرا) اليوم بجائزة ®Bronze Stevie‏‎‏‎‏ (ستيفي البرونزية®) في فئة الإبداعي التنفيذي للعام خلال فعاليات حفل ®International Business Awards (توزيع جوائز الأعمال الدولية®) السنوي الثامن عشر.

تمثل جوائز الأعمال الدولية أبرز برامج جوائز الأعمال على مستوى العالم. ويمكن لجميع الأفراد والمؤسسات -العامة والخاصة، الهادفة إلى الربح وغير الهادفة إلى الربح، الكبيرة والصغيرة- في مختلف أنحاء العالم تقديم الترشيحات. وقد تلقت دورة 2021 من حفل توزيع جوائز الأعمال الدولية العديد من ترشيحات المؤسسات من 63 دولة وإقليمًا.

ولأن جائحة كوفيد-19 المستمرة ستمنع الفائزين من استلام جوائزهم على المنصة خلال فعاليات مأدبة جوائز الأعمال الدولية الاحتفالية التقليدية، فسيتم تكريم الفائزين خلال حفل افتراضي سيُقام يوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر/كانون الأول.

قُدِّم هذا العام أكثر من 3,700 مرشح من مؤسسات من مختلف الأحجام والقطاعات ليتم إدراجهم ضمن مجموعة واسعة من الفئات.

يتمتع كورتيس راندال بمهارات إستراتيجية عالمية المستوى وشغف واضح وتفاني كبير جعله يستحق لقب المدير الإبداعي التنفيذي. كما يتمتع بمعارف ثرية في مجالات الإعلان الدولي وألعاب الفيديو والإنتاج التلفزيوني، وعمل مع كبرى العلامات التجارية مثل Jaguar (جاكوار) وLand Rover (لاند روفر) وBentley (بنتلي) وGSK (جي إس كيه) وPfizer (فايزر) وBest Buy (بست باي) وElectronic Arts (إلكترونيك آرتس) وSega (سيجا). وتشمل خبراته الدولية متعددة المجالات صناعة الأفلام والتحرير والإنتاج وإخراج الحركات الحية وإنشاء عناصر CG وتصميم القصص المصورة والنمذجة والرسوم المتحركة والعرض، إلى جانب اقتناص المواهب البارزة وإدارة فرق المبدعين.

أعرب السيد راندال عن سعادته بنجاحه قائلًا: “تؤيد هذه الجائزة شعاري بأن نحيا بكل جوارحنا. وبغض النظر عن طبيعة أحلامك، من الممكن تحقيقها بالنسبة إلى أولئك الذين يجرؤون على التمني. فلا تيأس أبدًا.”

تم تحديد الفائزين بجوائز ستيفي بمتوسط الدرجات التي منحها أكثر من 260 مسؤولًا تنفيذيًا من مختلف أنحاء العالم شاركوا في عملية التحكيم بدءًا من شهر يونيو/حزيران وحتى شهر أغسطس/آب.

تولت رئاسة لجنة التحكيم Michelle S. Stephens (ميشيل ستيفينز)، كبير المديرين الإستراتيجيين في شركة Caribbean Strategy Inc‏‎‏‎.‏‎ (كاريبيان إستراتيجي إنك.) في جزر الهند الغربية. وضمت اللجنة كذلك مسؤولين تنفيذيين بارزين من أصحاب الرتب العليا من مختلف أنحاء العالم، ومنهم Jane Bryant (جين بريانت)، مدير شركة Spire Communications (سباير كوميونيكيشنز) بالولايات المتحدة الأمريكية، وKirsten Ly (كريستن لي)، المدير التنفيذي ومستشار التنمية التسويقية في شركة Hightower Advisors (هاي تاور أدفايزورز) بالولايات المتحدة الأمريكية، وLucinda Dobinson (لوسيندا دوبينسون)، الرئيس التنفيذي لشركة Creative Covenant (كرييتيف كوفينانت) بالمملكة المتحدة.

تعليقًا على أعمال كورتيس، صرّح الحكام قائلين:

“كم هو محظوظ فريق كورتيس لفوزه بقائد مبدع وملهم مثله. أتمنى له ولشركة أسكيرا حظًا سعيدًا في النمو المستقبلي.”

“يبدو أن كورتيس مهني جيد يتمتع بحس تجاري ممتاز ومعرفة تحليلية عميقة.”

صرّحت ماجي جالاجر، رئيس جوائز ستيفي، قائلة “ما شهدناه في ترشيحات جوائز الأعمال الدولية لهذا العام ينطوي على مواصلة المؤسسات في مختلف أنحاء العالم ومن مختلف القطاعات الابتكار والنجاح على الرغم من الانتكاسات والعقبات والمآسي التي خلفتها الجائحة. ويستحق جميع الفائزين بجوائز ستيفي لهذا العام الثناء لمثابرتهم ومرونتهم. ونتطلع إلى الاحتفاء معهم بإنجازاتهم خلال حفل توزيع الجوائز الافتراضي الذي سيُقام في الثامن من ديسمبر/كانون الأول.

يمكنك الاطلاع على تفاصيل حول جوائز الأعمال الدولية وقوائم الفائزين بجوائز ستيفي على www.StevieAwards.com/IBA .

نبذة عن أسكيرا

أسكيرا هي شركة قائمة على الاشتراك تقدم التطوير الشخصي من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات الرقمية عبر الإنترنت. وتهدف إلى إنشاء مجتمع بنمط حياة اجتماعي يتجاوز مليار شخص حول العالم وتزويدهم بأفضل المعارف المتنوعة المتاحة. تعرّف على المزيد حول شركة أسكيرا على www.asciraglobal.com

نبذة عن جوائز ستيفي

تُمنَح جوائز ستيفي ضمن ثمانية برامج: جوائز ستيفي لآسيا والمحيط الهادئ وجوائز ستيفي الألمانية وجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجوائز الأعمال الأمريكية® وجوائز الأعمال الدولية® وجوائز ستيفي للنساء في الأعمال وجوائز ستيفي لأصحاب الشركات وجوائز ستيفي للمبيعات وخدمة العملاء. وتتلقى منافسات جوائز ستيفي أكثر من 12,000 مرشح كل عام من مؤسسات في أكثر من 70 دولة. وتكريمًا للمؤسسات من مختلف الأنواع والأحجام والعاملين على تنميتها، تعترف جوائز ستيفي بالأداء المتميز في أماكن العمل في جميع أنحاء العالم. تعرّف على المزيد حول جوائز ستيفي على www.StevieAwards.com

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زينيفر خليل

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