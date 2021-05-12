‫لجنة جائزة سونهاك للسلام تقبل الترشيحات لجائزة سونهاك الخامسة للسلام

سيول، كوريا الجنوبية، 12 مايو/أيار 2021 /PRNewswire/ — تُمنح جائزة سونهاك للسلام للأفراد أو المنظمات البارزة التي تسهم بشكل كبير في السلام ورفاهية الأجيال القادمة. تنظر اللجنة تحديدًا في ثلاثة مجالات أساسية للإنجاز في تقييم المرشحين: التنمية البشرية المستدامة، وحل النزاعات، والحفاظ على البيئة. يتم اختيار الفائزين بجائزة سونهاك للسلام مرتين سنويًا من قِبل لجنة دولية، ويحصلون على جائزة بمبلغ 1,000,000 دولار.

أسست الدكتورة هاك جا هان مون جائزة سونهاك للسلام لمواصلة إرث ورؤية زوجها الراحل القس الدكتور سون ميونغ مون، والذي أسس اتحاد السلام العالمي وكرَّس حياته لتعزيز السلام. من المزمع أن يقام الحفل الخامس لتوزيع الجوائز في عام 2022.

معايير تقييم المرشحين:

– الإسهامات في مجالات من قبيل التنمية البشرية المستدامة، وحل النزاعات، أو الحفاظ على البيئة

– تحسين جودة حياة الناس من مختلف الشعوب والأعراق والأديان والثقافات من أجل تحقيق السلام

تقرر اللجنة الفائز (أو الفائزين) النهائي بجائزة سونهاك للسلام في ديسمبر 2021. ثم يتم الإعلان الرسمي بعدها بمدة وجيزة. ومن المزمع أن يُقام احتفال تقديم الجائزة في أبريل/نيسان من عام 2022 في كوريا الجنوبية. يمكن تنزيل نموذج الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة: (http://sunhakpeaceprize.org/) .

مُنحت جائزة سونهاك للسلام الأولى في عام 2015 للسيد أنوتي تونغ، الرئيس السابق لكيريباتي، وذلك نظير جهوده في زيادة الوعي بتغير المناخ وارتفاع مستويات سطح البحر؛ وكذلك لدكتور مودادوجو فيجاي جوبتا، الذي عمل على زيادة إنتاجية المصايد من خلال تطوير أساليب الاستزراع المائي.

ومُنحت الجائزة الثانية في عام 2017، وكانت تركز على أزمة اللاجئين العالمية، فقد مُنحت للجراح الإيطالي الدكتور جينو سترادا والمعلم الدكتور سكينا ياكوبي.

وكان الفائزَين بالجائزة الثالثة في عام 2019، والتي ركزت على السلام والتنمية في أفريقيا، هما الدكتور أكينوومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي (African Development Bank)، وواريس ديري، مؤسس مؤسسة زهرة الصحراء (Desert Flower).

تم منح جائزة سونهاك للسلام لعام 2020 إلى رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، والأسقف منيب إيه. يونان، الرئيس الفخري الدولي لمنظمة أديان من أجل السلام (Religions for Peace). وبمناسبة الذكرى المئوية للقس سون ميونغ مون، تم تقديم جائزة مئوية خاصة للمؤسسين إلى الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.

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