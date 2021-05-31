‫مجموعة شنغهاي الكتريك لطاقة الرياح تطلق الاكتتاب العام الأولي في سوق شنغهاي للأوراق المالية STAR Market، مما يضخ زخمًا جديدًا في صناعة طاقة الرياح في العالم

قدمت مجموعة شنغهاي الكتريك لطاقة الرياح طلب الاكتتاب العام الخاص بها إلى بورصة شنغهاي في يونيو 2020. وبعد ما يقرب من عام من التحضير، تم إدراج الشركة بنجاح في مجلس الابتكار التكنولوجي والعلمي لبورصة شنغهاي بعد فترة وجيزة من الحملة الترويجية عبر الإنترنت.

صرح جين شياو لونغ، رئيس مجموعة شنغهاي الكتريك لطاقة الرياح، “إن عائدات الاكتتاب العام ستساعد مجموعة شنغهاي الكتريك لطاقة الرياح على تطوير منتجات وتقنيات جديدة، وبناء قواعد جديدة، وتسريع التحول الرقمي وتعزيز القدرة الكلية على اختبار المنتج. وسيعزز خطتنا لزيادة الميزة التنافسية للشركة وخلق فرص نمو جديدة من خلال توسيع الاستثمار في خدمات ما بعد السوق والتصنيع الذكي. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل على تحسين هيكل رأس المال لتعزيز قدرة الشركة على مكافحة المخاطر”.

ويأتي الإعلان عن الاكتتاب العام الأولي لمجموعة شنغهاي الكتريك لطاقة الرياح على خلفية تعهد الصين بتحقيق ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 وحياد الكربون قبل عام 2060. كما سيعمل الاكتتاب العام الأولي على مواءمة قوة الشركة وخبرتها في مجال طاقة الرياح مع استراتيجية الصين لتحويل الطاقة بهدف إعادة تشكيل دور طاقة الرياح في قطاع الطاقة المتجددة.

وتعد مجموعة شنغهاي الكتريك لطاقة الرياح، الرائدة في صناعة توربينات الرياح البحرية في الصين، واحدة من محطات طاقة الرياح في العالم، حيث تغطي أعمالها تصميم توربينات الرياح، وتصنيعها، وخدمات التشغيل والصيانة لها، والاستثمار في مزرعة الرياح وتطويرها. كما طورت المجموعة خارطة طريق لتكنولوجيا المنتجات التي تجمع بين ترخيص المنتج، والتطوير الثانوي، والتعاون الاستراتيجي، والبحث والتطوير المستقل. ولقد قطعت الشركة طريقًا لتعزيز تطور طاقة الرياح، إلى جانب القدرة الرقمية القوية لتمكين التنمية المستقبلية للصناعة.

في مارس 2021، قامت شركة تمويل الطاقة الجديدة بلومبرج Bloomberg New Energy Finance (BNEF) بإدراج شركة شنغهاي الكتريك ضمن أفضل عشر شركات عالمية لتصنيع توربينات الرياح. ووفقًا لبيانات تمويل الطاقة الجديدة بلومبرج ، فقد ارتفعت السعة الإجمالية لتوربينات شنغهاي الكتريك التي تم تركيبها حديثًا بمقدار 5.07 جيجاوات العام الماضي، مما ساعد الشركة على جعلها تحتل المرتبة العشرة الأولى في تصنيف سوق طاقة الرياح العالمي. بالإضافة إلى ذلك، تقود شركة شنغهاي الكتريك سوق الرياح البحرية في الصين بقدرة مركبة تصل إلى 1.26 جيجاوات في عام 2020، في المرتبة الثانية بعد شركة سيمنز جيمنسا (Siemens Gamesa).

كما صرح جين شياو لونغ، أنه “بالنظر إلى المستقبل، سوف تنتهز شنغهاي الكتريك الفرص الجديدة التي توفرها ثورة الطاقة العالمية. ومن خلال تكريس أنفسنا لتطوير الطاقة الخضراء، سنقوم بدفع تطوير الطاقة الذكية إلى الأمام وإنشاء نظام بيئي صناعي “خالٍ من الكربون” لقطاع الطاقة المتجددة”.

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