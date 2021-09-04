‫مختبر اختبار كوفيد-19 في المطار من BGI يحمي الطريق بين إثيوبيا والصين

تقدم مختبرات الاختبار السريعة والدقيقة في صالات الوصول الدولية حلاً جديدًا، حيث تستمر المطارات عملها كنقطة محورية في مواجهة الفشي العالمي لكوفيد 19.

شنجن، الصين, 4 سبتمبر 2021 / PRNewswire/ -ساعد مختبر اختبار كوفيد 19 التابع لشركة BGI 5500 خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2021 مسافري الصين على السفر بأمان من مطار أديس أبابا بولي الدولي. في أبريل، أنشأت BGI مختبر”Huo-Yan” ، وهو مختبر لإجراء اختبارات كوفيد 19 في المطار للمسافرين المتجهين إلى الصين، وذلك بالتعاون مع الخطوط الجوية الإثيوبية. ومنذ ذلك الحين، ساهم المختبر تسير الرحلات على مدى حوالي خمسة أشهر متتالية دون تعليق رحلة واحدة.

توفر إجراءات اختبار ما قبل الرحلة التي تم إطلاقها في المختبر خيارًا لتقليل ضغط إجراءات الاحتواء في وجهات السفر.

يوفر المختبر خدمات اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) سريع ودقيق وخدمات اختبار الأجسام المضادة للمسافرين في المطار. كمّا يجري المختبر اختبارات لما يصل إلى 400 عينة في غضون ثلاث ساعات، و5000 عينة يوميًا، مما يقلل من الشعور بالإزعاج عند المغادرة والعبور في المطار.

يساعد المعمل في تقليل عدد الحالات القادمة. يُطلب من الركاب الخضوع للحجر الصحي أولاً. ولا يُسمح لهم بالصعود إلى الطائرة حتى الحصول على نتائج سلبية لكل من اختبار كوفيد 19، واختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، واختبار الأجسام المضادة.

منذ بدء العمليات في المختبر، انخفض عدد الحالات الإيجابية المسافرة والعابرة عند الوصول انخفاضًا شديدًا. لم تُعلق أي رحلات جوية بين إثيوبيا والصين حتى الآن، مما يجعل هذه الرحلة المباشرة الوحيدة من القارة الأفريقية إلى الصين التي تعمل بشكل مستمر خلال هذه الفترة.

صرح تشين سونغهينغ، رئيس مختبر “Huo-Yan” في إثيوبيا، قائلاً: “خلال الفترة من 21 أبريل إلى 31 أغسطس، أجرى المختبر اختبارات لأكثر من 5500 مسافرًا على 19 رحلة إلى الصين”.

قامت BGI بإنشاء أكثر من 30 معمل “Huo-Yan” مع شركاء في أكثر من 80 دولة ومنطقة. من خلال توفير حلول على منصة واحدة مع إجراء اختبار دقيق وفعّال، تؤدي المختبرات دورًا حيويًا في المساهمة في المواجهة العالمية لجائحة كوفيد 19.

تتولى BGI ريادة التطوير المبتكر في علم الجينوم وعلوم الحياة. كمّا أنها تدمج تطوير الصناعة والتعليم والبحث وفقًا لبروتوكولات الأخلاق الحيوية الدولية وذلك من خلال نموذجها المتكامل. كمّا أنها تطبق نتائج الأبحاث متعددة النطاق في مجالات تشمل الطب والرعاية الصحية والحفاظ على الموارد، وتوفر أدوات وأجهزة خاصة بعلوم الحياة، ودعمًا تقنيًا وحلولًا لإحداث ثورة في نظام الرعاية الصحية الحالي نحو تقديم الخدمات الطبية الدقيق والرعاية الصحية.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1608026/The_Huo_Yan_ laboratory_Addis_Ababa_Bole_ International_Airport_ Ethiopia.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1608027/BGI_Logo.jpg