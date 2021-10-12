‫مذكرة تفاهم بين “أس دبليو سي سي” و”كامينز أرابيا” بشأن إنتاج الهيدروجين: للتصدي لتحدي التغير المناخي بطاقة بديلة

تنوي الشركة تنفيذ هذا المشروع في سياق التزامها بتطوير حلول مستدامة ومبتكرة لقطاع صناعة المياه على مستوى العالم. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤيا المملكة 2030 في اعتماد الطاقة النظيفة في مشاريعها وتنويع مواردها الاقتصادية لقيادة العالم في إنتاج الطاقة البديلة. وبفضل القدرة المالية لشركة كامينز على نشر مشاريع هيدروجين واسعة النطاق، مدعومة بالوجود العالمي، ومنشآت الإنتاج الضخم، والمشاركة النشطة في مجالس الطاقة العالمية المختلفة (مثل مجالس الهيدروجين)، فإن هذا يجعل الشركة لاعبًا موثوقًا به لتلبية احتياجات اقتصاد الهيدروجين المتنامية.

وقع مذكرة التفاهم سعادة المدير التنفيذي للاستثمارات – عصام بن عبدالله الجربا نيابة عن شركة تحلية المياه المالحة والسيد أميت ديشباندي المدير العام لشركة كامينز أرابيا. ويأتي ذلك تماشياً مع نهج المملكة للتعاون في إنتاج الهيدروجين النظيف وإنشاء صندوق مشترك لابتكار التقنيات ذات الصلة. وتعتبر هذه خطوة لتفعيل الاقتصاد الكربوني الدائري، ولدعم الجهود الاستراتيجية والالتزام المتميز لمواجهة تغير المناخ وتقليل انبعاثات الكربون.

تضمنت المذكرة، التي جاءت على هامش معرض دبي إكسبو 2020، تعزيز التعاون في الاستشارات الهندسية والبحثية، والتدريب في مجال الطاقة المتجددة. ويأتي هذا في إطار توجه تحلية المياه ككيان صناعي نشط في التنمية الاقتصادية – لمواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي العالمي من خلال ابتكار حلول عملية تستخدم تقنيات حديثة وواعدة وتقلل من انبعاثات الكربون. تطوير مرافق إنتاج غاز الهيدروجين واعتماد الهيدروجين كمصدر للطاقة؛ ولدعم تحويل صناعة المياه إلى صناعة آمنة أكثر التزامًا بالبيئة وبتكلفة أقل للقطاعين الصناعي والمدني.

وتقرب مذكرة التفاهم الاقتصاد خطوة أخرى من رؤيا المملكة 2030 من خلال المشاريع الكبيرة التي تعتمد الطاقة الهيدروجينية لمجتمعات مستدامة خالية من الكربون. وإدارات مثل شركة تحويل المياه المحلاة التي تدعم تطوير الهيدروجين كمصدر للطاقة هي عامل مساهم في إعادة تشكيل سلاسل الطاقة العالمية والمساعدة في إنتاج الطاقة بطريقة صديقة للبيئة من خلال تقليل الانبعاثات.

حول كامينز:

من خلال أنشطتها في البحث والابتكار، تعتبر شركة كامينز في طليعة التقنيات منخفضة الكربون. مع أكثر من 70 عامًا من التحليل الكهربائي و 25 عامًا بالإضافة إلى خبرتها في إنتاج خلايا الوقود، قامت شركة كامينز ببناء مجموعة متنوعة من تقنيات الهيدروجين وهي شركة رائدة في تقنيات إنتاج البطاريات وخلايا الوقود والهيدروجين. تقنية الهيدروجين/كامينز إنك.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1656590/Cummins_Arabia. jpg