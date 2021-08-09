‫مع انطلاقها في معرض التطبيقات، تضيف WOMBO منعة Lip-Syncing المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى أجهزة هواوي

تستفيد WOMBO من جمهور هواوي العالمي عبر انطلاقها في معرض التطبيقات عقب تحقيق النجاح الدولي عبر المنصات المختلفة.

شنجن، الصين, 9/أغسطس/2021 / PRNewswire/– وصل تطبيق lip-syncing الرائد عالميا وتطبيق WOMBO إلى معرض التطبيقات الشهر الماضي، ليقدم lip-syncing المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى مستخدمو هواوي حول العالم. تستخدم WOMBO الذكاء الاصطناعي لتصميم فيديوهات lip-sync مرحة وممتعة في لمحة عين مع صورة مفردة، ويمكن لمستخدمي جهاز هواوي من خلال ثلاث خطوات بسيطة تصميم فيديوهات فيروسية لأصدقائهم وعائلاتهم ومشاركة هذه المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بعد انطلاقه المبدئي في مارس 2021، فاجأ WOMBO العالم وحقق ما يزيد عن 10 مليون تنزيل في شهره الأول، واحتل الهشتاج رقم #32 على مستوى العالم في حجم التنزيلات الأعلى خلال الربع الثاني للعام، وحاليًا، يمثل WOMBO رسميا التطبيق الأسرع نموًا للعميل الكندي على الإطلاق.

قال بين بينخين، الرئيس التنفيذي ل WOMBO “نسعد بالمضي قدمًا في إصدار WOMBO حول العالم من خلال شراكتنا مع معرض التطبيقات” “كان من المدهش رؤية السعادة والبسمات التي استطعنا منحها لمستخدمينا منذ مارس، ونتطلع إلى العمل مع هواوي حيث نسعى إلى تنمية بصمتنا العالمية”

هواوي تقدم الدعم التكنولوجي للشركاءآ

باعتباره أحد أسواق التطبيقات الأسرع نموًا، وثالث أكبرسوق عالمي، يُظهر معرض التطبيقات كيف يمكن للمطورين استخدام الدعم والتوجيه التشغيلي الجوهري لهواوي لتحقيق إمكاناتهم.

يمثل WOMBO نموذج آخر من استفادة التطبيق من إطار عمل خدمة هاتف هواوي، والتكامل مع إعلانات هواوي وأدوات الشراء عبر التطبيق لتقديم المزيد من الخبرات لمستخدمي معرض التطبيق من أجل إتاحة قاعدة مجانية سلسة ونظام دفع مرن للشراء عبر الإنترنت للاشتراكات المميزة.

“وبعد المشاهدة الفعلية لإمكانات WOMBO، أصبح العمل مع هواوي مهمًا لفهم كيفية تحقيق المزيد من السعادة التي تقدمها هواوي للمستخدم” بين بينخين. “واعتبرت عملية التأهيل بسيطة وممتعة، وتمتعت بدعم وتوجيه كبير على مدار تحقيقها”

وحاليًا يمكن تنزيل WOMBO عن طريق معرض التطبيقات.

حول معرض التطبيقات – أحد أفضل 3 أسواق تطبيقات على مستوى العالم

يقدم معرض التطبيقات باعتباره أحد أفضل ثلاث أسواق عالمية تنوعًا واسعًا من التطبيقات العالمية والمحلية عبر 18 فئة ، بما في ذلك التصفح، النقل، الأخبار، التواصل الاجتماعي، وأكثر، ويُتاح معرض التطبيقات فيما يزيد عن 170 دولة ومنطقة بما يمثل ما يزيد عن 550 مليون مشترك نشط شهريًا على مستوى العالم، ودخلت شركة هواوي في شراكة مع 4.5 ملايين مطور حول العالم، وفي عام 2020، وصل إجمالي التنزيلات من معرض التطبيقات إلى 384.4 مليار عملية تنزيل.

حول WOMBO Studios, Inc

تتيح لك WOMBO تحويل الصور إلى واقع حياة، حيث يحول بسهولة استخدام التكنولوجيا المتطورة، وخوارزمية WOMBO للذكاء الاصطناعي صورك وصور أصدقاءك وعائلتك وأيًا كان إلى فيديوهات سريعة ومعبرة.

نعمل على توسيع الحدود التي يمكنك الوصول إليها من خلال صورة شخصية واحدة. يستخدم الأشخاص حول العالم WOMBO لتصميم فيديوهات lip sync مرحة وغريبة ومعبرة. حمل WOMBO وانضم إلى المجموعة اليوم! يمكنك زيارة http://w.ai/ للمزيد من المعلومات!

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