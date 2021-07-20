‫منصة Bybit الرائدة في مشتقات التشفير تدخل عالم التداولات الفورية

سنغافورة – Media OutReach – 20 يوليو 2021 – أعلنت Bybit، أكبر بورصة عملات رقمية مشتقة في العالم، عن توسعها في سوق التداول الفوري للعملات المشفرة.

Bybit تتخذ خطوات جريئة تجعلها ف بؤرة الاهتمام

يتم فتح منصة التداول الفوري الجديدة من Bybit للجميع في 15 يوليو في الساعة 6 صباحًا بتوقيت غرينيتش، وتأتي بدون رسوم الصانع. وعند الإطلاق، سيتم دعم BTCUSDT وETHUSDT وXRPUSDT وEOSUSDT. وسيتبعها المزيد من أزواج التداول في أقرب وقت.

تتيح التجارة الفورية للمتداولين شراء وبيع الأصول المشفرة “في الحال” وبسعر السوق الحالي بمجرد تنفيذ الأمر. وتجدر الإشارة أنه في السوق الحاضرة، يتم نقل ملكية الأصول المشفرة مباشرة بين المشترين والبائعين. لا تعد Crypto Spot نقطة انطلاق أساسية للداخلين الجدد إلى السوق فحسب، بل هي أيضًا ناقل تكميلي لتجار المشتقات المهتمين باستراتيجيات التحوط.

جلب السيولة والموثوقية من الطراز العالمي إلى التداول الفوري

أثبتت Bybit أنها منصة التبادل الأكثر موثوقية واستقرارًا وقابلية للاستخدام في منظومة المضاربة على الصعود. ومن منطلق تميزها بين التبادلات الرئيسية، لم تواجه Bybit أي حمل زائد أو توقف طوال الوقت.

يمكن القول إن السيولة هي السمة التي تمثل كل شيء ونهاية كل شيء لتبادل الأصول. كما ان منصة تداول المشتقات من Bybit لديها أفضل سيولة في العالم وأقل فرق بين الأسعار. يضمن التجّار أفضل سعر وأفضل تنفيذ في السوق حتى أثناء فترات التقلب الشديد.

ستسهم منتجات Bybit المتمركزة حول البيع بالتجزئة والخدمات المتمحورة حول دعم العملاء على خفض عتبة الدخول إلى تداول العملات المشفرة بالنسبة لمجموعة كاملة من العملاء الجدد في جميع أنحاء العالم، مما يسمح لهم بالاستمتاع بسلاسة بالتسليم الفوري لتداولات العملات المشفرة.

قال بن تشو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bybit: “ومن المميزات الأساسية لـ Bybit التمتع بالدعم القوي من مجتمعنا وشركائنا بينما نواصل النمو والتحسين”… “نحن متحمسون بذلك لتداول السيولة العالمية ومشتقات الموثوقية التي أصبح العملاء مرتبطين بها في ظل Bybit”.

نبذة تعريفية عن Bybit

Bybit عبارة عن بورصة للعملات المشفرة تم إنشاؤها في مارس 2018 لتقديم منصة احترافية حيث يمكن لمتداولي العملات المشفرة العثور على محرك مطابق فائق السرعة وخدمة عملاء ممتازة ودعم مجتمعي متعدد اللغات. تقدم الشركة خدمات تداول مبتكرة عبر الإنترنت ومنتجات التعدين السحابية، فضلاً عن دعم واجهة برمجة التطبيقات لعملاء التجزئة والعملاء المحترفين في جميع أنحاء العالم، وتسعى جاهدة لتكون البورصة الأكثر موثوقية لفئة الأصول الرقمية الناشئة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.bybit.com/

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