‫هايسنس تستفيد من طموح باريس سان جيرمان للسنة الثانية من الشراكة بينهما

تشينغداو، الصين، 17 آب/أغسطس / آب 2021 / PRNewswire / – بعد موسم أول قوي على أرض الملعب مع نادي كرة القدم الشهير باريس سان جيرمان، يسعد الشركة الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، هايسنس أن تبدأ العام الثاني من شراكتها العالمية مع الفريق الباريسي. ومع حدوث سلسلة من توقيع التعاقدات القوية، بما في ذلكالعقد مع ليو ميسي وجيانلويجي دوناروما وسيرجيو راموس وجورجينيو فينالدوم و أشرف حكيمي، وبعد الالتزام الجديد للاعب النادي نيمار جونيور بمواصلة العمل مع النادي، تتطلع هايسنس إلى تعزيز شراكتها مع النادي الباريسي..

وقال كاندي بانغ، المدير العام لقسم التسويق الدولي في هايسنس “نحن متحمسون لبدء العام الثاني من شراكتنا مع باريس سان جيرمان، أحد أكثر الأندية نجاحًا وأسرعها نموًا في العالم. مع نجاح العام الأول من الشراكة، سنبني على قيمنا المشتركة مع النادي ونستمر في استخدام الشراكة لخلق أفضل تجربة مشاهدة في المنزل لباريس سان جيرمان وأنصاره. وبعد عودة أنصار النادي إلى حديقة الأميرة في باريس، وقيام النادي بتوقيع تعاقدات مهمة مع لاعبين جدد، من المقرر أن يكون موسمًا أكثر إثارة في المستقبل “.

وعلق مارك أرمسترونغ، كبير مسؤولي الشراكات في باريس سان جيرمان: : “كان رائعا أن نرى جودة الأداء لشراكة هايسنس وباريس سان جيرمان في عامها الأول. وقد شهدت حملة هايسنس المبتكرة “التفاصيل تصنع الفارق” استخدام لاعبينا بطريقة مبتكرة لطريقة عرض منتجاتهم وميزات علامتهم التجارية. ونتطلع إلى رؤية الشراكة تنتقل من قوة إلى قوة هذا العام ورؤية حملات هايسنس الجديدة “.

ومع اقتراب بدء العام الثاني من الشراكة، ستوفر هايسنس مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة للنادي، فضلاً عن إنشاء ركن للمنتجات في حديقة الأميرة من أجل تفاعل الجماهير مع هذه المنتجات. ستستمر العلامة التجارية في استخدام الشراكة للترويج لتقنيتها المبتكرة، مع تزويد المشجعين بأفضل تجارب للمشاهدة المنزلية.

ساعد العام الأول من الشراكة في زيادة المبيعات الضخمة والوعي بالعلامة التجارية لعلامة هايسنس التجارية. حملة هايسنس الأولى مع النادي في وقت سابق من هذا العام ، “التفاصيل تصنع الفارق”،شهدت لاعبينشهدت اللاعبين نيمار جونيور، كيلور نافاس، أنجيل دي ماريا، أندر هيريرا و بريسنيل كيمبيمبي، وحصلوا على تفاعلات ضخمة عبر القنوات الاجتماعية والرقمية.

شهدت هايسنس فرنسا، وهي سوق رئيسي للعلامة التجارية، زيادة في الإيرادات بنسبة 101٪ على أساس سنوي من إطلاق الشراكة في آب/أغسطس 2020 وحتى نهاية الموسم في أيار/مايو 2021. مع نمو مبيعات أجهزة التلفزيون بنسبة 100٪ على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من العام 2021 وحده، مدعومًا بزيادة بلغت ست نقاط مئوية في الوعي بالعلامة التجارية من 2020-2021.

نظرًا لشعبية النادي العالمية ووجود عدد كبير من لاعبي أميركا الجنوبية في هذا الفريق، فقد أدت الشراكة أيضًا إلى زيادة نمو مبيعات الشركة عبر أميركا الجنوبية. في تشيلي، دعمت رعاية الشركة للنادي الباريسي نمو مبيعات أجهزة التلفزيون بأكثر من 350٪ على أساس سنوي، بينما زادت إيرادات مبيعات الأجهزة المنزلية بنسبة 940٪ على أساس سنوي. نمت وحدات المبيعات في أميركا الوسطى (بنما) بنسبة 249٪ على أساس سنوي خلال العام الأول للشراكة، من آب/أغسطس 2020 إلى أيار/مايو 2021، مع زيادة مبيعات أجهزة التلفزيون بنسبة 499٪. وفي الوقت نفسه، طورت هايسنس كمبوديا شركاء قنوات محليين، كما تم أيضًا توسيع نطاق أعمال السوق لشركة هايسنس الأرجنتين.

تواصل هايسنس دعم المنشآت الرياضية الكبرى في جميع أنحاء العالم من خلال شراكتها التي أعلن عنها مؤخرًا لمونديال كأس العالم فيفا، 2022، إلى جانب علاقاتها مع مباريات اليويفا يورو 2020، ونهائيات دوري الأمم يويفا. تحتفل رعايات هايسنس بحضور هايسنس على الساحة العالمية، حيث يتم تصدير منتجات الشركة إلى أكثر من 160 دولة ومنطقة.

واصل متابعة أخبار هايسنس باريس سان جيرمان عن طريق زيارة: global.hisense.com .

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1595041/KV.jpg

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1595039/TVC1.jpg

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1595040/TVC2.jpg