‫يسر TUMI أن تعمل مع نجم كرة القدم “سون هيونغ مين” على إطلاق الجيل الجديد من مجموعة Alpha Bravo

هونغ كونغ – Media OutReach -27 يناير 2022 – يسرّ TUMI أن تطلق أحدث إصداراتها من مجموعة Alpha Bravo الشهيرة بالتعاون مع لاعب كرة القدم العالمي الشهير “سون هيونغ مين”، من نادي Tottenham Hotspur، ومهاجم وكابتن منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم في حملة TUMI’s Life in Forward Motion وهو يظهر في الحملة حاملًا قطعًا أساسية من مجموعة Alpha Bravo الجديدة. تركز المجموعة على العملية والاستدامة والمتانة، وتضم أكثر من عشرين تصميمًل جديدًا تمامًا بما في ذلك حقائب الظهر، والكتف، وحقائب الصدر، وحقائب الملفات، وحقائب دافل وحقائب ستايل cross-body.

يعدّ “سون هيونغ مين” واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم، وقد استهل عام 2022 ببداية رائعة. ففي مطلع يناير، نال “سون” سابع جائزة له كأفضل لاعب كرة قدم في آسيا، مسجلاً فوزه باللقب لعامه الخامس على التوالي، ويعد هذا التكريم هو أحدث وسام في مسيرة الرياضي الحافلة بالإنجازات. أصبح “سون” اللاعب الآسيوي الأكثر تسجيلًا للأهداف في دوري الأبطال في عام 2019، وأول لاعب آسيوي يسجل أكثر من 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2020. ومن المقرر أن يلعب “سون” هذا العام دورًا رئيسيًا في مشاركة كوريا الجنوبية ضمن كأس العالم. ومن خلال حملة Life in Forward Motion التي أطلقتها TUMI، سيكون بإمكان المعجبين مشاهدة “سون” في أوج أدائه داخل وخارج الملعب بصحبة حقائب Liaison Tote و Logistics Backpack و Navigation Backpack و Platoon Sling و Mason Duffel.

يقول Son Heung-Min: “لطالما كنت من المعجبين بـ TUMI لسنوات عدة، لهذا أنا متحمس للانضمام إلى TUMI Crew كسفير للعلامة التجارية. يعدّ السفر بطبيعة الحال جزء كبير من حياتي كوني لاعب كرة قدم محترف.وذلك يعني أنني بحاجة إلى حقائب متعددة الاستخدامات يمكن الاعتماد عليها عندما أكون خارج الميدان – وتقوم TUMI بتلبية احتياجاتي، لا سيما مجموعة Alpha Bravo التي صُممت لحياة سريعة الإيقاع مثل حياتي “.

تم طرح مجموعة Alpha Bravo لأول مرة في عام 2010، وقد كانت بمثابة لحظة محورية في تاريخ TUMI عبر إطلاق حقائبها الحديثة ذات الاستخدامات العمليّة. ويواصل أحدث جيل من Alpha Bravo هذه السلسلة من خلال تصاميم جديدة تمامًا تم ابتكارها لتلائم نمط الحياة السريع حيث يمكن الانتقال معها من المكتب إلى الهواء الطلق وغيرها الكثير. يتميز العديد من تصاميم التشكيلة باستخدام نسيج رئيسي مصنوع من مواد معاد تدويرها. في حين تم صنع بطانة جميع التصاميم تقريبًا من مواد معاد تدويرها، كما أن الجودة العالية للمواد المستخدمة من استدامتها.

عند الاطلاع على صور “سون هيونغ مين” ضمن الحملة نلحظ أن حقيبة الظهر Logistics Backpack تتميز بتصميم يضم جعبة قابلة للطيّ لتناسب أغراضك، بدءًا من أغراض المكتب إلى حاجيات عطلة نهاية الأسبوع التي تقضيها في الاستكشاف. تساهم حقيبة الظهر Logistics Backpack على تبسيط عملية حزم الأمتعة وتوفر سعة إضافية، وتُعد مثالية للتنقلات اليومية، وهي عبارة عن تصميم متوسط ​​الحجم ومتناسب مصمّم للعمل والهوايات على حدٍ سواء. سيقدر المسافرون ذوو الميول التقنية الحقيبة القابلة للتوسعة المبطنة بشكل يضمن حماية الأغراض وأقسام الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي بالإضافة إلى الجيوب الخارجية والداخلية التي تم تصميمها بذكاء. توفر Liaison Tote جيوب تخزين مزدوجة ومشابك سريعة التحرير أيضًا. بينما تسهّل رحابة القسم الداخلي للحقيبة والحمالات القابلة للتعديل حملها باليد أو فوق الكتف. وبالنسبة لأولئك الذين يفضلون ستايل دافل ، فإن حقيبة Mason Duffel تلبي احتياجاتهم بفضل تصميمها الفسيح. تعمل المقابض المزودة بسلسلة daisy chain على إضافة المزيد من العملية على التصميم ، كما هو الحال أيضًا مع قسم الأحذية القابل للتوسيع المزوّد ببطانة مقاومة للماء. من ناحية أخرى، وبالنسبة للحمولات الأخف وزنًا ، فإن حقيبة Platoon Sling تعدّ أنيقة وغير رسمية بتصميمها الذي يتيح حرية الحركة دون استخدام اليدين وتجعلك جاهزًا للاستكشاف.

ستكون حقائب Alpha Bravo متوفرة ضمن تشكيلة مصغرة فريدة من نوعها مستوحاة من التصميم العسكري وتنقله إلى المستوى التالي، وهي مصنوعة من قماش متين مستوحى من نسيج الباراشوت المقوى. من بين التصاميم المميزة حقيبة Dynamic Backpack، وهي حقيبة ظهر ذات تصميم سلس وحجم صغير تساعدك على حزم حاجياتك بشكل منظم، وThe Recruit Chest Pack وهي عبارة عن حقيبة صدر 3 في 1 قابلة للتعديل حيث يمكن ارتداؤها بسهولة كحقيبة خصر أو كستايل sling على الكتف. بينما تتميز حقيبة ظهر Ally Backpack بتصميمها ذي الطية العلوية المميز وسهولة الإغلاق بمشبك، وتتميز بمرونة التخوين والقدرة على تكييفها وفق الحاجة وبكل سهولة.

تماشياً مع مجموعة Alpha Bravo للذهاب بها إلى أي مكان وفعل أي شيء، يتوافق كل نمط مع ملحقات TUMI+ الجديدة، وهي نظام بيئي معياري يمكن استخدامه لتخصيص حقيبتك بناءً على الاحتياجات الشخصية. لا ترتبط TUMI+ بمجموعةAlpha Bravo فحسب، بل تعلق أيضًا بالعديد من الحقائب عبر مجموعة TUMI من خلال استخدام سلاسل Daisy وG-hooks وcarabiners. تشمل ملحقات TUMI+ مجموعة من العناصر المفيدة بمقاييس وأحجام ووظائف مختلفة، من الحقيبة المعيارية الصغيرة إلى غطاء المطر القابل للتعبئة، والحقيبة Zip-Around، وحقيبة AirPods Pro.

ترقبوا المزيد حول حملة TUMI’s Life in Forward Motion التي تضم أيضًا بطل سباقات الفورمولا 1 واللاعب Lando Norris، والموسيقي والممثل والمغني Anthony Ramos الحائز على جائزتي Grammy و Golden Globe والمغنية وكاتبة الأغاني الشهيرة Gracie Abrams. تم تصوير الحملة في مدينتي نيويورك ولندن، وقد تم سرد الحملة بعناية من خلال عدسة مصوري الفيديو البارزين Autobahn و Andy Madeleine.

التشكيلة متاحة عبر TUMI.com

تابعونا نحن TUMI عبر Instagram وFacebook

شاهدوا فيديو الحملة هنا

المجموعة الإعلامية الكاملة هنا

لمحة عن TUMI

تقوم TUMI منذ عام 1975 بتصميم قطع ذات جودة عالمية تعد من ضروريات الأعمال والسفر، تمّ تصميمها خصيصًا كي تحسّن وتجمّل وتقلّل من تعقيد جميع جوانب حياة السفر. فمن خلال المزج بين روح الإبداع والسمة العملية والخلو من العيوب، نحن ملتزمون بدعم رحلات زبائننا بوصفنا شريك العمر بالنسبة للرحالة والمبدعين أينما ذهبوا في بحثهم عن شغفهم. يتم بيع العلامة في 75 متجر حول العالم وأكثر من 2000 نقطة

#TUMI #TUMIBravo

للاستفسارات الإعلامية: 3171 3422 852+| Eleanor Dench | eleanor@plug.agency