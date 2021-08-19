‫ تزويد سيارات طراز TANK SUV الجديدة بقوة 3.0T+ 9AT الخارقة

باودينغ، الصين، 19 أغسطس، 2021 / PRNewswire / – بدأ في الآونة الأخيرة إنتاج أول سيارة من طراز TANK “X ” (الذي لم تطلق تسميته الرسمية بعد، ويُشار إليه فيما بعد باسم TANK “X “) بعد استقلال العلامة التجارية TANK وخروجها من خط الإنتاج في قاعدة إنتاج السيارات التابعة لشركة جريت وول موتورز في مدينة جينغمن، وبناءً على الرسم التخطيطي الصادر عن الشركة في وقتٍ سابقٍ، أدّى طرح الطراز TANK “X ” إلى زيادة توقعات المستخدمين، ومع الزيادة المستمرة في شعبيتها وانتشارها في السوق، من المتوقع أن تصبح انطلاقةً أخرى لطراز TANK بعد إصدار طراز TANK 300 .

والجدير بالذكر أن تصميم الطراز TANK “X ” إنجز عن طريق “أندرو كولينسون”، الذي عمل لدى شركات لاند روفر وجنرال موتورز ومرسيدس بنز وغيرها من شركات السيارات العالمية الرائدة في القطاع، وتولى تصميم العديد من الطرازات ذات الشهرة العالمية، وفي ظل قيادته، يقدم المظهر البرّاق الذي يتمتع به الطراز إحساسًا قويًا بمزيج من النمط الكلاسيكي والعالمي، ويعتمد هذا الطراز نمط تصميم جديد للانفتاح في مجال الأعمال، والذي يختلف عن طراز TANK 300 ، وقد عمد إلى تقديم فئة جديدةً في “رفاهية مجال الأعمال”. على النحو المُبين في الرسم، تعتمد السيارة الجديدة شبكة سحب هواء سداسية مزودة بزخرفة قوية مصنوعة من الكروم، وشعار TANK المصمم تصميمًا جيدًا لافتًا للنظر ومليء بالطاقة، وملامحه التي تتسم باللمعان والنظافة والبنية القوية، وتصميم النافذة الخلفية الثلاثي يجعل السيارة مليئة بالديناميكية، وتصميم المنطقة الخلفية بطريقة تتصف باللمعان والدقة، فضلاً إلى وجود مصباح منقسم واضح للغاية في الخلف، يعرض أسلوبه البارز والفاخر بطريقةٍ كاملةٍ، وهو ما يناسب الأذواق الجمالية لغالبية أفراد المجتمع الحالي.

غير أن طراز TANK “X ” لا يسلط الضوء على النمط الفاخر في المظهر فحسب، بل يتمتع أيضا بأداء ممتاز يضاهي العلامات التجارية الفاخرة، كما يتسم هذا الطراز المصمم بناءً على قاعدة التعامل مع الطرق الوعرة الاحترافي الذكي العالمي- TANK ومدعومًا بمزيج الطاقة العليا، بأداء فائق على الطرق الوعرة، ويعتبر هذا الطراز أول سيارة “ SUV ” تصنعها شركة جريت وول موتورز مجهزة بمجموعة نقل الحركة الفائقة 3.0 GDIT+ 9AT الرائدة عالميًا، ويستخدم المحرك أحدث التقنيات المعهودة في قطاع السيارات، مثل نظام الحقن المزدوج ودورة ميلر، مع كفاءة حرارية تبلغ 38.5 ٪، وقوة قصوى تبلغ 260 كيلو واط، وعزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر، وبالتالي تحقيق أداء ممتاز في الطاقة والاقتصاد في استهلاك الوقود والموثوقية والهدوء في العموم، ومن خلال اعتماد انتقال 9AT الذي طورته شركة جريت وول موتورز، أصبح طراز TANK “X ” يمتع بمزايا سرعة التحول السريع والسلاسة وكفاءة النقل العالية وخفة في الوزن. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يجلب متعة الانطلاق والتجربة النهائية على الطرق الوعرة لعشاقها في جميع أنحاء العالم بسبب ما يتمتع به من أداء قوي وفعّال وموثوق،

نظرًا لأنها أول طراز من سلسلة الأعمال الفاخرة التي تحمل العلامة التجارية TANK ، سيستهل الطراز ظهوره العالمي هذا العام في معرض تشنغدو للسيارات الذي سيقام في شهر أغسطس المقبل، وسيتم الإعلان عن اسمه الرسمي، وفي المستقبل، من المتوقع إطلاق طراز TANK “X” ، الذي يمهد الطريق أمام عصر الأعمال الفاخرة القادرة على التعامل مع الطرق الوعرة المقدم من جانب شركة جريت وول موتورز على مستوى العالم؛ بغية إثراء حياة المستخدمين والاستمتاع بتجربة الطرق الوعرة من خلال أدائها القوي عليها.

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