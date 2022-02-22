‫ في مقابلة حصرية مع شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN)… رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يشيد بنجاح أولمبياد “بكين 2022”

بكين،22 فبراير 2022 / PRNewswire / — قبيل حفل اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية “بكين 2022″، أجرت مجموعة الصين للإعلام ( CMG ) يوم الأحد مقابلة تلفزيونية مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية “توماس باخ”، أشاد فيها بنجاح الدورة قائلًا: «لقد أحدثت هذه الدورة تغييرًا جوهريًا في الرياضات الشتوية».

وأضاف: «إنّ هذه الدورة قد أحدثت نقلة نوعية في دورات الألعاب الأولمبية الشتوية وتركت لنا إرثًا كبيرًا».

وأشار إلى أنّ «دورة الألعاب الأولمبية الشتوية “بكين 2022” أحدثت تغييًرا كبيرًا في الرياضات الشتوية على مستوى العالم؛ حيث ساعدت استضافة الصين لهذه الدورة على تشجيع أكثر من 300 مليون صيني على ممارسة رياضات التزلج على الثلج والجليد».

وأردف بقوله: «هذا رقم مذهل».

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء، فقد شارك أكثر من 346 مليون صيني في أنشطة رياضية شتوية منذ اختيار الصين في عام 2015 لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية؛ وهو ما يُظهر مدى وفاء الصين بالتزامها بدعم ممارسة الرياضات الشتوية.

دورة الألعاب الأولمبية تنجح في تجاوز الخلافات السياسية

وذكر “باخ” إلى أنّه على الرغم من إقامة دورة الألعاب الأولمبية في ظل “توترات سياسية شديدة”، فإنّ نجاح هذه الدورة يُثبت قدرة الألعاب الأولمبية على تجاوز الخلافات السياسية.

كما ذكر “باخ” في مقابلته مع مجموعة الصين للإعلام بأنّ أكثر ما أثار إعجابه في دورة الألعاب الأولمبية “بكين 2022” هو مشاهد عناق الرياضيين الأوكرانيين والروس، وتقديم رياضيين صينيين شارات تذكارية لنظرائهم الأمريكيين تعبيرًا عن ترحابهم بهم في الصين، وتصفيق الكثير من الرياضيين للمتطوعين الصينيين في حفل الافتتاح تقديرًا لجهودهم الرائعة.

وأضاف: «لقد أظهر جميع الرياضيين المشاركين في هذه الدورة التزامهم بالروح الأولمبية، كما جسّدوا أمام العالم معاني الصداقة والتفاهم والسلام».

“تغطية إعلامية ناجحة وغير مسبوقة” لمجموعة الصين للإعلام

كما أشاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بتغطية مجموعة الصين للإعلام لدورة الألعاب الأولمبية عبر جميع منصاتها الإعلامية، ووصفها بأنّها “تغطية إعلامية ناجحة وغير مسبوقة”.

ووفقًا للبيانات المتاحة حتى 17 فبراير الجاري (قبل ثلاثة أيام فقط من اختتام الدورة)، فقد حققت تغطية مجموعة الصين للإعلام لدروة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عدد مشاهدات تجاوز 48,4 مليار مشاهدة، وهو رقم أعلى من إجمالي عدد مشاهدات تغطية دورة الألعاب الأولمبية 2020 التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو (التي أقيمت في عام 2021 بسبب جائحة كورونا)؛ والذي بلغ 47,9 مليار مشاهدة.

كما أعرب “باخ” عن تقدير اللجنة الأولمبية الدولية للدور الذي لعبته مجموعة الصين للإعلام في تعزيز فهم الشعب الصيني لقيم الألعاب الأولمبية.

وقال: «لقد نجحت مجموعة الصين للإعلام في زيادة حماسة الشعب الصيني وتشجيعه للألعاب الأولمبية».

هذا، وكان “باخ” قد أعلن يوم السبت الماضي عن منح اللجنة الأولمبية الدولية الكأس الأولمبية للشعب الصيني تقديرًا لدعمه لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية “بكين 2022”.

رابط الخبر: https://news.cgtn.com/news/ 2022-02-20/Bach-Winter-sports- fundamentally-changed-after- Beijing-2022-17O86wL1qKc/ index.html