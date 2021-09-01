‫ منصة التواصل الاجتماعي Royal Live تطلق ميزة جديدة وجذابة تُسمى “League” على منصتها للبث المباشر

المنامة عاصمه البحرين 1 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — أطلقت منصة التواصل الاجتماعي Royal Live (“التطبيق”)، وهي إحدى المنصات الاجتماعية المعروفة بميزة البث المباشر والبث الإذاعي في بلدان الشرق الأوسط، ميزة “ League ” الجديدة لإضافة تجربة بث مباشر ممتازة للمستخدمين .

تمثل الميزة الجديدة المضافة على المنصة خطوة جديدة في الجهود المبذولة من جانب الشركة لتقديم مجسمات مباشرة متقنة. كما ستسهل الميزة على المستخدمين إرسال دعوات إلى المزيد من الأصدقاء و التواصل معهم، والترقية إلى مستويات عالية والحصول على المكافآت الحصرية للهدايا المتاحة داخل التطبيق والمؤثرات المميزة. وباستخدام ميزة “League”، ستكسب “shiniest stars” المتاحة على منصة Royal Live الفرصة للحصول على امتيازات خاصة، بما في ذلك العملات الذهبية الافتراضية والهدايا الماسية وغيرها من الوظائف الإضافية التي يمكن استخدامها لتحسين قناة البث الإذاعي – ممّا يجعلها جذابةً للمشاهدين المحتملين.

تم إطلاق منصة Royal Live في شهر يوليو من هذا العام، وقد نصبت المنصة نفسها منصة هائله في السوق العالمي للبث إذ تقدم للمذيعين شيئًا مختلفًا بين بلدان الشرق الأوسط. ويضيف التصميم الذهبي والأسود جمالاً جذاباً تعكس الثقافة التقليدية للمجتمعات العرقية المحلية، إلى جانب تصميم مخصص لهدايا القلاع والإبل داخل التطبيق، ممّا يجلب المزيد من المتعة عند استكشاف الميزات الجديدة.

لقد ميز التطبيق نفسه عن منافسيه بعدد من الميزات االمتبكرة ، مثل “ Live PK” ، وهو إعداد ممتع للمنافسين الإذاعيين وميزة “ Voice Chat Room ” التي تسهل الدردشات الصوتية الممتعة وتأثيرات الكاريوكي، وحتى إمكانية تعلم اللغات مع أصدقاء جدد فضلاً إلى ميزة “ League “. كما تطلق المنصة بانتظام تجارب مثيرة، مثل “ Me and Royal Live ” و” Star Making Plan ” و” Football Quizzes” ، وهي ميزات ساعدت على جذب ما يزيد عن 50 مليون مستخدم إلى التطبيق.

غير أن التفرد الذي تتمتع به Royal Live يتجاوز أمر الميزات الممتعة المتبكرة. إذ تلتزم المنصة أيضًا بإنشاء نظام يظهر المواهب الإذاعية الفضلى ويستثمر فيها. ومنذ لحظة انطلاقها، تمكنت منصة Royal Live من عقد علاقات تعاون مع عدد من المؤسسات والشركات الإدارية المحلية للاستفادة من المواهب المميزة في منطقة الشرق الأوسط . والجدير بالذكر أن منطقة الشرق الأوسط تحتوى على ثقافة متنوعة وثرية، لذا تأملت منصة Royal Live في مشاركة قصصها الفريدة مع ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ومع أخذ ذلك في الحسبان، أطلقت المنصة مؤخرًا خطة تطوير أعمال جديدة للتعاون مع الوكالات المحلية مع مضيفين معروفين ومشهورين، إذ تعرض عقودًا تصل قيمتها إلى 200 دولارًا شهريًا للمرشحين الناجحين.

مع إطلاق ميزة “League”، والتزامها بإيجاد أفضل المواهب الإذاعية، تتوقع المنصة حدوث زيادة كبيرة في عدد المستخدمين في المستقبل.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.royallive. com/

للتعاون التجاري، يرجى التواصل مع [email protected].

لفتح وتفعيل وكالات المضيفين، يمكنكم التواصل معنا على رقم الوتس اب

788-3962 (513) 1+

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1589876/image.jpg