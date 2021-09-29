‫ يتم توظيف أكثر من 41.000 بحار على منصة مارين أونلاين

بوابة التوظيف البحرية المركزية تخفف النقص في القوى العاملة

سنغافورة، 29 سبتمبر 2021 / بي آر نيوزواير / – أدى استمرار الوباء إلى تفاقم أزمة تغيير الطاقم العالمية منذ أواخر عام 2019. يتقلص تجمع العمالة المتاح باستمرار حيث يفضل أصحاب العمل تعيين فرق ملقحة لأغراض السلامة. وقد أدى ذلك إلى معدلات بطالة غير مسبوقة في البلدان الرئيسية الموردة للبحارة. وصل شعاع من الضوء مع مبادرة التلقيح البحرية التي أطلقتها سنغافورة حديثًا ( SEAVAX) ، والتي تمد التلقيح ضد COVID-19 إلى المجموعات المؤهلة من الطاقم البحري الأجنبي غير المقيم على أساس طوعي.

قال إدموند تشيك، الرئيس التنفيذي للعمليات من منصة مارين أونلاين: “أصبح التلقيح مهمًا بصفة تدريجية في الصناعة البحرية. تساهم SEAVAX في زيادة عدد البحارة الذين تم تلقيحهم – مما يسهل توظيفهم المستمر بعد التوقيع، ويوفر وظائف جديدة للطاقم الذي يتطلع للعودة إلى البحر. تم تسهيل التوظيف في الصناعة بشكل كبير من خلال منصة مارين أونلاين المليئة بالفنيين المؤهلين عبر مجموعة واسعة من العمليات البحرية”.

“منصتنا غنية بالفنيين البحريين ذوي الخبرة الذين يتطلعون إلى رحلتهم القادمة. يتزايد المستخدمون المسجلون باستمرار، وهناك أكثر من 41000 يبحثون بجدية عن تعيينات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لواجهة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لدينا إجراء مطابقة سريعة وذكية حتى مع مجموعات المهارات المخصصة. وقالت بيجي يانغ، نائبة المدير العام لشركة مارين أونلاين يمكن لأصحاب العمل الاستمتاع بتجربة توظيف سلسة مع مارين أونلاين”

مارين أونلاين منصة محورها العميل، توفر للفنيين البحريين حلول معدة حسب الطلب. حتى الآن، خدمت مارين أونلاين العديد من العملاء العالميين عبر مجموعة واسعة من الخدمات المتعلقة بالملاحة البحرية.

نبذة عن مارين أونلاين

مارين أونلاين هي أول منصة متكاملة في العالم متخصصة في الخدمات البحرية للسوق العالمية. لقد تم إطلاقها في عام 2019، وقدمت العديد من الخدمات البحرية من خلال منصة تمكين الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة الثورية لأصحاب السفن والبضائع الإقليميين. ومن خلال محفظتها المكونة من 8 خدمات رئيسية، تقوم مارين أونلاين بتشكيل مستقبل النقل البحري باستخدام أحدث التقنيات لخلق فرص عمل واتصالات. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني marineonline.com .

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