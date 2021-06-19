‫ Huawei “هواوي” تطلق تطبيق AR White Paper وتذكر مزايا 5G + AR “الجيل الخامس مع الواقع المعزز”

شنتشن، الصين، 18 يونيو 2021 / PRNewswire / – في قمة هواوي العالمية الأفضل لشبكات 5G + الواقع المعزز، ألقى الرئيس التنفيذي لشركة Huawei Carrier BG بوب كاي خطابًا رئيسيًا بعنوان الجيل الخامس + الواقع المعزز، تحويل الأحلام إلى واقع. وقد ذكر كاي في هذا الخطاب، إن شبكة الجيل الخامس ستشغل الواقع المعزز، وأن الواقع المعزز سيومض شبكة الجيل الخامس. كما أعلن عن إصدار المستند التعريفي التمهيدي لـ AR Insight وApplication Practice White Paper، والذي يقدم رؤى استشرافية في صناعة الواقع المعزز من حيث الأجهزة والتطبيقات والشبكات. دعا كاي الصناعة بأكملها إلى العمل معًا من أجل نظام بيئي مزدهر يدعم الجيل الخامس مع الواقع المعزز.

يخلق الواقع المعزز أفقًا جديدًا

تتوقع بيانات Huawei والجهات الأخرى أن تبلغ قيمة سوق أجهزة الواقع المعزز 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. قال كاي: “سيشهد الواقع المعزز في البداية اعتمادًا هائلًا في خمس صناعات ذات أولوية: التعليم، والشبكات الاجتماعية، والتسوق، والسفر والملاحة، والألعاب”. “يمكن للواقع المعزز في الواقع تمكين التقاء العالمين المادي والرقمي، مما يجعل الأحلام حقيقة.”

يجعل الواقع المعزز التواصل أكثر فاعلية

أشار كاي في هذا الحفل إلى دراسات حالة توظيف Huawei للواقع المعزز. بسبب كوفيد-19، لا يتمكن العملاء من جميع أنحاء العالم زيارة Huawei بشكل شخصي، لذلك تستخدم Huawei الواقع المعزز لعرض منتجاتها وحلولها الرائدة عبر الإنترنت، مما يجعل التواصل أكثر فاعلية. كما تستخدم Huawei الواقع المعزز لتحقيق التسليم السريع لمحطات شبكة الجيل الخامس الرئيسية، مما يعزز بشكل كبير من فاعلية التوصيل.

تعمل Huawei على تبسيط الواقع المعزز

أظهر كاي في هذا الجفل طريقة Huawei “لإنتاج” الواقع المعزز. تستخدم Air Photo “التصوير الجوي” من Huawei خوارزميات فريدة لتحويل صورة ثنائية الأبعاد إلى نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد، مما يبسط بشكل كبير عرض شخصية الواقع المعزز ثلاثية الأبعاد قدم كاي أيضًا محرّك HUAWEI AR، وهي منصة تطوير الواقع المعزز للشركة الموجه نحو الأجهزة المحمولة. مع محرك Huawei AR، يحتاج المطورون إلى كتابة 10 سطور فقط من التعليمات البرمجية لإنشاء تأثيرات الواقع المعزز، مما يزيد بشكل هائل من كفاءة تطوير تطبيقات الواقع المعزز.

يجب أن تعمل الصناعة معًا لإنشاء نظام بيئي يدعم شبكة الجيل الخامس + الواقع المعزز

حضر الحفل عدد من الضيوف البارزين وألقوا كلمات رئيسية، بما في ذلك He Chengjian مدير مكتب إدارة الاتصالات فيShenzhen، وDavid MacQueen المدير التنفيذي لـ Strategy Analytics، وHuang He المنتج الرئيسي لمحطة Shenzhen TV، وWei Rongjie الرئيس التنفيذي لشركة RealMax، وهيروشي فوكودا الرئيس التنفيذي لشركة Meleap، وLiang Jinhao، ممثل HADO China Region، وFu Jie المدير التنفيذي لجمعية Shenzhen AR. وقد أشاروا إلى آخر حالات استخدام للواقع المعزز وأفكارهم بخصوص الاتجاهات المستقبلية للواقع المعزز.

وفقًا لـ He Chengjian، فإن مدينة شنجن هي أول مدينة في العالم تتمتع بتغطية كاملة لشبكات الجيل الخامس (5G SA). يمكن اعتماد خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمثلها الواقع المعزز عبر مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الإنتاج الصناعي، والتجارة الإلكترونية، والعقارات، والديكور المنزلي، والثقافة، والرياضة، والسياحة، والرعاية الصحية، والتعليم. أصبحت تطبيقات الواقع المعزز محركًا رئيسيًا للتحول الرقمي وستغير بشكل عميق أساليب الإنتاج وأسلوب حياتنا.

قال كاي في ختام حديثه: “إذا أردت أن تسير مسرعًا، فامض بمفردك، وإذا أردت أن تذهب بعيدًا، فامض مع الجماعة. يتطلب تطوير الواقع المعزز من الصناعة بأكملها العمل معًا وإنشاء سلسلة قيمة مزدهرة خاصة بشبكة الجيل الخامس مع الواقع المعزز. يتم تجتمع الواقع المعزز وشبكة الجيل الخامس كلاهما في الوقت المناسب. حيث يشغّل الجيل الخامس الواقع المعزز ويمض الجيل المعزز الجيل الخامس.

قم بتنزيل AR Insight وتطبيقPractice White Paper على:

https://carrier.huawei.com/~/ media/CNBGV2/download/bws2021/ ar-insight-and-application- practice-white-paper-en.pdf

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