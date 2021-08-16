‫ LightWare توفر EYES للأجهزة مع أصغر تقنية مسح ضوئي في العالم بتقنية microLiDAR™

أوستن، تكساس، 16 أغسطس 2021 /PRNewswire/ — تقوم الآن شركة LightWare LiDAR LLC بشحن أصغر وأخف جهاز مسح ضوئي LiDAR في السوق.

يقع مقر هذه الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية وهي شركة متخصصة في تصميم وتصنيع مستشعرات LiDAR للمركبات والآلات المستقلة. يزن جهاز SF45 للمسح الضوئي من microLiDAR™، والحائز على جائزة، 59 جرامًا فقط ولكنه يوفر أداء أجهزة استشعار أكبر بكثير.

أوضح Philip Constantine ، الرئيس التنفيذي لشركة LightWare LiDAR LLC، قائلًا: “يضفي جهاز SF45 طابعًا ديمقراطيًا على تصور الماكينة، مما يوفر الرؤية والسلامة والتطبيق العملي حتى لأصغر الأنظمة غير المأهولة. ولا تمتلك الآلات تصورًا ثلاثي الأبعاد، لذا لا يمكنها فهم العقبات غير المتوقعة. مهمتنا هي الحفاظ على ماكينات العالم من نوع microLiDAR™ في كل مرة”!

يتيح لك جهاز SF45 عالمًا جديدًا تمامًا من التطبيقات من خلال توفير استشعار دقيق للموقع والمسافة والقرب للطائرات بدون طيار والعربات البرية غير المؤهولة (أي ذاتية القيادة). كما أن هذا الجهاز قادر على اكتشاف العوائق في ضوء الشمس الساطع على ارتفاع 50 مترًا، يوفر SF45 فهمًا واضحًا لبيئة الماكينة إما للطيار الآلي الموجود على متن الطائرة أو للمشغل عن بُعد.

ويستطرد Constantine موضحًا: “غالبًا ما يتم الاعتماد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) التقليدي لتوفير معلومات الموقع حتى تتمكن الطائرة بدون طيار من اتباع خطة طيران محددة مسبقًا. ولسوء الحظ، يضع العالم الحقيقي عقبات غير متوقعة في الطريق. كما يؤدي هذا إلى الاصطدامات وفقدان كل من الطائرة بدون طيار وحمولتها الباهظة. يحافظ جهاز SF45 على رصد مستمرة لهذه المخاطر ويحذر من الاصطدامات المحتملة، مما يمنح الطيار الآلي الكثير من الوقت للرد”.

ومن أجل ظهور جهاز SF45 في كامل صورته، تقوم LightWare LiDAR بتصنيع مجموعة من مستشعرات microLiDAR™ مثل SF000/B الصغير (التي تزن 8 جم فقط). تسمح البيانات المستمدة من هذه المستشعرات للطائرات بدون طيار بإقلاع آمن وهبوط دقيق، للاحتفاظ بموقع بالقرب من كائن يتم فحصه أو متابعة التضاريس عن كثب دون الطيران إلى الأشجار.

تتوافق مجموعة مستشعرات microLiDAR™ مع الطيار الآلي القياسي (Ardupilot/PX4) ويتم توفير واجهة برمجة التطبيقات (API) لوحدات التحكم المخصصة، مثل راسبيري باي (RaspberryPi) وآردوينو (Arduino).

كما يردف Constantine قائلًا: “بالأسعار التي تبدأ من 249 دولارًا أمريكيًا فقط، تعمل مستشعرات microLiDAR™ معقولة الأسعار على توفير تصور للآلات المستقلة حتى يتمكن عملاؤنا من القيام بعملهم بأمان وموثوقية”. وأضاف Constantine قائلًا: “الميزة الرئيسية لمستشعرات microLiDAR™ هي أنها ليست كاميرات ولا تنتهك خصوصية الجمهور. أصبح هذا الأمر أكثر أهمية مع بدء المركبات ذاتية القيادة والآلات الأخرى في العمل جنبًا إلى جنب مع الناس في حياتهم اليومية”.

سوف يُعرض جهاز SF45 من LightWare هو أول فائز بجائزة رابطة أنظمة المركبات غير المأهولة الدولية (AUVSI) Xcellence Awards ، في أكبر معرض تجاري في العالم للأنظمة غير المأهولة والمستقلة، XPONENTIAL (كابينة 3362، في التفرة من 17 إلى 19 أغسطس، بمدينة أطلنطا).

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للتواصل: ليان فيشر، [email protected] lightwarelidar.com ، 4258 927 720 1+