‫ LONGi تعزز مكانتها في السوق الهندaية وتعرض أحدث الابتكارات في معرض REI 2021

نويدا الكبرى، الهند، 1 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ — شاركت LONGi في معرض الطاقة المتجددة في الهند (REI) الذي استمر لمدة ثلاثة أيام في منتصف سبتمبر، مما عزز صورة علامتها التجارية وجذب اهتمامًا كبيرًا من الزوار.

أحرزت سلسلة Hi-MO 5 التي انتجتها الشركة اهتمامًا خاصة، فأظهرت تميزًا يبرز أهميتها مستقبلًا في مشاريع المرافق واسعة النطاق التي تركز بشكل متكرر على المناقشات في الموقع.

LONGi توقع اتفاقية شراكة مع Power n Sun خلال معرض REI 2021

أعلنت LONGi وشركة Power n Sun الإماراتية، أكبر موزع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، عن توقيعهما لاتفاقية شراكة لتوسيع علاقتها التي تعد قوية بالفعل مع الأسواق الهندية والسريلانكية. وقع السيد اريجيت ميترا، المدير العام لشركة LONGi Solar لقنوات الأعمال في الهند وسريلانكا والسيد ل. ك. فيرما، المدير الإداري لشركة Power n Sun، على الاتفاقية رسميًا خلال معرض REI 2021 .

وقد علق براديب كومار، المدير لعام لشركة LONGI في الهند وسيريلانكا، قائلًا: “تتماشى هذه الشراكة مع رؤية تبادل الخبرات فيما بيننا، ومع رغبتنا في خدمة أسواق الطاقة الكهروضوئية الهندية والسريلانكية بشكل مشترك مع وحدات عالمية المستوى من خلال قنوات التوزيع. وستدعم هذه الشراكة وجود كلا الطرفين في جميع مجالات أعمال الطاقة الشمسية وستساعدنا أيضًا على تعزيز علامتنا التجارية “.

وأضاف قائلًا “LONGi هي أكبر شركة منتجة للطاقة الشمسية على مستوى العالم، بطاقة إنتاجية تزيد عن 50 جيجاوات. وقد حطمت الأرقام القياسية بشحن أكثر من 24 جيجاوات من الوحدات على مستوى العالم العام الماضي، وتلتزم LONGi بالحفاظ على ريادتها في تصنيع منتجات السيليكون أحادي البلورية وتقديم كفاءة أعلى لشركائها. ومن خلال شراكتها المستمرة مع Power n Sun، ستستمر الشركة في زيادة تواجدها في شبه القارة الهندية لضمان تقديم منتجات عالية الجودة إلى المنطقة”.

براديب كومار، هو العضو المنتدب لشركة LONGi ، وهو معروف باعتباره واحد من أقوى قادة ورواد الأعمال في مجال الطاقة الشمسية في معرض REI 2021

نشرت SolarQuarter الإصدار الرابع من قائمتها “Power100” – أقوى 100 شركة رائدة في مجال الطاقة الشمسية في صناعة الطاقة الكهروضوئية الهندية – في معرض REI 2021. وقد تم تكريم براديب كومار، العضو المنتدب لشركة LONGi في الهند، ضمن هذه القائمة المرموقة لمساهمته الكبيرة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

ترى LONGi إمكانات كبيرة للوحدات بحجم 182 ملم للوصول إلى حصة الشحن بنسبة 70٪ العام المقبل

تعد شركة LONGi هي أقوى الشركات العاملة في هذا المجال، حيث ساهمت بما يقرب من 58٪ من إجمالي الشحنات في الربع الثاني من عام 2021. ووفقًا للبيانات الصادرة عن هذه الصناعة، تعد وحدات PERC الأحادية عالية الكفاءة الآن هي المنتج المفضل، حيث تشكل أكثر من 70 ٪ من إجمالي الشحنات في الهند لهذا الربع من العام.

أما فيما يتعلق بالتنمية الشاملة لصناعة الطاقة الكهروضوئية، فتعتزم شركة LONGI إطلاق وحدات بحجم 182 ملم التي كانت تروج لها، بكميات كبيرة خلال النصف الثاني من هذا العام وتتوقع الشركة أن تمثل وحدات 182 ملم أكثر من 50 ٪ من شحناتها الحالية من الوحدات إلى الأسواق المحلية والخارجية خلال عام 2021، وتعتزم الاستمرار في تحقيق حصة تصل إلى 70٪ في عام 2022.

خدمات LONGi المتعلقة بالحلول

أطلقت LONGi الخدمات المتعلقة بالحلول للعديد من عملائها الأساسيين، حيث تقدم حلولًا للمشاريع في فترات تطوير محطة الطاقة للمساعدة في زيادة الإيرادات إلى أقصى حد ممكن خلال مرحلة بناء المحطة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم بناء وتطوير منصة خدمات الطاقة الرقمية، متضمنة لمجموعة كاملة من أدوات الخدمة داخليًا على مدار عام ونصف، وقد توسع هذا العمل الآن ووصل إلى نطاق ضخم.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1639686/LONGi_signs_ partnership_agreement_Power_n_ Sun_REI_2021.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/781516/LONGi_Solar_Logo. jpg