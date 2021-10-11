‫1200 شركة و45,506 زائر لمعرض “ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية” في إكسبو 2020 دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 11 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ –تحت شعار “في طليعة الاستدامة”، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الثالثة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية في مركز دبي للمعارض، في إكسبو 2020 دبي بمشاركة أكثر من 1200 شركة من 55 دولة، و61 مؤسسة راعية، و10 أجنحة دول. واستقطب المعرض 45,506 زائر من مختلف أنحاء العالم.

وعلى مدى ثلاثة أيام، تعرف زوار المعرض، الأكبر من نوعه في المنطقة وأحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة، إلى أحدث الحلول والتقنيات والابتكارات العالمية في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وترشيد الاستهلاك والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: “إضافة إلى سعادتنا بالنجاح الكبير الذي حققه المعرض، فإنه من دواعي سرورنا أن ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية كان أول معرض يتم تنظيمه في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي، ووفر فرصة استثنائية للرعاة والعارضين والزوار ليكونوا جزءاً من أول إكسبو دولي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وأحد أوائل الفعاليات الكبرى في العالم منذ بدء جائحة كوفيد-19، حيث تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، من أن تكون من أسرع الدول تعافياً من الجائحة.“

يعد معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية منصة مثالية لعقد الشراكات والصفقات وتوقيع العقود بين الشركات الدولية المحلية والإقليمية والالتقاء بأصحاب القرار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم لعقد الصفقات وبناء الشراكات، والتعرف على احتياجات السوق والمشاريع المستقبلية وفرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات والمنطقة. كما تم خلال المعرض تنظيم 56 ندوة وجلسة نقاشية متخصصة حول موضوعات الاستدامة؛ والطاقة المتجددة والنظيفة؛ والهيدروجين الأخضر؛ وتحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة؛ وإزالة الكربون؛ والاقتصاد الدائري؛ وإنتاج وتخزين الطاقة المتجددة؛ وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة؛ والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في المؤسسات الخدماتية؛ والعدادات والشبكات الذكية؛ والابتكار في مرحلة ما بعد كوفيد-19؛ وغير ذلك من موضوعات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية.

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